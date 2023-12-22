Депутаты Гатчины подвели итоги года

Прежде всего, были внесены итоговые изменения в бюджет города Гатчины на 2023 год. Как рассказала председатель комитета финансов Любовь Орехова, анализ исполнения бюджета требует внесения поправок. Доходная часть бюджета увеличена на 15 млн рублей, в том числе за счет субсидий из областного и районного бюджетов. Расходную часть сократили на 30 млн рублей, в частности, за счет экономии средств местного бюджета, полученной в результате проведения закупочных процедур. Дефицит бюджета сократился на 45 млн рублей.

В результате поправок уточнённый бюджет МО «Город Гатчина» на 2024 год составил: по доходам - 1 756 млн руб., по расходам - 1 777 млн руб., дефицит бюджета - 21 млн руб.

Депутаты приняли решение «О назначении общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г. Гатчины Ленинградской области». По информации председателя комитета культуры и туризма Марии Титовой, в адрес администрации Гатчины поступило письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области и акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы Проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г. Гатчины Ленинградской области от 30.08.2023. Но прежде, чем установить границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Гатчины, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зоны охраны, необходимо провести общественные обсуждения. Они назначены на 8 февраля 2024 года в 15.00 в здании администрации по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.1, кабинет № 40.

Принято решение о повышении размера платы за содержание жилого помещения в части многоквартирных домов, находящихся в управлении или обслуживании МУП «ЖКХ г. Гатчины». По информации заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Ольги Терехиной, в управлении и обслуживании МУП ЖКХ г. Гатчины находится 527 многоквартирных домов. Для 146 из них, в которых отсутствует один или несколько видов благоустройства, предложено с 1 января 2024 года повысить тариф на 7,2 % (на процент инфляции). В настоящее время в этих домах действуют тарифы, установленные с 1 декабря 2022 года. Данное решение было детально рассмотрено на Тарифной комиссии Гатчинского муниципального района. Депутаты с предложенным вариантом согласились (адресный список публикуется сегодня в нашей газете).

В среднем на 7,4 % повысятся с 1 января цены на услуги бань МУП «ЖКХ г. Гатчины». Речь идет о бане на ул. Леонова и бане в Мариенбурге на ул. Рысева. Так, цена одного посещения в общем мыльном отделении составит 360 рублей для взрослых, 85 рублей для детей до 7 лет, 145 рублей для детей от 7 до 14 лет.

Советом депутатов также утверждены годовые нормативы и стоимость доставки дров для отопления жилых домов льготных категорий граждан.

В конце заседания к депутатам обратилась глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим: «В очередной раз этот год стал для нас временем преодоления вызовов и консолидации. Он был наполнен масштабными инфраструктурными проектами. Было много тревог и опасений, различных эмоций у жителей Гатчины, но сегодня я точно заявляю, что мы выполнили все обязательства. На следующий год запланирован большой объём работ по ремонту улично-дорожной сети с одновременной заменой инженерной инфраструктуры. Я благодарю вас за активную работу и стремление к благополучию гатчинской земли».

Андрей Соколов