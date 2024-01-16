Делегация Ленинградской области принимает участие в первом Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина - сила России»

Событие проходит по поручению Президента Российской Федерации и нацелено на объединение муниципального сообщества и повышения престижа муниципальной службы в России.

«Роль органов местного самоуправления в выстраивании эффективного диалога между населением и государственными структурами - это одна из главных задач по повышению уровня доверия всех жителей к работе власти разных уровней.

Муниципальная власть самая близкая к человеку, поэтому открытость, ответственность, честность, короткая дистанция в общении с людьми - это залог правильной муниципальной политики.

Жители являются главным субъектом реализации деятельности муниципалитетов. А адресная работа с населением, в том числе постоянные диалоги и разработка совместных планов – это стратегически верная необходимость для удовлетворения жизненных потребностей людей для комфортной и безопасной жизни», - Анна Данилюк.