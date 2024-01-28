Воспитатель детского дома Татьяна Иванова: «У нас всё по-домашнему»

Тишина

Утренняя Сиверская окутана туманом и тишиной. Серое кирпичное трёхэтажное здание на улице Красной. Охранник на входе тщательно проверяет документы, проводит меня к кабинету заместителя директора по воспитательной работе Светланы Геннадьевны Ляшенко. В коридорах здания царит та же тишина, что и на улице.

- А где дети, почему так тихо? – спрашиваю у охранника.

- Они сейчас в школе, вернутся домой часам к двум. Тогда о тишине придётся забыть.

- Домой?

- Для них центр и есть дом. Как же иначе? Здесь так принято называть наше учреждение.

Впоследствии слово «дом» я ещё не раз услышу от работников центра и детей. Человеку нельзя жить без дома, особенно ребёнку. Если уж они лишены родительского очага, то сотрудники центра делают всё, чтобы их воспитанники воспринимали место своего проживания как собственный уютный и безопасный дом. В кабинете Светланы Ляшенко неожиданная сцена. Маленький мальчик, явно стесняясь, принимает подарки от двух воспитательниц.

- Ярик, сколько тебе лет сегодня исполнилось?

- Девять, - неуверенно отвечает ребёнок.

- Вот тебе такая красивая коробочка, посмотри, что там внутри.

Именинник торопливо развязывает ленточку. За стёклами очков блестят любопытством глаза. Внутри – конструктор и плюшевая игрушка.

- Медвежонок! – радостно кричит мальчик, прижимает к груди плюшевого медведя.

- С днём рождения, Ярослав! Вот тебе ещё тортик. Отнесёшь в группу. Когда ребята вернутся из школы, угостишь друзей. Ярик, ты стал совсем взрослым, обещай, что в будущем году научишься правильно выговаривать слова.

Мальчик торопливо кивает головой. Ему явно не терпится поскорее заняться конструктором, поиграть с медвежонком.

Когда дверь за именинником и воспитательницами закрывается, улыбка сходит с лица заместителя директора по воспитательной работе.

- И таких у нас - 65 человек. Каждому мы должны дать ощущение семейного тепла и заботы. Есть среди них с такими биографиями, что рассказывать не хочется. Пережили в своем крохотном возрасте больше, чем многие наши воспитатели. Встречаются очень трудные дети, но мы стараемся каждому уделять равное внимание.

Героиня нашего сегодняшнего интервью Татьяна Иванова искренне удивлена вниманием прессы к себе.

- У нас в детском доме много очень достойных воспитателей. Я – просто одна из них.

- У вас большой стаж работы, знак «Отличник народного просвещения», другие награды.

- И грамот много, и дипломов, - подхватывает собеседница, - но ведь не в них же дело, особенно, когда речь идёт о работе с детьми.

Татьяна Иванова говорит вполне серьёзно, только в уголках губ едва заметна лёгкая улыбка. В течение всего нашего разговора она иногда иронична и насмешлива, иногда способна не на шутку разозлиться, особенно, когда речь заходит о сложных проблемах воспитанников, но чаще всего Татьяна Васильевна рассказывает о своей работе с доброй и светлой улыбкой.

- Что для вас семья, дом?

- Знаете, в памяти с детства, особенно самого раннего, остаются своеобразные вспышки воспоминаний. Семья для меня ассоциируется с одним из таких воспоминаний. Мы - папа, мама, брат и я - укладываем дрова в поленницу. Деревенский дом, привезли дрова, их надо уложить. Встали в цепочку, передаём друг другу поленья, папа их укладывает. Это и есть семья. Совместная работа, совместные праздники.

- Кто ваши родители? Расскажите немного о себе.

- Родилась я в Сиверской. Коренная, местная. Родители оба воевали. Мама в партизанском отряде здесь, под Ленинградом. Папа заканчивал войну на Западной Украине. Сражался с теми, с кем и сегодня мы воюем. Окончила здесь школу, пыталась поступить на философский факультет в Ленинградский университет им. Жданова. Не удалось поступить.

- Юная девушка пытается стать философом. Не часто такое встретишь.

