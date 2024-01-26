Этот праздник – со слезами на глазах…

Почтить память погибших, жителей оккупированного города, героев-защитников и освободителей пришли ветераны, школьники, представители администрации и депутатского корпуса, сотрудники учреждений и силовых ведомств.

К собравшимся обратился зампред правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой:

- Мы вспоминаем события 80-летней давности, когда Гатчина была освобождена. С 1941 года, находясь на оккупированной территории, город переносил все тяготы фашистского присутствия. Здесь располагались концентрационные лагеря, но, несмотря на творимую жестокость, жители Гатчины – Красногвардейска – продолжали сопротивляться, работало подполье. Гестаповцы расстреливали партизан, подпольщиков, жителей, детей и взрослых, и хоронили прямо в парке. В прошлом году благодаря поисковикам останки расстрелянных были найдены в «Сильвии» и захоронены с воинскими почестями. В этом году, по поручению президента России Владимира Путина, на гатчинской земле возведен самый крупный мемориал в память мирных жителей Советского Союза, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня мы вспоминаем доблесть тех, кто приближал победу, кто трудился в тылу, и тех, кто не дожил до победы, но верил в нее. Поэтому сегодняшний день одновременно и трагический, и праздничный. Дорогие друзья, с праздником – с 80-летием освобождения Гатчины от фашистской оккупации!

На церемонии выступал академический хор ветеранов войны и труда Гатчинского Дома культуры, чтецы, артисты студии эстрадного танца «Джин-данс» Центра культуры и спорта Горбунковского поселения, вокальная студия «Фортиссимо». Звучали стихи и песни о блокаде, о войне…

После минуты молчания под звук метронома все участники мероприятия возложили цветы к подножию стелы «Город воинской славы».

Андрей Соколов