Дружногорское поселение: работаем на результат!

В состав Дружногорского городского поселения входят административный центр поселения - городской поселок Дружная Горка, 11 сельских населенных пунктов: село Орлино, деревни Заозерье, Зайцево, Изора, Кургино, Лампово, Лязево, Остров, Протасовка, Симанково, п. ст. Строганово, а также 31 СНТ, ДНТ и ДНП. Территория поселения занимает 19,5 тысячи гектаров.

По официальным данным Росстата на 1 января 2024 года на территории Дружногорского городского поселения было зарегистрировано 5827 граждан. При этом территория поселения застраивается в ударном темпе, и фактически наше население составляет более 7000 жителей.

Администрация Дружногорского поселения по состоянию на 1 января 2024 оказывает 67 муниципальных услуг и 1 муниципальную функцию, а также выполняет государственное полномочие по первичному воинскому учёту граждан.

В 2023 году 9 муниципальных служащих администрации оказали гражданам 836 муниципальных услуг, выдали 203 справки, рассмотрели 170 письменных и более двух тысяч устных заявлений жителей. Ежегодно количество оказываемых населению услуг увеличивается, при этом команда администрации старается внимательно отнестись к каждому обращению жителей и помочь с решением возникших вопросов в рамках имеющихся полномочий.

Бюджет

Доходная часть бюджета поселения в 2023 году исполнена в сумме 78,75 млн рублей. Процент исполнения составил

96,9 %. Расходная часть бюджета поселения исполнена в сумме 73,65 млн рублей. Процент исполнения составил 92,2 %. Профицит бюджета за 2023 год составил 5,1 млн рублей, что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и строить оптимистические планы на 2024 год.

С целью наполнения бюджета сотрудниками администрации была проведена работа по оформлению перераспределения и по продаже в собственность 44 земельных участков на общую сумму более 15 млн рублей.

Продолжилась работа по вовлечению в оборот невостребованных сельскохозяйственных угодий: в прошедшем году проведены аукционы и заключены договоры аренды 9 земельных участков. Это позволило ввести в оборот 150 гектаров сельскохозяйственных угодий. В поселении появились новые сельскохозяйственные предприятия: вокруг деревни Кургино высажены сады плодово-ягодных растений, а в Заозерье можно увидеть пасущийся скот герефордской породы. Мы уверены, что совместная работа администрации и фермеров способствует повышению продовольственной безопасности нашей страны. А жители смогут получить свежие, экологически чистые продукты, выращенные на территории Дружногорского поселения.

ЖКХ

К счастью, после годичной паузы в 2022 году, в прошедшем году возобновились активные работы по реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения. В рамках краткосрочного плана реализации 2023–2025 годов был проведен долгожданный ремонт кровель в следующих домах: с. Орлино, ул. Новая, д. 4, а также п. ст. Строганово, ул. Железнодорожная, д.2.

В этом году работа по капитальному ремонту многоквартирных домов в нашем поселении будет ещё масштабнее: планируется замена инженерных сетей в домах, расположенных на ул. Здравомыслова в Дружной Горке (ул. Здравомыслова, д. 4, д. 5, д.6, д. 7, д. 8), а также ремонт кровли дома 1 на ул. Пролетарской.

В 2023 году администрация поселения продолжила работу по сносу расселенных многоквартирных домов и ликвидации свалок строительного мусора на месте сгоревших в 2022 году зданий. На полигоны ТБО вывезли более 1000 куб. м строительных отходов. В 2024 году данная работа будет продолжена. Планируем завершить расчистку ул. Ленина и ул. Урицкого в Дружной Горке.

В прошедшем году началась реализация долгожданной программы по обустройству новых современных контейнерных площадок в поселении. Прежде всего, построили площадки на крупнейших точках сбора ТКО от жителей многоквартирных домов – две в пос. Дружная Горка и одну в д. Лампово. Также завершены работы по обустройству контейнерных площадок на шести гражданских кладбищах поселения и в деревне Изора. В 2024 году работа будет продолжена: планируется обустроить площадки в Дружной Горке, Лампово, Орлино, Кургино и Изоре.

