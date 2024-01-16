Фехтовальщики Гатчины вернулись с медалями

У природы нет плохой погоды. Есть неготовые к морозам электрические сети. Оборудование электросетей оказалось не рассчитано на такую нагрузку, которая пришлась на эти новогодние праздники. В результате в поселениях Гатчинского района случился коммунальный коллапс: из-за аварийного отключения электричества в домах пропал не только свет, но еще вода и отопление.