В Ленинградской области завершилась приемная кампания

Программы бакалавриата, магистратуры, специалитета выбрали 60 тысяч человек, а свыше 12 тысяч заявлений подано на программы среднего профессионального образования, 1,5 тысячи из которых выбрали практикоориентированные программы федерального проекта «Профессионалитет».

В региональных вузах популярностью пользовались такие направления подготовки, как юриспруденция, педагогическое образование, а также государственное и муниципальное управление. Наиболее востребованными специальностями и профессиями в колледжах и техникумах стали информационные системы и программирование, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, преподавание в начальных классах.

«Приёмная кампания этого года показала высокий интерес абитуриентов к возможностям получения образования в Ленинградской области. Более 72 тысяч заявлений в вузы, колледжи и техникумы подтверждают востребованность образовательных программ региона. Особенно важно, что сохраняется интерес к педагогическим направлениям, управленческим специальностям, а также к практикоориентированным программам федерального проекта «Профессионалитет». Увеличение числа бюджетных мест в системе среднего профессионального образования на 1,5 тысячи — это наш ответ на запрос экономики региона, где нужны квалифицированные специалисты в сфере технического обслуживания, пожарной безопасности, эксплуатации беспилотных авиационных систем», - отметила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Напомним, что в этом году в колледжах и техникумах региона количество мест увеличилось на 1,5 тысячи.