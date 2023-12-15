Жительницу Гатчины поздравили со 100-летним юбилеем

Августа Васильевна родилась в деревне Макутино Череповецкого района Вологодской области 15 декабря 1923 года. В 1941 году Августе Васильевне исполнилось 18 лет, она окончила медицинское училище и сразу была призвана на фронт. Плечом к плечу с советскими солдатами она шла дорогами войны к Великой Победе - ежедневно совершала подвиги на полях сражений Ленинградского фронта, вырывала из лап смерти тяжело раненых в госпитале Ленинграда и санитарном поезде.

После окончания Великой Отечественной войны Августа Васильевна попала на Советско-японскую войну, и только после капитуляции Японии вернулась к мирной жизни. Она вышла замуж и вместе с семьей переехала в поселок Сиверский Гатчинского района. Муж работал техником на лётном аэродроме поселка Сиверский. В семье родились двое детей - сын и дочь.

В 1956 году семья переехала в Гатчину. Августа Васильевна работала старшей медсестрой в военном госпитале. Трудовую деятельность Августа Васильевна закончила в 1992 году в возрасте 69 лет.

У Августы Васильевны внук и внучка, две правнучки и правнук.

Сегодня с юбилеем Августу Васильевну поздравили заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова и члены совета ветеранов.

От всей души желаем Августе Васильевне крепкого здоровья на долгие годы, мира, добра и тепла близких и родных людей!





По информации пресс-службы администрации Гатчинского района