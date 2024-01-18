Информация о выборах Президента России – в каждом почтовом отделении 47 региона

В соответствии с Соглашением Леноблизбирком направляет информационно-разъяснительные материалы (печатные и аудиовизуальные), посвященные выборам Президента России, а Почта России размещает предоставленные материалы на объектах почтовой связи.

Михаил Лебединский: «Почтовые отделения одни из самых близких к нашим избирателям социальные учреждения, которые ежедневно посещают огромное количество граждан, услуги почты крайне востребованы гражданами. Поэтому помощь в информировании избирателей, которое Почта России окажет избирательным комиссиям, является очень важной для нас».

Благодаря широкой территориальной сети почтовых отделений в Ленинградской области (более 400 отделений) информационные материалы о выборах Президента России окажутся во всех уголках 47 региона.