Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
18.01.2024 с 10:00 до 18:00
Веревское поселение:
п. Торфопредприятие,
д. Пегелево,
д. Кирлово,
д. Вайялово,
Садоводческий массив Тайцы,
Сельскохозяйственное предприятие «Муслим»,
д. Романовка.
18.01.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Кямяря,
д. Мыза-Ивановка,
д. Малая Оровка.
18.01.2024 с 10:00 до 18:00
Таицкое поселение:
СНТ Дача.
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