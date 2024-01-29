Флорбол объединил студентов в Гатчине

В Гатчине «Ночь студенческого спорта» стартовала утром, возможно, раньше всех в стране. В столицу региона приехали команды по флорболу (разновидность хоккея с мячом в зале) студенческих спортивных клубов шести учебных заведений – всего около 80 человек.

Организаторами областного фестиваля является Ленинградское областное отделение общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз». Содействие в организации и проведении оказывают комитет по физической культуре и спорту Ленобласти и Центр спортивной подготовки сборных команд Ленобласти.

В большом зале спорткомплекса «Арена» студентов приветствовали почетные гости.

- По традиции в этот день Российский спортивный студенческий союз проводит во всех регионах страны студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь». Мероприятие проходится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» при поддержке Министерства спорта России. Ночь студенческого спорта в Ленинградской области мы открываем утром – и вы будете первыми, – обратился к студентам председатель областного отделения Российского студенческого спортивного союза Вячеслав Комаров.

- Вижу, что вы в хорошей спортивной форме и уверен, что игра будет интересной, - отметил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и пожелал удачи, здоровья и побед во всем.

С теплыми поздравлениями и дружескими напутствиями перед участниками спортивного праздника выступил председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Сергей Пименов.

В этом году в спортивных баталиях приняли участие три района Ленинградской области – Гатчинский, Приозерский и Волосовский, а также команда Ленинградского государственного университета им А.С. Пушкина из города Пушкина. Всего пять юношеских команд. Гатчинский район представляли Агропромышленный факультет ГИЭФПТ, а также команда студенческого спортивного клуба «Феникс» Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского. За Приозерский район выступала команда Приозерского политехнического колледжа, а честь Волосовского района защищала команда юношей из Бегуницкого агротехнологического техникума.

У девушек за победу боролись три команды - ССК «Феникс» (Гатчинский педколледж), Агропромышленный факультет ГИЭФПТ и Бегуницкий агротехнологический техникум.

Напряженная и азартная борьба шла практически целый день, на двух площадках одновременно. Игроки и болельщики менялись местами. Пока одни сражались за победу, другие их активно поддерживали. За ходом игры внимательно следили тренеры-наставники команд.

Команды будущих учителей физкультуры сопровождал преподаватель педколледжа Алексей Николаевич Белоусов. В прошлом году мужская и женская команда клуба «Феникс» Гатчинского педучилища заняла первые места. По мнению преподавателя, победа для его команд не главное.

- У меня задача – подготовить грамотного специалиста в области физической культуры и спорта. Чтобы они потом работали с детьми в школе и применяли полученные знания и навыки, - подчеркнул Алексей Николаевич. - В Гатчинском педколледже есть отделение физического воспитания. В рамках учебного плана мы включили такую дисциплину, как флорбол. И Гатчинский городской спортивно-досуговый центр помогает нам в этом. Мы занимаемся на базе ФОК «Арена» и «Маяк». В рамках урока студенты осваивают профессию и участвуют в соревнованиях, а также в других спортивных проектах. Например, в «Лиге школьного спорта» они участвуют в качестве судей. Так мы решаем сразу несколько учебных задач. То есть у нас нет специализированной подготовки по флорболу, только в рамках урока. Но, конечно, надеемся, что ребята победят.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

Юноши:

1 место: ССК «Феникс» (Педагогический колледж им. К.Д. Ушинского, Гатчинский район)

2 место: «ЛГУ» (Ленинградский государственный университет им А.С. Пушкина, г. Пушкин)

3 место: Агропромышленный факультет ГИЭФПТ (Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, Гатчинский район)

Девушки:

1 место: ССК «Феникс» (Педагогический колледж им. К.Д. Ушинского, Гатчинский район)

2 место: Агропромышленный факультет ГИЭФПТ (Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, Гатчинский район)

3 место: Бегуницкий агротехнологический техникум (Волосовский район)

Татьяна Можаева