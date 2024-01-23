Светлана Бочарова – лучший психолог

Случается, что доступ к банковскому счету оказывается в чужих руках. Прежде всего это может произойти из-за кражи или утери банковской карты. Не всегда мы быстро обнаруживаем пропажу и нередко только сообщение о совершенных платежах позволяет понять, что карта в руках злоумышленника. Как могло случиться, что при использовании карты без знания пин-кода оплата прошла успешно, можно ли вернуть деньги и как себя обезопасить в интервью Банки.ру рассказала эксперт проекта моифинансы.рф Ольга Дайнеко.