Газификация

В 2023 году продолжилась активная газификации частного сектора поселения: построен распределительный газопровод в д. Лампово, новые распределительные газопроводы в с. Орлино. Началось проектирование межпоселкового газопровода к деревням Остров и Зайцево. Ожидаем начало его строительства уже в конце текущего года.

Дружногорское поселение принимает активное участие в федеральной программе «Догазификация населенных пунктов», разработанной в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина от 21.04.2021 года. Жители Дружной Горки, Лампово, Орлино и Кургино уже имеют техническую возможность привести в свои дома «голубое топливо» и активно пользуются этим. Нашими жителями подано уже более 200 заявок для участия в программе, построены сотни метров подводящих газопроводов. Уверен, что в этом году работа продолжится, и все желающие смогу встретить следующую зиму в домах на газовом отоплении.

Благоустройство

Ключевым событием прошедшего года в нашем поселении стало строительство сквера Ритингов в Дружной Горке. Новое общественное пространство уже стало излюбленным местом для отдыха наших жителей самого разного возраста. В сквере проводятся различные общественные мероприятия, на весну 2024 года запланированы мастер-классы для молодежи по обучению катанию на самокатах и скейтбордах.

Объект был построен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также благодаря субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры из бюджета Ленинградской области по ходатайству депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Л.А. Тептиной и О.В. Белова.

В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Дружной Горке будет построено ещё одно общественное пространство – сквер Усадебный.

На этом благоустройство наших общественных территорий не заканчивается: в 2023 году установили дополнительное оборудование на детской площадке в деревне Лампово, а также благоустроили пляж в Заозерье. В 2024 планируется установка детского и спортивного оборудования на площадках в Орлино и на улице Крылова в Дружной Горке.

В 2023 году совместно с дорожным управлением Гатчинского района и Ленинградской области продолжили работу в части повышения безопасности на региональных автомобильных дорогах. Установлены искусственные дорожные неровности в деревнях Заозерье и Зайцево, камеры контроля скорости - в д. Кургино и пос. Дружная Горка.

В ходе ремонта дорог местного значения был отремонтирован участок дороги в деревне Остров. К сожалению, ремонт асфальтового покрытия улиц Лесной и Советской в Дружной Горке был сорван недобросовестными подрядчиками, работы будут выполнены в 2024 году, вместе с ремонтом Лесного проезда.

Администрация Дружногорского поселения в ходе реализации закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»

обустроила две новые пешеходные дорожки в Дружной Горке - на ул. Введенского от д. 17 до территории Дружногорского дома культуры, и от территории д. 7 до ул. Луговой. Таким образом, перемещение жителей внутри посёлка стало безопаснее, без необходимости передвижения вдоль оживленных улиц и региональной дороги.

Молодёжная политика

Особое внимание в нашем поселении мы стараемся уделить работе с молодежью: в 2023 году наши ребята впервые стали частью Губернаторского молодёжного трудового отряда. Проект получил только положительные отзывы, и его реализация будет продолжена и в 2024 году.

Ученики Дружногорской школы имеют возможность вступить во Всероссийское «Движение первых» на базе своей школы и продолжить свое всестороннее развитие в центре «Точка роста».

Поселение активно работает в направлении патриотического воспитания. Мы чтим память героев, погибших при защите нашей Родины. 31 января 2023 года жители Дружногорского городского поселения отметили 79 годовщину освобождения нашей земли от немецко-фашистских захватчиков. А 9 мая прошедшего года мы вместе отпраздновали 78 годовщину Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Многие поколения дружногорцев ежегодно приходят почтить память героев на братские захоронения нашего поселения. Благодарим всех наших жителей, кто принимает участие и поддерживает торжественно-траурные мероприятия на нашей земле.

Как и годом ранее, одной из самых запоминающихся патриотических акций волонтерского отряда «ДоброТворцы» стала «Победная весна», в ходе которой волонтёры стали самой настоящей фронтовой бригадой и проехали с концертной программой по территории Дружногорского поселения, а финальное выступление организовали прямо во дворе участника Великой Отечественной войны Семёна Николаевича Копытского.

