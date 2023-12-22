Губернатор Александр Дрозденко: «Ленинградцы всегда правы»

Дебет с кредитом сошёлся

- Подводя итоги, мы прежде всего смотрим на цифры бюджета. Выполнение доходной и расходной части – это выполнение обязательств перед жителями, что является нашей главной задачей: не просто обещать, но выполнять, отметил глава региона.

Как рассказал губернатор, доходная часть бюджета региона уже выполнена, и по предварительной оценке она превысит 245 млрд рублей. Это наибольшая цифра за все время работы, несмотря на СВО, санкции и то, что Ленобласть традиционно была регионом, зависимым от компаний с иностранным капиталом: «Мы не просто пережили этот трудный момент, но и вышли из него достойно».

Расходы составят 225 млрд рублей. Профицит бюджета ожидается порядка 20 млрд рублей. Притом, что начинался год с почти предельным дефицитом бюджета, но работа с налогоплательщиками, малым и средним бизнесом дала свой результат. Причем основные отрасли – такие как здравоохранение, образование, соцподдержка, программа комфортной городской среды и обеспечения качественным жильем – получат в этом году денег больше, чем планировалось.

- Очень важно развитие транспортной системы, в том числе строительство и реконструкция дорог, – заметил Александр Дрозденко. – Более 22 млрд рублей было направлено на эти цели. Это рекордная цифра.

Ожидается реализация проекта строительства КАД-2, который будет финансироваться за счет средств федерального бюджета, частных инвесторов и, отчасти, Ленинградской области. Подписано соглашение по развитию высокоскоростной широтной магистрали, 5-6 этапы которой пойдут по территории Ленобласти. Есть все шансы реализовать этот проект в достаточно короткие сроки, тем более, что он увязывается с КАД-2 и реконструкцией Мурманского шоссе, чтобы не строить лишних развязок.

- Самое главное, что эти проекты позволят нам динамично развивать Ленинградскую область, особенно территории, где сегодня идет активное жилищное и промышленное строительство, – отметил губернатор.

В качестве главного достижения экономики губернатор назвал рост промышленного производства и инвестиций. Промышленный индекс за 10 месяцев составил 107,2% – рост выше среднероссийского.

Ленинградская область остается регионом с инвестиционной привлекательностью. Только за девять месяцев 2023 года на сопровождении в агентстве экономического развития Ленобласти было 152 новых инвестиционных проекта (в прошлом году – 63), а общий инвестиционный портфель в 47 регионе – самый большой в России: 6,2 триллиона рублей.

- И это не точка – это запятая, – подчеркнул губернатор. – Основные инвесторы сегодня – это крупные российские холдинги: «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», «Сургутнефтегаз», но наш портфель инвестиций связан не только с газохимией. Это и производство минеральных удобрений, и предприятия агропромышленного комплекса, и другие.

Дефицит рабочих рук и обманутые дольщики

Александр Дрозденко назвал насущные проблемы региона, одна из которых – нехватка кадров в промышленности. Почти 49 тысяч рабочих мест ждут работников на предприятиях Ленобласти.

- Нам необходимо переформатировать наше среднее профессиональное образование под реальные потребности предприятий. Меня сегодня устраивают темпы роста заработной платы, нам удается удерживать темп, чтобы не падали доходы населения, – признался Александр Юрьевич. – Сегодня непосредственно в сфере промышленности требуется более 10 тысяч человек по 800 различным профессиям. И мы видим, что там, где не хватает рабочих рук, наблюдается резкий рост зарплаты – от 150 тысяч рублей и выше. Это отдельные профессии, где мы испытываем особый дефицит.

По словам губернатора, проблема, которая шлейфом тянется последние 15 лет, – это участники долевого строительства, не получившие своих квартир из-за недобросовестных застройщиков.

- Мы полностью выполним свои обязательства перед всеми дольщиками, – заверил Александр Дрозденко. – Хотя нам сейчас непросто. Федералы в очередной раз поменяли правила игры и переложили всю проблему обманутых дольщиков на бюджет Ленинградской области – 99%. Нам требуется свыше 10 млрд рублей для выплаты компенсации дольщикам по 20 объектам. Но мы эту задачу решим.

Также Александр Юрьевич пообещал выполнить обещания, данные гражданам, и расселить аварийное жилье по программе, согласованной с правительством РФ. Притом, что сегодня расселяется аварийное жилье в тех городах, где нет интенсивного жилищного строительства: в Подпорожье, Сясьстрое, Луге, поэтому приходится там строить целые кварталы со всей инфраструктурой.

Александр Дрозденко назвал стройку одним из локомотивов развития экономики:

- Мы уже ввели в эксплуатацию более 2,5 млн квадратных метров жилья и переломили тенденцию: у нас сегодня превалирует индивидуальное жилищное строительство. Но я бы хотел, чтобы это были таунхаусы, малоэтажка, красивые зеленые кварталы – то, что должно быть в Ленинградской области через пять лет. Мы выйдем на 4 млн квадратных метров жилья и будем регионом № 1 по строительству. Кроме того, у нас активно идет промышленное и инвестиционное строительство, и на стройке тоже не хватает кадров.