- Я тогда, наверное, и сама толком не понимала, чего хочу. Очень любила читать, размышлять над прочитанным. Подумалось, что это и есть философское призвание. Только когда поступила в педагогическое училище, началась практика в детском саду, поняла, что главное моё призвание - работа с детьми. Мне хорошо с ними, надеюсь, и им со мной.

- Но всё же, педагогику вы не случайно выбрали?

- До замужества я работала в Гатчине. В НИИ «Электронстандарт». Гравёром. Размещались мы прямо во дворце. Работали на военную отрасль. Думаю, и сегодня нельзя рассказывать об этом.

- Ох, и любите вы секреты, Татьяна Васильевна!

- Никаких секретов. Просто не очень люблю о своей личной жизни говорить. Муж, дочка - всё обычно. Прожили с мужем, Михаилом, больше пятидесяти лет. Недавно «золотую» свадьбу отмечали.

- Любите его?

- Ну а как же? Попробуйте полвека с человеком бок о бок без любви прожить.

А тогда я училась и параллельно работала. У нас уже родилась дочка. Сейчас по уходу за ребёнком можно и три года не работать, но тогда строго. Год, и нужно искать работу. Пришла в детский сад. Там как раз место освободилось. Меня взяли.

- Говорят, с детьми, особенно, когда их много, сложно сладить. Кричат, капризничают…

- Не можешь сладить - не ходи. Ищи себе другое место в жизни, если с детьми трудно. Мне как-то легко всё давалось. Пришла, их тридцать человек. Смотрят на меня, я на них. Села, начала рассказывать сказку. Тогда по радио часто передавали сказки. Помните, может быть: «Здравствуй, дружок, я расскажу тебе сказку». Я что-то вспомню, что-то сама присочиню. Опять же, семейный опыт. Пока мы с братом были маленькими, папа обязательно рассказывал нам перед сном сказки. Сидит усталый после работы, глаза слипаются, но рассказывает. Мы потихоньку засыпаем. И что ещё очень важно, коллектив там, в детском саду на Республиканской, был хороший. Приняли меня доброжелательно, подсказывали, помогали. Двадцать лет отработала на одном месте. Но потом началась очередная реорганизация в детских учреждениях, у нас отобрали территорию, потом садик расформировали, перевели, точнее, в другое место. И я решила попробовать себя в новой роли.

«Недосмотренные»

- Когда вы после детского садика перешли сюда, бросилась ли в глаза разница между «домашними» детьми и здешними воспитанниками?

- Нет, вы знаете, особой разницы я не заметила. Наши воспитанники почти ничем не отличаются от детей из обычных семей. Разве что, я бы сказала, они недосмотренные какие-то.

- Недосмотренные?

- Да. Им не хватало родительской заботы, внимания и ласки. Запущенные. Наша задача как можно быстрее привести их в нормальное состояние.

- Детский дом в Сиверской образовался ещё в 1945-м. Тогда было понятно – война, безотцовщина. Какова главная причина появления сирот сегодня?

- Причина проста. В подавляющем большинстве случаев – алкоголь. Наркотики, конечно, тоже случаются, но, в основном, банальная водка. Постепенно личность меняется, всё в жизни, кроме алкоголя, даже дети, уходит на второй план. Когда дело заходит совсем далеко, из школы или от соседей поступают сигналы в социальные службы. Бывают случаи, когда сами дети приходят в органы опеки, просят, чтобы их забрали в детский дом, потому что проживание в семье становится невыносимым. Производится проверка, если ситуация совсем запущена, суд принимает решение о лишении отца и матери родительских прав.

- После такого решения общение родителей с ребёнком становится ограниченным?

- Чаще всего, никакого общения. Всё. У ребёнка начинается новая жизнь.

- Но дети ведь скучают по своим отцам-матерям?

- Есть семьи, из которых ребёнок вырвется и вспоминает прежнюю жизнь, как страшный сон. Но в большинстве случаев, конечно, скучают, любят своих непутёвых родителей. Многим бы детишкам из так называемых «благополучных» семей такую любовь и привязанность, как этим. Как бы они вели себя, если бы оставались в семье, трудно сказать. Но на расстоянии - да, скучают. Никто не заменит ребёнку родную маму. У всех здесь одна мечта: чтобы были мама и папа. С другой стороны, родители, если уж случилась такая беда, тебя лишили родительских прав, не можешь без своего ребёнка ни есть, ни спать, то хотя бы вспоминай о нём. Даже если общение запрещено, хоть за забором постой.

