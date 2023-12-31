102-й день рождения и Новый год Надежды Паршиной

Со славной датой Надежду Матвеевну поздравили глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев.

Родилась Надежда Матвеевна в селе Данильченково Приморского края. В 1938 году во Владивостоке окончила курсы медицинских сестер. С началом Великой Отечественной войны ушла на фронт, служила медицинской сестрой до Великой Победы.

До 1955 года вместе с супругом-военнослужащим проходила службу в рядах Советской армии в Германии.

В 1955 году переехали на родину мужа - в город Волгоград. Окончила медицинский институт по специальности «стоматолог». Работала до 75 лет по специальности зубным врачом.

Воспитала двоих детей – сына и дочь. Всю свою жизнь посвятила служению людям и медицине.

Выражаем Надежде Матвеевне бесконечную признательность за героический труд, преданность и любовь к Отчизне. Желаем крепкого здоровья, благополучия и мира! Пусть каждый день будет согрет теплом родных и близких.