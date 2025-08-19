О вкладе в науку Владислава Равдоникаса узнали участники лектория «Знания»

С лекцией выступил лектор Общества «Знание», председатель комитета по печати Ленинградской области Тимур Зайнуллин. Он раскрыл ключевые вехи непростой, но яркой судьбы Владислава Равдоникаса.

Эксперт рассказал о тяжелом детстве ученого, который в 5 лет остался сиротой, познакомил с историей его становления и научного пути. Особый акцент был сделан на вкладе в археологию Северо-Запада России и изучение раннесредневековой Ладоги, а также о его стойкости.

«Жизнь Равдоникаса – пример преданности науке и Родине. Несмотря на все испытания, он сохранил верность профессии, а его раскопки в Старой Ладоге стали фундаментом для изучения древнерусской истории. Пример Владислава Иосифовича показывает, что сколько бы тебя жизнь не била, если ты горишь своим делом и идешь к этой цели, то ты обречен на успех», – Тимур Зайнуллин.

После лекции участники отправились на экскурсию по историческим местам Старой Ладоги. Ее провел лектор Общества «Знание» ведущий экскурсовод АНО «ДВД» Дмитрий Владимирович Михалёв. Гости посетили Никольский мужской монастырь – духовный центр с многовековой историей и Мемориальный музей народного ополчения – место памяти о подвиге ленинградцев.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.