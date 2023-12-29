В Ленинградской области завершился осенний призыв
Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин, призывники не направлялись на службу в новые регионы России ― ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Большинство ленинградцев будут проходить службу по призыву в пределах Западного военного округа.
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В настоящий момент служба в армии дает возможность овладеть необходимыми для каждого защитника отечества навыками и знаниями, повысить уровень своей физической подготовки.
Все призывники получили необходимое обмундирование, электронные документы и банковские карты.
Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. No 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». Срок службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев.
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