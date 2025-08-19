«Неоднозначное впечатление»: диалог без барьеров

Выставка «Неоднозначное впечатление» стала самым масштабным творческим проектом в истории Дома социального обслуживания «Серафимовский», в котором много внимания уделяется арт-терапии подопечных. Как отметила организатор выставки Ольга Смешнова, главной ее целью было помочь людям с ментальными особенностями стать видимыми миру, рассказать о себе как о людях интересных, имеющих мнение, взгляд и вкус к жизни. Возможность выйти из стен специального учреждения в качестве авторов художественных работ исключительным образом влияет на их самооценку, чувство востребованности и нужности миру.

Художники Серафимовского дома — люди с особым восприятием жизни, обладающие уникальной способностью видеть мир и передавать увиденные образы, открывая новые грани реальности для зрителя и затрагивая его глубинные чувства и мысли. Творчество для них – не просто возможность самовыражения: это непосредственный способ коммуникации с миром, возможность рассказать свою личную историю. «Особенные» художники дают нам возможность понять, что красота многогранна. Их искусство — это чистые эмоции, запечатленные в смелых живописных полотнах, фарфоровых композициях, коллажах. И это искусство говорит без слов, никого не оставляя равнодушным. Работы, представленные в музее, наполнены скрытым смыслом и объемными образами. Всматриваясь в них, можно увидеть и внутренний мир человека, и городские пейзажи, и угасание далеких звезд, и едва колышущуюся водную гладь.

Пронзительные и глубокие коллажи «особенных» художников выполнены под вдохновение работ сообщества «Русский коллаж». Особое внимание привлекают работы Антона Чинского в жанре комикс. В картинах Алексея Скалабана живут драконы — любимые мифические персонажи художника.

Настоящее искусство рождается на стыке талантов и возможностей, и выставка «Неоднозначное впечатление» доказывает это. В нескольких экспозициях представлены ювелирные и фарфоровые изделия — плод сотрудничества Серафимовского дома с Императорским фарфоровым заводом и Ювелирным домом «The 78lab».

Утонченные фарфоровые изделия выполнены по авторским эскизам «особенных» художников живописцами цеха ручной росписи Императорского фарфорового завода. В отдельной витрине представлены бокалы и чашки с рисунками Александра Борисова, художника с уникальным «округлым» стилем. На выставке также можно увидеть сервиз «Цирк» по эскизам Антона Чинского. Яркие краски, смелые образы и атмосфера праздника – эти изделия словно переносят зрителя под купол цирка. Каждая тарелка, чашка или блюдце – это маленькое представление, где в росписях оживают клоуны, акробаты и дрессированные звери.

В фарфоровом сервизе «Петербург Петра», выполненном по эскизам художницы из Серафимовского дома Татьяны Ивановой, отразилась история великого города. Центральным элементом сервиза является чайник, на котором изображен портрет императора. Остальные предметы выполнены в единой тематике. Рисунки, лежащие в основе оформления, изображают архитектурные памятники, построенные в Петербурге при Петре I. Блюдца с водной гладью напоминают о том, что Петербург стоит на воде. Адмиралтейство и старинные лодки символизируют морскую душу России.

Выставка «Неоднозначное впечатление» художников Дома социального обслуживания «Серафимовский» продлится в музее города Гатчины до 31 августа.

Юлия Лысанюк