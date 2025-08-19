Школе №8 – спортивный подарок

Глава комитета образования Ленинградской области Вероника Реброва и председатель комитета образования Гатчинского округа Марина Шутова проинспектировали ход ремонтных работ на спортивной площадке Гатчинской школы №8 «Центра образования», который выполняются в рамках нацпрограммы «Молодежь и дети».

Объем работ впечатляющий: на обновление спортивного объекта выделено 12 млн рублей. Здесь будут созданы современные условия для спортивных мероприятий, уроков физкультуры, занятий легкой атлетикой и игровыми видами спорта – футболом и волейболом. Как не раз отмечал глава региона Александр Дрозденко, каждая школа в Ленобласти должна стать современным пространством для учебы, творчества и спорта, чтобы ленинградские дети развивались комплексно.

Сейчас на спортивной площадке завершены основные этапы работ: территория сформирована, уложен дренаж и основа для искусственного газона, идет благоустройство.