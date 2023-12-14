Наставники и просветители гатчинских предпринимателей

Первый в Ленобласти форум достижений «Патриот 47», направленный на общественное признание лучших инициатив школьников и молодёжи в возрасте до 35 лет, прошел в Гатчине.

В течение 2023 года фонд вел консультационно-информационную деятельность, занимался бизнес-планированием. За 11 месяцев специалистами фонда оказано более 5430 индивидуальных консультаций физическим лицам и субъектам малого и среднего предпринимательства, включая личные и телефонные консультации, а также консультации по электронным каналам связи.

- Больше всего вопросов было связано с предоставлением нормативно-правовой информации, – говорит директор фонда Александр Семенов. – Также предприниматели просили разъяснить правила ведения бухгалтерского учета, сдачи налоговой и другой отчетности, интересовались, какая еще есть поддержка малого и среднего бизнеса в Ленинградской области.

Как рассказал Александр Сергеевич, для повышения эффективности взаимодействия фонда с предпринимательским сообществом продолжает развиваться группа в мессенджере WhatsApp. Это дополнительная возможность оперативного информирования предпринимателей о мероприятиях фонда, законодательных нововведения и т.д. Активно работает и официальная группа фонда в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/fondmsp. На сегодняшний день в группе более 2345 подписчиков, и это число продолжает расти. Также обеспечено представительство фонда в «Телеграме».

Учиться, учиться и ещё раз учиться

Важный аспект деятельности фонда – обучение будущих предпринимателей и проведение образовательных мероприятий для тех, кто уже ведет собственный бизнес.

В 42 семинарах на тему «Введение в предпринимательство» и «Маркетинг в малом бизнесе» приняли участие 174 человека. Проведены три встречи бизнес-клуба, семинар на тему «Государственная поддержка бизнеса в 2023 году», два вебинара «Как получить социальный контракт до 350 тысяч рублей», семинар по финансовым мерам поддержки на местном и областном уровне, по услугам регионального центра инжиниринга.

Совместно с представителями Центра инноваций социальной сферы и Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области прошел семинар по мерам государственной поддержки для социальных предприятий. Три семинара были посвящены теме самозанятости – в вопросах и ответах. Несколько семинаров прошло по социальному предпринимательству.

Специалистами фонда поддержки малого и среднего предпринимательства проведены тренинги в рамках реализации проектов акционерного общества «Корпорация МСП» на тему «Финансовая поддержка» и «Генерация бизнес-идеи». Наибольший интерес вызвал тренинг «Азбука предпринимателя». В рамках соглашений с Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области семинары на эту тему прошли не только в Гатчине, но также в Волосово, Сосновом Бору, Ломоносове и Кингисеппе.

Бизнес-инкубирование

Особую роль в поддержке малого и среднего бизнеса играет так называемое бизнес-инкубирование. Общая площадь помещений, используемых для этих целей, превышает 700 квадратных метров, из них более 500 кв. м используется субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения производства, около 145 кв. м – под офисы и 40 кв. м – для нужд торговли.

Пока деятельность бизнес-инкубатора в Гатчине ведется на четырех площадках: на ул. Нестерова, 8, корпус 1, на ул. Карла Маркса, 36-а, на ул. Чехова, 14 и на проспекте 25 Октября, 28-а.

Бизнес-инкубатор сдает предпринимателям в аренду нежилые помещения (беря на себя ответственность за техническую эксплуатацию здания), а также предоставляет почтово-секретарские услуги и консультации по вопросам налогообложения, бухучёта, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения.

Микрофинансовая деятельность

Гатчинский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства включен в государственный реестр микрофинансовых организаций. Портфель для предоставления займов составляет порядка 42 млн рублей, в том числе 2,8 млн рублей – средства местного бюджета, 10 млн – из бюджета федерального и свыше 28 млн рублей – средства областного бюджета.

Фонд предоставляет займы, процентная ставка по которым не превышает 10% годовых, на срок не более 36 месяцев. Данная мера поддержки приобретает особую актуальность в условиях кризисных явлений в экономике, когда привлечение заемных ресурсов в банках затруднительно, а их стоимость не всегда обеспечивается рентабельностью бизнеса.

За 2023 год фондом было предоставлено 39 займов субъектам малого и среднего бизнеса, ведущим деятельность на территории Гатчинского района, на общую сумму свыше 18 млн рублей.

Екатерина Дзюба