- Бывает такое?

- Очень редко.

- Технически, если человека лишили родительских прав, он может в перспективе вернуть ребёнка, восстановить семью?

- Конечно. Если человек не пьёт, есть жильё, работа, его положительно характеризуют социальные службы, то почему нет? Нужно приложить определённые усилия, категорически поменять свою жизнь, и тогда всё возможно.

- На вашей памяти, за двадцать с лишним лет работы бывали такие случаи?

- Не припомню. Это надо у руководства спрашивать, у них полная статистика, но я не помню о таких случаях.

Долго молчим. Тишину в помещении нарушает размеренный гул пылесоса и стиральной машины. Пока дети на учёбе, помощница воспитателя убирается в комнатах воспитанников, стирает бельё.

- Сколько у вас воспитанников в группе?

- Тринадцать человек. У нас группы смешанные. Маленькие детки и постарше.

- Конфликты не возникают? Что-то вроде дедовщины?

- Нет, наоборот. Старшие любят маленьких, присматривают за ними, заботятся. Как и в любой, так называемой «нормальной» семье. Бывают ситуации, когда к нам приходят достаточно взрослые дети из неблагополучных семей. Приносят с собой негативный опыт. Сквернословие, например. От них приходится на первых порах маленьких ограждать. Пока не объясним новенькому наши правила поведения дома. У нас здесь, если вы заметили, всё по-домашнему. Иногда к нашим деткам приходят в гости их друзья из обычной школы. Удивляются, как у нас здесь хорошо! Не у многих дома, с родителями, такие условия жизни, как у нас здесь.

- Расскажите о распорядке местной жизни.

- В семь утра подъём.

- Это звонок какой-то или, как в армии, вы командуете: «Подъём!»

- Нет, что вы. Сначала тихонько заглядываешь в комнату: «Ребята, доброе утро, вставайте». Дверь закроешь. Уже знаешь, кто любит, чтобы двери были открыты, кто нет. Это всё психология, тонкости. Кто-то любит поспать, тянет до последнего, кто-то, в основном, девочки, встают сразу. Им же перед школой нужно привести себя в порядок, сделать причёски, хорошо выглядеть. Процесс этот не быстрый. Потом в половине восьмого первый завтрак в общей столовой. И в школу. Кто учится в коррекционной школе - идёт пешком, тут рядышком, кто в общеобразовательной, второй - едут на автобусе. Всё это под наблюдением воспитателей, разумеется. В школу им с собой даётся второй завтрак. Фрукты разные и прочее. Но их ещё и в школе кормят. У нас со школами заключены договора. Возвращаются – обед.

- Получается, что они у вас только тем и занимаются, что едят!

- А что вы смеётесь? Ребёнок должен хорошо питаться. Потом у нас полдник в четыре часа. Запеканка, фрукты, сладости. Вы угощайтесь, кстати, – шоколадки, печенье. Сейчас, в связи с новогодними праздниками их хоть отбавляй. Сами закупаем, спонсоры многочисленные помогают. Дети делают домашние задания, играют, в половине седьмого ужин и в девять отбой.

- Мы сейчас с вами сидим на кухне. Дети могут сами себе что-то приготовить?

- Чай сделать, разогреть что-то в микроволновке - конечно. Но по-настоящему учатся они готовить в кабинете кулинарии. Там и плита настоящая, продукты. Под наблюдением преподавателя учатся варить, печь, в общем, готовим их к взрослой жизни. Дети, кстати, очень любят такие занятия.

- Простите, может быть, очень личный вопрос. Случалось такое, чтобы ребёнка вы особо выделяли и хотели усыновить. Или ребёнок как-то по-особенному тянулся к вам, называл мамой? Сердце ведь вздрагивало?

