Татьяна Вагина – наставник будущих профессионалов

- Татьяна Алексеевна, вы работаете в ГИЭФПТ уже 22 года, из них более 15 лет мастером производственного обучения. А кто был вашим наставником?

- С теплом и благодарностью вспоминаю всех преподавателей и наставников, которых повстречала на своем жизненном пути, стараюсь быть похожей на них. Все они были достойными людьми. Особую благодарность хочу выразить мастеру производственного обучения Татьяне Васильевне Комаровой, которая в свое время помогла мне в моем становлении именно как мастера будущих строителей-отделочников.

- Сейчас в новостройках чаще покупают не квартиру, а бетонную коробку с голыми бетонными стенами. Ваш выпускник может прийти и превратить ее в жилое помещение?

- В моей группе 21 человек, ребята осваивают рабочие профессии штукатура и маляра. Да, они могут покрасить стены и потолки, наклеить обои с полной подготовкой поверхности.

- Где востребованы ваши выпускники?

- Наших ребят ждут на работу, прежде всего, в сфере ЖКХ, а также на строительных предприятиях, которые занимаются отделкой и ремонтом. Есть среди наших выпускников и самозанятые.

Наши выпускники успешно работают консультантами в строительных магазинах, могут сориентировать покупателя по качеству и свойствам строительных материалов, подбору цветовых решений как в жилых, так и в производственных помещениях. Есть ребята, которые продолжают обучение без отрыва от производства, повышают свою квалификацию.

Все, что делается руками, дорого ценится во все времена. И тот из ребят, кто выбирает строительную профессию, прекрасно понимает, что это высокооплачиваемая работа. Но в ней нужно постоянно расти, повышать свою квалификацию, учиться, потому что появляются новые материалы и, соответственно, новые технологии по их нанесению.

- Как меняются подростки, с которыми вы работаете?

- Подростки есть подростки, с ними всегда непросто. Бывает к нам приходят ребята из династии строителей, их выбор осознанный, это традиция семейная. Есть ребята, которые хотят получить более высокий разряд, чтобы в дальнейшем найти высокооплачиваемую работу. Их сразу видно: ребята учатся, как правило, хорошо. Некоторые сначала особого интереса не проявляют, а в процессе учебной практики им профессия начинает нравиться.

- Студенты у вас, мне кажется, не самые покладистые? Как вы справляетесь?

- Какие бы ни были студенты, мы учим их своим примером, своим ответственным отношением к делу. Тесно общаемся с родителями, которые, как правило, заинтересованы в том, чтобы их ребенок получил профессию и стал успешным.

- В вашей семье есть строители, мастера производственного обучения?

- Моя семья, мои родители никак не связаны с этой профессией. Когда я пришла работать мастером, конечно, сначала было тяжело, да и сейчас не могу сказать, что все так просто.

Для успешной работы стараюсь следить за появлением новых материалов, повышать свою квалификацию на стажировках и различных курсах, профессиональных переподготовках, потому что без этого в нашей профессии никак нельзя. Чтобы научить и заинтересовать студентов, нужно очень много знать, особенно в наше время интернета и социальных сетей.

- Когда пройдет следующий чемпионат «Профессионалы»? Вы участвуете?

- На площадке технологического отделения инженерно-технического факультета региональный чемпионат профессионального мастерства будет проводиться уже в пятый раз. Первые три года у нас проходили чемпионаты WorldSkills, а сейчас второй год подряд мы становимся участниками Всероссийского чемпионатного движения среди молодежи «Профессионалы».

С каждым годом участники чемпионата показывают все более высокий уровень подготовки.

К нам приезжают ребята из разных учебных заведений Ленинградской области, где соревнуются между собой в оклейке стен обоями, подборе цвета, ровности линий и углов, демонстрируют умение работать с декоративными материалами, а также выполняют задание на скорость. Хочу подчеркнуть, что все материалы, которые мы используем, на водной основе, а значит,

безопасны для здоровья.

Наше направление постоянно развивается. Сейчас такая широкая палитра материалов – дух захватывает. Соответственно, увеличивается и спектр возможностей для мастера декоративных работ. Работать становится еще интересней и приятней.

Наши победители и призеры чемпионатов – это труд команды преподавателей и мастеров производственного обучения, мы работаем вместе, стараемся увлечь ребят чемпионатным движением.

Конечно же, это им пригодится в дальнейшей жизни.

- Учиться на факультете, действительно, интересно.

- У нас ребята не только учатся, но и занимаются внеучебной деятельностью. На факультете организовываются просмотры фильмов, поездки в музеи и выставки, экскурсии. Все это сближает ребят.

С ребятами работать интересно, и я пока не планирую ничего менять.

Татьяна Можаева