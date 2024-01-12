С 15 января - новое расписание автобусов

Сейчас уже мало кто помнит, но ровно 60 лет назад в Гатчине была посажена первая берёзка на Аллее молодожёнов. Где это было, зачем? Рассказывает об этом интересном городском проекте статья Лазаря Яковлевича Куляхтина (практически вся его трудовая биография связана с нашей газетой – он начинал работать литсотрудником и почти 30 лет был главным редактором), опубликованная в «Гатчинской правде» в мае 1963 года.