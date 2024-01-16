Фехтовальщики Гатчины вернулись с медалями
В минувшие выходные в Выборге прошло Первенство Ленинградской области по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек до 18 лет. Город Гатчину представляли воспитанники спортивного клуба «Фехтуй!».
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Спортсмены Гатчины добились отличного результата – завоевали три медали.
Среди юношей победителем турнира стал Всеволод Голубев. Серебряную медаль завоевал Мирослав Малолетов.
Среди девушек на третью ступень пьедестала почета поднялась Дарья Попова.
Поздравляем спортсменов и тренеров спортивного клуба с заслуженной победой.
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