С 15 января - новое расписание автобусов
С 15 января 2024 года вносятся изменения в расписание движения общественного транспорта на территории Гатчинского района (в части маршрутов).
Изменяется вид регулярных перевозок по маршрутам (маршруты будут «социальными»):
№ 151 «п. Сиверский - г. Гатчина» и № 513 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - с. Никольское».
Маршруты № 1 «п. Сиверский - д. Новосиверская», № 516 А «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Меньково», № 532 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тихковицы», № 542 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Туганицы» отменяются, так как:
маршрут № 1 объединяется с маршрутом № 511 «п. Сиверский – д. Лесничество»,
маршрут № 516А объединяется с маршрутом № 516 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Прибытково»
рейсы маршрута № 532 входят в расписание маршрута № 531 «г. Гатчина, Варшавский вокзал- д. Батово»
рейсы маршрута № 542 входят в расписание маршрута № 523 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы».
Таблички с расписанием движения автобусов на остановочных пунктах будут заменены перевозчиком в ближайшее время.
Уточнять оперативную информацию можно по телефону единой службы по работе с гражданами перевозчика по телефону: 8-812-309-10-10.
Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам и ознакомиться с расписанием движения автобусов для планирования поездок!
С измененным расписанием можно ознакомиться по ссылке:
https://vk.com/doc5083584_669546678?hash=JqlibD5LKYSDo3YuviPt6h9l9gvDa4hyiFCOCQhz0B0&dl=GfZG4iZwWFlPoGA2Gv3frgmpNohLKCgLixxwdTokSng