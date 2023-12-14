Премия «Признание – 2023» - Елене Кошевенко
Заместитель директора по научно-методической работе Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д.Ушинского Елена Кошевенко стала лауреатом Национальной общественно-профессиональной премии «Признание – 2023».
Награждение состоялось в рамках торжественной церемонии открытия III Всероссийского педагогического образовательного форума «Учитель – Будущее России» на Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне министерства просвещения Российской Федерации.
Диплом лауреата Национальной общественно-профессиональной премии «Признание – 2023» Елене Кошевенко вручил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Национальная общественно-профессиональная премия «Признание – 2023» проходит при поддержке Ассоциации развития педагогического образования. Ее цель – признание заслуг педагогов (преподавателей, учителей и наставников), внесших существенный вклад в развитие отечественного образования, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи.