Жизнь в стиле рок-н-ролла

Основные занятия проходят в базовой школе в Гатчине, часть тренировок – в школе № 5 на Аэродроме, а также в ФОК «Арена», где занимаются дети 4-6 лет. С нового года появится ещё одна площадка: в школе № 12 в микрорайоне IQ Наталья и Андрей Касыянык будут вести тренировки для учеников новой школы.

Сегодня акробатическим рок-н-роллом в Гатчине занимаются больше сотни человек – детей и взрослых, причем спортсмены старшего возраста активно выступают на соревнованиях, показывая хорошие результаты.

- Мы всю жизнь занимаемся в одном клубе, – рассказывает Наталья Касыянык. – Я начала тренироваться в 2001 году в гатчинском отделении клуба «АК-РОК», Андрей пришёл в 2004-м, потом учились в вузе и продолжали заниматься в том же клубе, но уже в Петербурге. А потом встал вопрос: уходить из спорта или оставаться? Тогда мы решили, что с рок-н-роллом невозможно попрощаться, получили второе высшее образование по специальности «тренерско-преподавательская деятельность в акробатическом рок-н-ролле» на кафедре теории и методики гимнастики в НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта и в 2011 году вернулись в Гатчину, занялись тренерской работой, развивая акробатический рок-н-ролл в своём родном городе как клуб акробатического рок-н-ролла «АК-РОК» Ленинградская область».

В 2021 году нам удалось открыть отделение акробатического рок-н-ролла в Гатчинской спортивной школе № 3, где числится основная команда клуба.

- Вы пришли в акробатический рок-н-ролл в 2001 году с нуля?

- Да, мне было 15 лет, Андрею – 18, но до этого мы с детства занимались другими видами спорта – я спортивной гимнастикой, Андрей – плаванием и водным поло, так что физическая подготовка у нас была.

- Каких результатов вам удалось достичь?

- Мы получили звание мастеров спорта в паре, когда стали финалистами чемпионата России в 2009 году. Позже я входила также в состав российской сборной, но уже с другим партнёром. Вообще, акробатический рок-н-ролл считается достаточно возрастным видом спорта, мастера спорта можно получить только во взрослых категориях: юношам – после 18 лет, девушкам – после 13.

- С какого возраста начинают заниматься дети?

- Мы начинаем набирать детей с четырех лет. Сейчас у нас восемь групп, чуть больше сотни человек. Занимающиеся делятся по возрастам и по подготовке. И есть группа для взрослых, куда приходят родители наших маленьких спортсменов и просто взрослые, которые хотят научиться танцевать спортивный рок-н-ролл. Самому старшему спортсмену в этой группе 45 лет.

- Отбор есть какой-то, или вы берете всех желающих?

- Как такового отбора нет – мы принимаем всех, у кого нет медицинских противопоказаний. Но акробатический рок-н-ролл требует хорошей физической подготовки и постоянных тренировок. Как и в любом серьёзном виде спорте, здесь важен элемент непрерывности и регулярности. Главный залог успеха – это систематичность.

- Но есть же откровенно неспособные?

- Научить танцевать рок-н-ролл можно любого ребенка, просто у каждого – свой «потолок». Кто-то достигнет больших высот, кто-то меньших. Было бы желание. Не все хотят и не все могут посвящать занятиям столько времени, сколько нужно для результата, так и происходит естественный отсев.

У нас есть спорт массовых дисциплин, где требования ниже и по подготовке, и по физическим кондициям. Но там нельзя выполнять спортивные разряды. Однако в дисциплинах массового спорта тоже приходится серьёзно работать для получения результата в силу конкуренции, которую нам составляют спортсмены из Санкт-Петербурга. По акробатическому рок-н-роллу Петербург – один из самых развитых регионов в нашей стране.

- Это наследие «ленинградского рок-н-ролла»?

- Не совсем так, хотя, возможно, именно благодаря танцевальному рок-н-ролльному движению в Ленинграде в конце 1980-х годов и образовалась площадка для развития акробатического рок-н-ролла как вида спорта. К клубному рок-н-роллу сейчас ближе такая спортивная дисциплина как буги-вуги. Да, у нас сохранился ритм и дух рок-н-ролла, но в акробатическом рок-н-ролле в своё время был выбран вектор более спортивный. Рок-н-ролл оставил только ритм, а движения руками и ногами стали более силовыми, поэтому назвать его танцем можно с большой натяжкой. Танцевальная составляющая есть, но спорта больше.

