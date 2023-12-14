Татьяна Вагина – наставник будущих профессионалов
Огромное счастье встретить на своем жизненном пути наставника. Татьяна Вагина - мастер производственного обучения по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» технологического отделения инженерно-технического факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий. В городе Гатчине Татьяна Вагина стала наставником сотням будущих строителей.
- Татьяна Алексеевна, вы работаете в ГИЭФПТ уже 22 года, из них более 15 лет мастером производственного обучения. А кто был вашим наставником?
- С теплом и благодарностью вспоминаю всех преподавателей и наставников, которых повстречала на своем жизненном пути, стараюсь быть похожей на них. Все они были достойными людьми. Особую благодарность хочу выразить мастеру производственного обучения Татьяне Васильевне Комаровой, которая в свое время помогла мне в моем становлении именно как мастера будущих строителей-отделочников.
- Сейчас в новостройках чаще покупают не квартиру, а бетонную коробку с голыми бетонными стенами. Ваш выпускник может прийти и превратить ее в жилое помещение?
- В моей группе 21 человек, ребята осваивают рабочие профессии штукатура и маляра. Да, они могут покрасить стены и потолки, наклеить обои с полной подготовкой поверхности.
- Где востребованы ваши выпускники?
- Наших ребят ждут на работу, прежде всего, в сфере ЖКХ, а также на строительных предприятиях, которые занимаются отделкой и ремонтом. Есть среди наших выпускников и самозанятые.
Наши выпускники успешно работают консультантами в строительных магазинах, могут сориентировать покупателя по качеству и свойствам строительных материалов, подбору цветовых решений как в жилых, так и в производственных помещениях. Есть ребята, которые продолжают обучение без отрыва от производства, повышают свою квалификацию.
Все, что делается руками, дорого ценится во все времена. И тот из ребят, кто выбирает строительную профессию, прекрасно понимает, что это высокооплачиваемая работа. Но в ней нужно постоянно расти, повышать свою квалификацию, учиться, потому что появляются новые материалы и, соответственно, новые технологии по их нанесению.
- Как меняются подростки, с которыми вы работаете?
- Подростки есть подростки, с ними всегда непросто. Бывает к нам приходят ребята из династии строителей, их выбор осознанный, это традиция семейная. Есть ребята, которые хотят получить более высокий разряд, чтобы в дальнейшем найти высокооплачиваемую работу. Их сразу видно: ребята учатся, как правило, хорошо. Некоторые сначала особого интереса не проявляют, а в процессе учебной практики им профессия начинает нравиться.
- Студенты у вас, мне кажется, не самые покладистые? Как вы справляетесь?
- Какие бы ни были студенты, мы учим их своим примером, своим ответственным отношением к делу. Тесно общаемся с родителями, которые, как правило, заинтересованы в том, чтобы их ребенок получил профессию и стал успешным.
- В вашей семье есть строители, мастера производственного обучения?
- Моя семья, мои родители никак не связаны с этой профессией. Когда я пришла работать мастером, конечно, сначала было тяжело, да и сейчас не могу сказать, что все так просто.
Для успешной работы стараюсь следить за появлением новых материалов, повышать свою квалификацию на стажировках и различных курсах, профессиональных переподготовках, потому что без этого в нашей профессии никак нельзя. Чтобы научить и заинтересовать студентов, нужно очень много знать, особенно в наше время интернета и социальных сетей.
- Когда пройдет следующий чемпионат «Профессионалы»? Вы участвуете?
- На площадке технологического отделения инженерно-технического факультета региональный чемпионат профессионального мастерства будет проводиться уже в пятый раз. Первые три года у нас проходили чемпионаты WorldSkills, а сейчас второй год подряд мы становимся участниками Всероссийского чемпионатного движения среди молодежи «Профессионалы».
С каждым годом участники чемпионата показывают все более высокий уровень подготовки.
К нам приезжают ребята из разных учебных заведений Ленинградской области, где соревнуются между собой в оклейке стен обоями, подборе цвета, ровности линий и углов, демонстрируют умение работать с декоративными материалами, а также выполняют задание на скорость. Хочу подчеркнуть, что все материалы, которые мы используем, на водной основе, а значит,
безопасны для здоровья.
Наше направление постоянно развивается. Сейчас такая широкая палитра материалов – дух захватывает. Соответственно, увеличивается и спектр возможностей для мастера декоративных работ. Работать становится еще интересней и приятней.
Наши победители и призеры чемпионатов – это труд команды преподавателей и мастеров производственного обучения, мы работаем вместе, стараемся увлечь ребят чемпионатным движением.
Конечно же, это им пригодится в дальнейшей жизни.
- Учиться на факультете, действительно, интересно.
- У нас ребята не только учатся, но и занимаются внеучебной деятельностью. На факультете организовываются просмотры фильмов, поездки в музеи и выставки, экскурсии. Все это сближает ребят.
С ребятами работать интересно, и я пока не планирую ничего менять.
Татьяна Можаева