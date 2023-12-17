Губернатор оценил новую школу

Долгожданная новая школа в Гатчине, которой присвоен номер 12, позволит разгрузить школы города, в которых еще сохраняется вторая смена – это, прежде всего, Гатчинские школы №1 и №9. После зимних каникул школа примет 1–5 классы, по большей части сюда перейдут учиться ребята из школ № 1, 8, 9, базовой школы и лицея № 3.

С 1 сентября 2024 года здесь будут учиться 33 класса - с 1 по 11.

Школу № 12 на 825 мест построила компания «Ленстройтрест», выступающая застройщиком проекта комплексного освоения территории в микрорайоне IQ.

Школа необычная с точки зрения интерьера. На трех этажах оборудованы современные классы, мастерские, большой и малый спортивные залы, медицинский блок. Кроме того, Гатчинская школа № 12 оснащена медиатекой и двухуровневым актовым залом.

Педагогический состав укомплектован, а для ребят, кроме классических уроков, будут преподавать курсы естественно-научного, гуманитарного и технологического циклов.





Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области