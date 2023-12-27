Центробанк и Газпром-инвестиции на связи?

21 декабря в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 76-летней жительницы Войсковиц. Ей позвонил мужчина, представился сотрудником полиции и сообщил, что произошла попытка снятия денежных средств с ее банковского счета – для отправки денег на Украину. Чтобы этого не произошло, нужно самой снять все деньги и перевести их на безопасный счет.

Потом позвонил мужчина, представился Михаилом – сотрудником полиции по борьбе с экономическими преступлениями, следуя указаниям которого пенсионерка на такси поехала в Петербург, где в отделении сбербанка сняла 600 тысяч рублей и в торговом центре на Сенной отправила всю сумму через банкомат на счет, указанный Михаилом.

На следующий день таким же образом было переведено 90 тысяч рублей и взят кредит в Совкомбанке на сто тысяч, 97 тысяч из которых также были отправлены Михаилу. В итоге ущерб составил 787 тысяч руб.

21 декабря в полицию обратился 48-летний житель Гатчины, не работающий, которому позвонил, ни много ни мало, заместитель начальника Центробанка РФ, представившийся Нестеровым Марком Алексеевичем. Этот Марк сообщил, что со счётом гражданина происходят мошеннические действия, и необходимо перевести деньги на безопасный счёт. Что мужчина и сделал: по номеру телефона отправил деньги тремя переводами на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.

19 декабря в полицию обратилась 62-летняя жительница Гатчины, которая, подыскивая подработку, в интернете перешла по ссылке «Газпром инвестирование», зарегистрировалась, после чего ей в мессенджере WhatsApp поступил звонок от сотрудника этих «Газпром-инвестиций». Пенсионерку убедили «поиграть на бирже», в результате чего она сделала несколько денежных переводов на чужие телефонные номера – всего на сумму более 220 тысяч рублей. Когда инвестировать стало нечего, опомнилась и пошла в полицию.

Другая потерпевшая – 33-летняя жительница Больших Колпан – нашла в «Телеграме» группу, предлагающую подработку на дому. С ней списалась менеджер, которая пояснила, что надо делать. А именно, скупать товары. В итоге женщина перевела 420 тысяч рублей на какие-то счета и поняла, что ее обманули.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.