Помощь идёт

Проживающие в Ленинградской области татары, башкиры, представители Северо-Кавказских и Центрально-Азиатских народов, которые традиционно исповедуют Ислам, плечом к плечу сражаются с православными бойцами. Недавно из зоны спецоперации вернулись представители узбекского и кавказского землячеств, а один из сынов Узбекистана был награжден Орденом Мужества посмертно. Встреча еще раз показала, что народы Ленинградской области едины в своем желании скорейшей победы.

Татарско-башкирское общество «Юлдаш» города Гатчины и Гатчинского района совместно со своим духовным наставником Дамиром Хусаиновым откликнулись на предложение помочь жителям Донбасса. Они собрали продуктовые наборы для жителей Донбасса, в том числе сформировали отдельные комплекты для мусульман. В них включены шамаили с молитвами для военнослужащих и жителей, исповедующих Ислам, а также маленькие карманные заламинированные молитвенники.

Председатель Татарско-башкирского общества «Юлдаш», ветеран боевых действий в Анголе Ильяс Норов поблагодарил членов общества и лично Хаджи Дамира Хусаинова за большой вклад в благородное дело.

Мусульмане Ленинградской области передадут гуманитарную помощь главному волонтеру комитета МСУ Ленинградской области Герману Владимирову, который доставит все до места назначения.