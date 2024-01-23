Светлана Бочарова – лучший психолог
В Центре психолого-медико-социального сопровождения в посёлке Новый Свет 18 января завершился IV Гатчинский муниципальный этап смотра-конкурса «Педагогическое мастерство без границ» в номинации «Педагог – психолог».
Рубрики: Образование
В этом году в конкурсе отважились принять участие три педагога-психолога, представляющие дошкольные образовательный учреждения Гатчинского района – Светлана Бочарова из детского сада № 23, Ольга Даниленко из детского сада № 40 и Екатерина Терпак из детского сада № 45.
Жюри высоко оценило выступления конкурсантов. Победителем муниципального этапа смотра-конкурса стала педагог-психолог детского сада № 23 Светлана Бочарова.
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