Газ, вода и городская среда

Как рассказал губернатор, в Ленинградской области действует беспрецедентная программа газификации – одна из лучших в Российской Федерации: 80 млрд рублей отпущено на газификацию и догазификацию.

До конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию более 300 распределительных газопроводов общей протяженностью более тысячи километров (в прошлом году было построено 143 км – 40 газопроводов). Однако Ленобласть отстает от графика подключения объектов газификации. Сами темпы догазификации оставляют желать лучшего. Сейчас 47 регион – в первых 40, но даже не на 30 месте.

Водоснабжение Александр Дрозденко назвал в числе приоритетов. В регионе есть серьезная программа реконструкции водозаборных сооружений, которая измеряется миллиардами.

По программе «Комфортная городская среда» будет благоустроен 151 объект - 119 общественных территорий, 32 двора. Более 2 млрд рублей выделено на эти цели. 2/3 финансирования – из бюджета Ленинградской области.

Александр Дрозденко отметил необходимость увеличения объемов дорожного ремонта:

- Область входит в число ведущих транзитных регионов страны. Общая протяженность региональных трасс – 9000 км, и нужно ремонтировать не менее 500 км в год. А пока получается в пределах 200-300 км, и проблема не в мощностях – проблема в деньгах. Надо грамотно распорядиться ресурсами, которые освободятся после решения вопросов с дольщиками.

7 место по качеству жизни, 7% – уровень бедности

Ленинградская область входит в десятку регионов с самым низким уровнем бедности – всего 7%. И это самый лучший показатель за последние 30 лет. По качеству жизни Ленобласть находится на седьмом месте в стране и является одним из лидеров по объему мер поддержки семей с детьми, материнства и детства, начиная с этапа беременности и до достижения ребенком 23 лет.

Но Александр Дрозденко назвал главную проблему в этой сфере – очередь многодетных семей на получение бесплатных земельных участков:

- Это Гатчинский, Всеволожский, Ломоносовский и частично Выборгский районы, где просто не хватает земли, потому что она востребована. Мы ведем переговоры с Росимуществом и Минобороны о передаче нам неиспользуемых участков для наделения землей многодетных семей и участников СВО. Со следующего года будем решать вопрос выкупа части земли у тех собственников, которые ее не используют.

Самая низкая смертность

Один из самых острых вопросов в регионе – здравоохранение. Притом, что Ленинградская область – один из лидеров в России по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни, средний показатель которой на сегодня – почти 75 лет. Но Александр Дрозденко обозначил: стремиться надо к средней продолжительности жизни в 85 лет. А смертность составляет 11,3 промилле, и это наименьший показатель смертности за всю постсоветскую историю Ленобласти.

И хотя все результаты по нацпроекту «Здравоохранение» в 2023 году уже достигнуты, главная проблема остается: это дефицит медицинских кадров.

- Мы вводим региональные меры поддержки, доплаты по дефицитным специальностям, выплачиваем единовременные пособия врачам и среднему медперсоналу, назначаем выплаты на улучшение жилищных условий, приобретение квартир, начали платить целевые стипендии студентам-медикам, но персонала все равно не хватает, – посетовал Александр Дрозденко. – Да, укомплектованность медицинскими кадрами выросла до 85%, но впереди предстоит большая работа. В том числе и по обеспечению медиков служебным жильем.

Автобусы и «зелёный рейтинг»

Глава региона назвал транспортную реформу в Ленобласти одной из главных задач на 2024 год:

- Транспортная реформа назрела. Это тяжелейшая система, которую нам нужно будет перелопатить, переформатировать и заставить работать в интересах пассажиров, а не перевозчиков. За нарушение в графике и качестве обслуживания будем штрафовать. Обязательное требование – замена подвижного состава. Плюс – создание цифрового контура, чтоб через любой гаджет можно было видеть движение автобусов, их количество на линии.

Также, по словам губернатора, 2024 год будет переломным в плане развития экологии и решения проблем, которые копились десятилетиями.

Ленобласть вошла в двадцатку лучших экологических регионов РФ – так называемого «зеленого рейтинга». Но Александр Дрозденко признал, что проблемы в экологии есть:

- Мы очень хотим, чтобы в Ленинградской области появились мусороперерабатывающие заводы, чтобы оборот мусора был цивилизованным. Но мы также хотим, чтобы нас не только критиковали, но и разумно поддерживали. Мы нашли локацию для строительства завода, которая имеет тройную санитарную зону, и мы будем этот проект реализовывать – строго в рамках российского законодательства, экологических норм и правил, а по некоторым параметрам заставим наши компании параметры удвоить и утроить, чтобы иметь запас экологической прочности.

Подводя итог разговора, Александр Дрозденко заметил:

- Ленинградцы всегда правы. Наша задача – довести качество жизни до того, о котором они мечтают. Для этого потребуются ресурсы и новые системы организации.

Екатерина Дзюба