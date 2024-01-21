Никита Андреев из Гатчины завоевал золото в Калининграде
С 19 по 21 января в Калининграде состоялось Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной (вольной) борьбе среди юношей до 16 лет, на котором успешно выступили гатчинские борцы.
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В соревнованиях принимали участие 116 спортсменов из 6 регионов России, разыгрывалось 12 комплектов наград.
В состав команды Ленинградской области вошли три воспитанника Гатчинской школы борьбы – Никита Андреев, Али Алиев и Иван Польшин.
Под руководством своего тренера Азамата Альбертовича Хандохова Али Алиев в упорной борьбе смог завоевать бронзовую медаль.
Никита Андреев, единственный из сборной Ленинградской области, поднялся на высшую ступень пьедестала и принёс золотую медаль в копилку нашей команды.
Поздравляем победителя и призеров с успешным завершением соревнований и желаем достойно представить регион на Первенстве России, которое пройдет в марте.
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