- Это акробатика под музыку?

- Нет, и так нельзя сказать. Скорее, это симбиоз танца и акробатики. Но не все дисциплины с акробатическими элементами. Кроме того, дети до определённого возраста только танцуют, и лишь с 9-11 лет появляется парная акробатика. И одна и та же пара может исполнять и танцевальную программу, и акробатическую, которые оцениваются отдельно. И взрослые танцуют две программы: акробатику и технику ног. В командных выступлениях могут присутствовать полуакробатические элементы. Все это ре-гламентировано правилами нашего вида спорта.

- Рок-н-ролл – исключительно парный вид?

- Раньше, когда мы заканчивали свою спортивную карьеру, акробатический рок-н-ролл был только парным. Но спорт не стоит на месте и постоянно развивается. Сейчас есть вариации – пары, сольные и командные дисциплины, так называемый Formation, когда выступают группой. Мы проводим дополнительные тренировки: помимо общих занятий три раза в неделю есть отдельно парные, отдельно командные тренировки, потому что в сборной группе невозможно все отработать. У нас есть дети, которые стоят и в паре, и в команде и ещё и соло иногда танцуют.

- Насколько это травмоопасный вид спорта?

- Если все делать правильно, то неопасный. Мы никогда не выставляем на соревнования «сырые» пары, с неотработанными элементами. У партнёра есть совершенно чёткая установка: подбросил партнёршу – поймай во что бы то ни стало.

По статистике, профессиональный травматизм практически отсутствует. Рок-н-ролл достаточно гармонично развивает тело ребёнка, нет перекосов, работают все группы мышц – и большие, и мелкие. Без чувства равновесия, без гибкости, силы, выносливости в рок-н-ролле – никуда, поэтому развиваются все физические качества человека. Наш основной выступающий состав находится под постоянным наблюдением врача, дважды в год дети проходят диспансеризацию, те, у кого нет допуска от спортивного врача, на соревнованиях не выступают.

- Наталья Сергеевна, вы «играющие тренеры»? Сами танцуете?

- Мы долго были «играющими тренерами» – последний раз я выступала со своими воспитанницами в 33 года на чемпионате России в дисциплине Formation, Андрей закончил выступать в 2019 году в паре. Это очень сложно – совмещать активную тренерскую и активную тренировочную работу: тренироваться самому шесть дней в неделю, соблюдать режим. Для высшей категории Masters, в которой мы и выступали, нужно быть строго в определённой физической кондиции. А понижать уровень уже не интересно…

- К вам можно прийти заниматься «для души»? Не стремясь в спорт высших достижений?

- Можно. Многим нравится просто атмосфера тренировок – люди приходят заниматься и общаться. Но если вдруг к нам придёт взрослая пара и скажет, что хочет выступать, – пожалуйста. В массовом спорте требования более щадящие. В основном, «для себя» в акробатический рок-н-ролл приходят люди, которые занимались спортом в детстве, и теперь им не хватает адреналина. Знаете, даже дети не получают на выступлениях такого удовольствия, как взрослые танцоры: они нацелены уже не на результат, а на получение сильных положительных эмоций, которые дает выступление на площадке. И ради этих эмоций многие спортсмены, закончившие карьеру, возвращаются на тренировки.

Родителям на первом собрании мы всегда говорим: вы должны определиться, чего вы хотите – результата или «для общего развития». И мы будем по-разному с этими детьми работать. Мы всегда предоставляем родителям выбор.

- Что бы вы назвали в числе достижений вашего клуба?

- За 12 лет мы воспитали семерых кандидатов в мастера спорта, несколько пар приближаются к этому званию. У нас много разрядников, есть призёры и победители всероссийских соревнований. На последнем чемпионате России наша команда девочек попала в полуфинал, на всероссийских соревнованиях в конце ноября победила пара Егор Огнев и Анастасия Мухамбетова, а также наша команда в категории Formation – 10 человек. Второе место заняли пары Матвей Миронов и Софья Колчакова и Даниил Семенов и Александра Миронова. Команда родителей, кстати, тоже участвовала в этих соревнованиях и заняла восьмое место.

- И всё-таки, возвращаясь к вопросу «что такое акробатический рок-н-ролл»: это вид спорта или танец?

- Дискуссии на эту тему ведутся давно и не прекращаются по сей день. А многие спортсмены на этот вопрос отвечают так: это не танец и не спорт, акробатический рок-н-ролл – это стиль жизни.

Беседовала Екатерина Дзюба