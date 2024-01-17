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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

18.01.2024 с 10:00 до 18:00

Веревское поселение:

п. Торфопредприятие,

д. Пегелево,

д. Кирлово,

д. Вайялово,

Садоводческий массив Тайцы,

Сельскохозяйственное предприятие «Муслим»,

д. Романовка.

 

18.01.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Кямяря,

д. Мыза-Ивановка,

д. Малая Оровка.

 

18.01.2024 с 10:00 до 18:00

Таицкое поселение:

СНТ Дача.

 