Спорт

Дружногорское городское поселение остается на ведущих ролях в спортивной жизни Гатчинского района – по итогам прошедшего года наше поселение признано лучшим в части работы по развитию физической культуры и массового спорта.

На территории поселения проведено 20 спортивных соревнований районного и регионального уровней по борьбе дзюдо, футболу, хоккею и лыжным гонкам.

Воспитанники ФСЦ «Росич» завоевали более 380 медалей, в том числе 13 наград на всероссийских и международных соревнованиях. Футболисты ФК «Алмаз» во второй раз в своей истории выиграли чемпионат Гатчинского района по мини-футболу – сильнейший турнир в Ленинградской области.

Улучшается спортивная инфраструктура: в Лампово построена новая волейбольная площадка, а в борцовском зале в Дружной Горке постелили новые татами.

Культура

Прошедший год можно назвать знаковым в части культурной жизни поселения – в поселении прошло 60 мероприятий, которые посетили 14,5 тысяч человек.

Творческие коллективы «Розыгрыш» и «Мелодия» стали лауреатами международного конкурса-фестиваля «Вершина таланта» и районных конкурсов детского и юношеского творчества «Гатчинские лицедеи» и «Я – талант».

В здании Дружногорского дома культуры начались долгожданные работы по капитальному ремонту. В 2023 году отремонтировали сантехнические помещения, на текущий год запланирован ремонт кровли и фойе. Уверены, что гости учреждения замечают улучшения, направленные на повышение комфорта их пребывания на мероприятиях.

Лучшая муниципальная практика

Руководство поселения традиционно обращает особое внимание на гармонизацию межконфессиональных отношений, а также сохранение и популяризацию духовной и материальной культуры народов, проживающих в поселении.

На региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» Дружногорское городское поселение, как и в 2022 году, заняло 2 место.

Данный результат достигнут в том числе благодаря плодотворному взаимодействию с АНО «Центр сохранения и изучения русской старины», основателем и руководителем которой является Денис Ермолин – председатель старообрядческой общины д. Лампово. По его инициативе в деревне создано культурное пространства «Центр истории и культуры деревни Лампово», а также проводится одно из ключевых ежегодных событий поселения – «Никольская ярмарка».

Общественные объединения

Администрация и совет депутатов поселения поддерживают и активно взаимодействуют с общественными объединениями Дружногорского поселения.

Совместно с женсоветом проведено более 10 мероприятий, большинство из которых - «Корзина добра», «Белый голубь – письмо на фронт» и т.д. - направлены на поддержку жителей поселения, принимающих участие в специальной военной операции.

Активную помощь участникам СВО оказывают члены нашего семейного совета и совета ветеранов: женщины шьют валики и подушки для госпиталей, изготавливают «сухой душ». За прошедший год дружногорские мастерицы направили для помощи фронту более 25 маскировочных сетей.

Семейный совет и депутаты поселения провели бесплатную ярмарку для школьников перед началом учебного года и вручили подарки нашим первоклассникам.

Дружногорский совет ветеранов в прошедшем году продолжил свою активную работу: члены совета поздравляли с юбилейными датами жителей «серебряного» возраста, оказывали содействие в проведении патриотических мероприятий, в конце года заняли 2-е место на районном конкурсе видеороликов «Герои - всегда рядом с нами».





Хотим выразить огромную благодарность всем, кто помогает команде администрации и совета депутатов в решении вопросов местного значения, определяющих качество жизни нашего населения. Это депутаты Законодательного собрания Ленинградской области О.В. Белов и Л.А. Тептина, руководство Гатчинского муниципального района, депутаты Дружногорского городского поселения, руководители и сотрудники предприятий и учреждений, руководители и члены наших общественных организаций, старосты и все неравнодушные жители. Только совместными усилиями мы сможем сделать наше поселение лучше и комфортнее.

Глава Дружногорского поселения Ирина Моисеева

Глава администрации Дружногорского поселения Игорь Отс