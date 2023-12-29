В Ленинградской области завершился осенний призыв

В настоящий момент служба в армии дает возможность овладеть необходимыми для каждого защитника отечества навыками и знаниями, повысить уровень своей физической подготовки.

Все призывники получили необходимое обмундирование, электронные документы и банковские карты.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. No 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». Срок службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев.