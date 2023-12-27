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Фабрика Деда Мороза открылась в Детской библиотеке Гатчины

Уже традиционной стала для детской библиотеки новогодняя выставка детских творческих работ «Фабрика Деда Мороза», которую организует Районный центр детского творчества. В ней приняли участие ученики образовательных учреждений города Гатчины и всего Гатчинского района.

Рубрики:  Общество

На выставке представлены уникальные работы: это и аппликация, и новогодние игрушки, выполненные 3-D ручкой, вязаные и сшитые поделки, декупаж, пластилинография, а также декоративно-прикладное творчество, живопись, различные смешанные техники и многое другое. Каждая поделка по-своему индивидуальна и неповторима. Дети вложили в свои работы частичку души, и они получились нежными, лёгкими, дарящими эстетическое наслаждение. Выставка вызывает у всех удивление, привлекает внимание и дарит праздничное настроение.

Детская библиотека города Гатчины выражает слова признательности родителям, воспитателям и педагогам детей за живой и неподдельный интерес к выполнению творческих работ и за участие в выставках и творческих конкурсах!

 