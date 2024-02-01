Сяськелевское поселение: вместе мы можем многое

- Уходящий год был непростым для всех нас. Он был наполнен волнением, тревогой и переживаниями за нашу Родину, за наших защитников. Произошла мощная консолидация людей, готовых поддержать участников СВО и членов их семей. Администрация поселения совместно с общественностью объединились и активно включились в общее дело, трудились с полной отдачей, словом и делом поддерживали наших земляков - наших героев и их семьи. Хочу поблагодарить всех за чуткость и милосердие.

Специалистом администрации В.С. Ершовой было проведено анкетирование каждой семьи участников СВО, составлено 72 анкеты. Без ее внимания не остаются также одинокие и многодетные семьи. На базе ДК и администрации поселения организован сбор гуманитарной помощи. Благодарим за гуманитарную помощь для наших бойцов Т.В. Бездетко, Ю.Я. Малаева, Р.А. Шевцова, ИП Соколова М.Б., ИП Кайданович Е.О., ОАО «Энергия», ООО «Янис» (руководитель Я.М. Заславская), ИП Хорава А.Е., ИП Мартын Д.Н., ИП Осипенко А.А., ИП Быков А., ИП Гусейнов, ИП Цуккер, Джеймса, Андрея Распопова (магазин «Пятерочка», Войсковицы), ООО «Чистый мир» (рук. Д.В. Кухин, С.А. Артюк), работников бюджетных организаций, работающих в поселении, и еще многих неравнодушных граждан.

Администрацией поселения в зону СВО через нашего земляка С.В. Якименко (адресно, непосредственно нашим ребятам) были отправлены посылки и письма от учителей и школьников. Добрыми руками наших жителей пошиты дождевики, тактические носилки, изготовлены восковые свечи, связаны носки и маскировочные сети. Собраны и отправлены теплые вещи, медикаменты, моющие средства, продукты питания.

Дети участников СВО (51 чел.) побывали на новогодних представлениях в Гатчине и в цирке в Санкт-Петербурге, каждый получил подарок. Жен участников СВО поздравляем с днем рождения.

Деятельное участие

Главное богатство поселения - его жители, поэтому одним из приоритетных направлений в работе администрации является организация и вовлечение людей в многогранную общественную деятельность. Без деятельной, активной, всесторонней поддержки со стороны населения администрации поселения невозможно справиться с многообразием современных общественных проблем.

В 2023 году Сяськелевское поселение на районном смотре-конкурсе «Человек слова и дела» представлял руководитель хора «Ивушка» Виктор Николаевич Клюкин, а на смотре-конкурсе «Женщина года» - библиотекарь ДК Жабино Любовь Юрьевна Богданова.

Гордимся женсоветом поселения (руководитель И.Н. Федорова). Он является одним из лучших в Гатчинском районе благодаря кропотливому труду, творческой активности и душевному теплу, которое его участники вкладывают в каждое порученное дело. А сделано многое! Это организация и проведение огромного количества разноплановых мероприятий для людей всех возрастов от малышей до людей преклонного возраста, оказание помощи нуждающимся в ней людям, участие в поздравлениях с праздниками пожилых одиноких людей и активистов. Проведена работа по привлечению жителей поселения к участию в различных проектах Гатчинского района, районных творческих выставках, областном форуме «Социальные инициативы женщин…», в субботниках, благотворительных акциях. Организована встреча с руководителями проекта «Квартирник: Все свои» для женщин поселения, чьи мужья находятся в зоне СВО, и многое другое.

Ярким примером участия в общественной деятельности поселения может служить и совет ветеранов войны и труда Сяськелевского поселения (руководитель Н.Н. Дерепаско), активисты которого организуют помощь тяжелобольным и одиноким гражданам, принимают активное участие в праздниках, выставках, конкурсах, круглых столах, экскурсиях, спортивных мероприятиях, субботниках, акциях. За 2023 год ветераны три раза посетили с подарками раненых, которые проходя лечение в Гатчинском госпитале, и порадовали их небольшими творческими номерами.

В конкурсе видеороликов среди ветеранских организаций Гатчинского муниципального района «Герои – всегда рядом с нами» совет ветеранов Сяськелевского поселения занял 1-е место. Помощь в подготовке видеоролика ветеранам оказали коллектив ДК и женсовет.

Благодарю Дома культуры Сяськелево и Жабино, Пламенскую школу, воинскую часть 41480, Гатчинское социально-досуговое отделение «Университет третьего возраста» за совместную работу и поддержку наших общественных организаций.

Существенно пополнились ряды молодежного совета поселения (руководитель Е.А. Сютина). Ребята из молодежного совета, многие из которых являются активистами движения «Волонтеры Победы», принимали самое активное участие во многих мероприятиях поселения. Обеспечивали волонтерское сопровождение районных и областных мероприятий.

В спартакиаде молодежных советов Гатчинского района команда «Пламя» заняла 1 место. В фестивалях молодых избирателей на районном уровне наша команда заняла 1 место, на областном уровне - 2 место.

Активисты спортивного движения Сяськелевского поселения Радик Костанян и Иван Гончаров в составе делегации от Гатчинского района посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Елизавета Сютина заняла 2-е место на муниципальном этапе конкурса «Лидер XXI века» в номинации «Лидер молодежного совета».