- Вздрагивало, конечно. Без сердца здесь вообще невозможно работать. Но для нас, воспитателей, главное правило - никого из детей не выделять. Всем должно одинаково доставаться любви и внимания. Ни в коем случае нельзя вызывать ревность и обиду. Им и так в жизни досталось немало. А насчёт усыновления воспитателями… Редко, но бывает. Однако мы стараемся это не афишировать.

Детские дома не нужны?

- Нередко в прессе, да и в частных разговорах можно услышать, что процесс усыновления у нас в стране излишне забюрократизирован, очень сложен. Может быть, нужно его упростить, и тогда вырастет количество приёмных семей? В перспективе, если помечтать, детские дома совсем исчезнут.

- Это, разве что, если помечтать. Количество усыновлений и так растёт, во всяком случае, по сравнению с началом 2000-х. А сложности? Это хорошо, что их много. У человека есть время подумать над своим решением. К сожалению, нередко случается так, что приёмные родители, принимая в семью ребёнка, решают свои собственные проблемы, но не проблемы маленького человека. Ребёнок - не игрушка, а личность. Нередко с очень большим негативным опытом и сложным характером. Хорошо, если ребёнок ласковый, послушный, но нередко попадаются дети весьма ершистые. Как его правильно воспитать? Жизнь положить надо на этого ребёнка. Все ли приёмные родители к этому готовы?

У нас здесь много сложных детей, но плохих нет. Не бывает плохих детей. Если ребёнок агрессивен, то нужно понимать, что его агрессивность объясняется просто. Он так выживал в семье и на улице. Большой и трудный путь нужно пройти с ним, прежде чем ребёнок вернётся в нормальное состояние. Не все готовы к этому пути. Отсюда и очень тяжёлые ситуации, когда ребёнка из приёмной семьи возвращают обратно в детский дом. Получается, он дважды предан взрослыми людьми. Сначала родными мамой с папой, потом приёмными.

Вообще, это представление, что ребёнку в новой семье однозначно лучше, чем в детдоме, мне кажется ошибочным. У нас государство берёт на себя всю заботу о нём. Безопасность, питание, обучение, перспективы. Творческое развитие - посмотрите, сколько у нас кружков и спортивных секций. Пение, рисование, вязание и так далее. И всё бесплатно. Сможет ли приёмная семья так организовать его жизнь, ещё вопрос. Действительно, некоторое время назад очень популярна была эта тема - добиться того, чтобы все детские дома были закрыты. Я даже помню репортаж на телевидении, откуда-то из глухой провинции, что вот, мол, последних воспитанников разобрали к себе в семьи работники детского дома, и он закрылся. Радостный такой, бодрый репортаж. Отчитались. Ну, а когда из приёмных семей детей начнут возвращать, куда им податься? Заново открывать детский дом?

- Тем не менее, говорят же, что на Кавказе, скажем, проблемы сирот не существует в принципе.

- Там по-другому жизнь устроена. Они веками живут на одном месте, большими родовыми общинами. У нас же всё перемешано. Сколько народу покинули свои края, переехали по тем или иным причинам на новое место. Особенно в годы советской власти. Рядом никого из родных, ни бабушки, ни дедушки. Ещё нужно учитывать, что не каждому дано умение работать с детьми, любить их. Со своими, родными, всё более-менее понятно. Да и то, сколько конфликтов в обычных семьях. А с приёмными, пусть даже они родственники, в тысячу раз сложнее. Так что, хотим мы того или нет, детские дома ещё долго будут у нас необходимы.

- Огромная проблема - это жизнь ваших воспитанников после детского дома. Здесь они, как у Христа за пазухой, как говорится, но там, на свободе, многие теряются.

- Есть такая проблема. Для того и создана программа постинтерната, то есть сопровождение наших выпускников во взрослой жизни. Но об этом вам лучше поговорить со специалистами, с той же Светланой Геннадьевной Ляшенко, с другими людьми.

- А вы, Татьяна Васильевна, долго ещё планируете работать?

- Дал бы Бог здоровья. Пока дети радуются, что я прихожу к ним, ещё поработаю. Мне просто очень нравится это дело.

Андрей Павленко

P.S. Благодарим за помощь в организации встречи с воспитателями и воспитанниками детского дома директора Анастасию Михайловну Власову и заместителя директора по воспитательной работе Светлану Геннадьевну Ляшенко.