Житель Гатчинского района побеседовал с президентом Владимиром Путиным

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» – часть Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, которое направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие компании отечественных производителей.

За победу в чемпионате боролись почти 700 человек из 62 регионов России. В основной возрастной категории приняли участие студенты колледжей и техникумов, а также молодые специалисты предприятий; в юниорской – школьники от 14 лет.

Финал чемпионата «Профессионалы» проводился в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Соревнования состоялись с 24 по 28 ноября в выставочном центре «Экспофорум» и на дополнительных площадках в Санкт-Петербурге. Они проходили по 35 компетенциям в основной возрастной категории и по 20 – в юниорской. Это наиболее востребованные специальности в таких отраслях, как промышленность, транспорт, строительство и информационные технологии.

Площадкой проведения чемпионата по компетенции «Эксплуатация судов водного транспорта» стала Санкт-Петербургская Морская техническая академия. За звание сильнейших в этой компетенции боролись десять команд из Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани, Томска, Новосибирска, Владивостока и Нижнего Новгорода. Свою команду подготовила к чемпионату и Морская техническая академия.

Каждая команда состояла из двух конкурсантов, один из которых обучается по направлению «судовождение», а второй - по направлению «судовой механик». Команды выполняли конкурсные задания в шести блоках на протяжении четырёх дней. Победителями в блоке «Транспорт» (компетенция «Эксплуатация судов водного транспорта») стали курсанты Санкт-Петербургской Морской технической академии Дмитрий Картунен и Ибрагим Мустафаев.

Дмитрий Картунен живёт в Гатчинском районе, в посёлке Вырица. Закончив девять классов Вырицкой школы, он поступил в Морскую техническую академию им. адмирала Д. Синявина в Санкт-Петербурге. Сейчас Дмитрий учится на третьем курсе.

С раннего детства Дима интересовался техникой. Его отец, директор ООО «РемСпецСервис» Сергей Александрович Картунен, знакомил его с ней, учил ремонтировать велосипеды, мотоциклы, машины. Поступив в Морскую техническую академию, Дмитрий участвовал во всероссийских чемпионатах по профессиональному мастерству в Санкт-Петербурге и в Тюмени, всегда занимая почетные призовые места.

Награждение победителей чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» прошло в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 28 ноября. Финалистов и победителей чемпионата поздравили заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Президент дал нам поручение обновить профессиональное образование в стране, и мы делаем это вместе с вами, и вами сегодня пишется история. Миллион квалифицированных рабочих к 2028 году – это будет хороший результат для того, чтобы обеспечить технологический суверенитет и прорывное развитие нашей страны не только в ближайшей перспективе, но и на долгие годы. И мы хотим, чтобы вы были авторами этого прорыва», – подчеркнула Татьяна Голикова.

«Сегодня в этом зале вся Россия! Молодая, талантливая, сильная, желающая победить. И она обязательно победит! За вами будущее. За вами процветание нашей страны», – приветствовал участников церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

А 18 декабря в Санкт-Петербурге состоялась встреча победителей и наставников чемпионата «Профессионалы» с президентом России Владимиром Путиным. Участие в ней принял и курсант Санкт-Петербургской Морской технической академии Дмитрий Картунен.

Глава государства поздравил ребят и пожелал им успехов и дальнейшего профессионального роста. Он напомнил, что победителям чемпионата будут вручены сертификаты на поездку по стране в рамках программы «Больше, чем путешествие». Ребята смогут посетить интересные точки России, и встречи там могут быть связаны с их будущей специальностью.

- Специалисты высокого класса были востребованы во все времена, - отметил Владимир Путин. - Но сейчас во всём мире происходит технологическая революция. Она требует совершенно новых квалифицированных кадров, уже совсем другой генерации специалистов. Почти все важнейшие специальности связаны с высокими технологиями и требуют особого качества работы. И для нас очень важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями.

Ребята, в свою очередь, рассказали президенту о своей учёбе и своих планах на будущее, задали волнующие их вопросы. Студенты отметили, что благодаря прохождению стажировок на предприятиях и общению с работодателями они получают полезный практический опыт и возможность стать потенциальными сотрудниками этих организаций.

Побеседовать с главой государства получил возможность и Дмитрий Картунен. Он рассказал о том, как, благодаря отцу, в нём пробудилась любовь к технике, почему он после школы решил выбрать специальность моториста на морских суднах. Дмитрий задал президенту актуальный вопрос: ожидается ли в ближайшее время в нашей стране увеличение состава учебного флота для морских учебных заведений?

- Конечно, нам нужен учебный флот: от парусников, на которых курсанты осваивают навыки своей профессии, до специальных учебных судов, - отметил Владимир Владимирович. - Я полностью на вашей стороне и считаю, что к этому важному вопросу наверняка требуется дополнительное внимание. Но для начала, конечно, нужно поговорить об этом со специалистами. Обязательно проанализируем, что у нас есть, и чем это можно дополнить.

В беседе с президентом Дмитрий Картунен поделился своими планами на будущее. После учёбы он мечтает служить на ледоколах Российского атомного флота, на которых может быть востребована его специальность. Владимир Путин напомнил, что современные российские ледоколы — это своего рода маленькие атомные станции.

- Поздравляю вас с таким выбором! - обратился президент к Дмитрию. - Вы выбрали очень интересную, важную и перспективную профессию. Такой атомный ледокольный флот во всём мире есть только у России. В этой сфере у нас большие планы. В ближайшее время у нас будет создан один из крупнейших атомных ледоколов «Лидер». Он будет в состоянии колоть лёд такой мощности, что трудно себе даже представить — фактически, без ограничений! Его создание станет отдельной страничкой в истории нашего флота. Это, без всяких сомнений, поможет расширить возможности Северного морского пути...

Владимир Путин поблагодарил ребят за эту встречу, за то, что им удалось сделать в ходе чемпионата, и искренне пожелал им успехов и всего самого доброго в жизни.

Юлия Лысанюк