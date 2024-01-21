Никита Андреев из Гатчины завоевал золото в Калининграде

Наше знакомство с настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери в поселке Сиверский Гатчинского района, протоиереем Алексеем Терентьевым состоялось заочно - после того, как мне попала в руки книжка «Батюшкины сказки или Сказки одного мужчины». Многие из них весьма современны, говорят о проблемах сегодняшнего дня. Как говорится, сказка ложь, да в ней намёк.