Согласно данным электронной площадки системы «Рейтинг молодежной политики» регионов, ежегодно в Гатчинском районе Сяськелевское поселение занимает призовые места по качеству работы с молодежью и динамике развития.

Активную работу в поселении проводят старосты деревень. С каждым годом взаимодействие органов местного самоуправления и жителей становится более тесным. Благодарю всех старост за помощь администрации в решении вопросов местного значения. Самыми активными в 2023 году были Л.П. Дутикова, Т.Н. Лазонен, Т.А. Щеголева, Т.С. Моталкина и О.С. Федорова.

Согласно справке 102 отдела полиции, территория Сяськелевского поселения остаётся одной из наиболее благополучных в криминогенном отношении.

Бюджет

Экономическую основу местного самоуправления составляет местный бюджет.

Доходная часть бюджета Сяськелевского поселения на 2023 год утверждена в сумме 107,1 млн руб., исполнение составило 107,4 млн руб. или 100,3% к годовому плану. Для сравнения: в 2022 г. доходы бюджета составляли 63,1 млн руб.

Одним из важных показателей работы администрации поселения является количество дополнительно привлеченных средств из бюджетов других уровней за счет участия поселения в областных и федеральных программах. В 2023 году Сяськелевское поселение успешно прошло конкурсные отборы в 8 комитетах

(2022 г. - в 6 комитетах) правительства Ленинградской области и получило финансирование по 11 государственным подпрограммам. Из бюджетов Российской Федерации, Ленинградской области и Гатчинского района получено 61,5 млн руб. (для сравнения: в 2022 г. - всего 18,5 млн руб.).

Большая работа проведена по увеличению собираемости собственных доходов. Проведены поквартирные обходы, более 200 должникам вручены квитанции для оплаты задолженности по налогам и 26 претензионных писем неплательщикам за найм жилых помещений на сумму более 300 тыс. руб.

Расходная часть бюджета Сяськелевского поселения на 2023 год утверждена в сумме 108,4 млн руб., исполнение за 2023 год составило 107,9 млн. руб. или 99,5% к годовому плану.

Благоустройство

На благоустройство населенных пунктов поселения было направлено 21,5 млн руб.

Самый масштабный проект, который был реализован в 2023 году, – это благоустройство сквера Солнечный, общественной территории в д.Сяськелево у дома 16. Работы выполнены в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ составила 8,7 млн рублей.

Еще одна благоустроенная зона отдыха появилась в д. Сяськелево у д. 11. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» на эти работы было выделено 5,2 млн руб.

Построены площадки для накопления ТКО в д. Тойворово, д. Старые Низковицы, д. Войсковицы. На эти цели израсходовано 1,3 млн руб.

Расходы на содержание кладбищ составили 0,2 млн руб.

Мероприятия по благоустройству поселения включили большой перечень работ на общую сумму 3,1 млн рублей. Это обкашивание общественных территорий (1331 тыс. руб.), вывоз стихийных свалок (57 тыс. руб.), вывоз мусора (30,9 тыс. руб.), приобретение хозяйственных и строительных материалов (89,53 тыс. руб.), спиливание аварийных деревьев (55,7 тыс. руб.), поставка оборудования для детских площадок (102 тыс. руб.), ремонт детских игровых площадок (130 тыс. руб.), оплата труда дворников по уборке территории (1206,9 тыс. руб.), составление смет, дефектных ведомостей и графических схем и проверка (73,9 тыс. руб.).

На ликвидацию несанкционированных свалок в д. Жабино (174 куб. м) было израсходовано 500 тыс. рублей.

На мероприятия по организации уличного освещения и энергосбережения направлено 1,7 млн руб. в т. ч.:

- оплата электроэнергии – 1,2 млн руб.,

- обслуживание системы электроустановок – 400 тыс. руб.,

- приобретение светодиодных уличных светильников – 100 тыс. руб.

В 2023 году в поселении продолжилась борьба с борщевиком Сосновского химическим методом. На сумму 0,3 млн руб. было обработано 31,7 га в деревнях Сяськелево, Тойворово, Туганицы, Старые Низковицы, Переярово, Войсковицы.

На озеленение территорий израсходовано 200 тыс. рублей. На эти средства была приобретена цветочная рассада, а также деревья (туи) для посадки в д. Сяськелево.

Дорожное хозяйство

На эту сферу жизнедеятельности в 2023 году направлено 14,9 млн руб.

На содержание дорог израсходовано 2,1 млн руб., в том числе 1,9 млн руб. на расчистку дорог от снега, 200 тыс. руб. – на строительный контроль при ремонтах дорог и дворовых территорий.

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, было направлено 7,9 млн руб., что позволило отремонтировать:

- проезд Сосновый в д. Старые Низковицы (0,538 км),

- проезд Спортивный в д. Старые Низковицы (0,270 км),

- проезд Надежда в д. Войсковицы (0,245 км),

- участок от дома №1 по ул. Поселковой в д. Жабино до автомобильной дороги Жабино-Крокшево (0,244 км).

Расходы на ремонт дворовых территорий и автомобильных дорог составили 4,6 млн руб., в том числе выполнено:

- обустройство автомобильной дороги Проезд №5 в д. Сяськелево (672 пог. м) и обустройство участка автомобильной дороги Проезд №7 в д. Сяськелево от дома 36в до дома 38б (91 пог. м) в щебеночном исполнении. Расходы составили 1,2 млн руб., средства выделены в рамках государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» на реализацию областного закона № 3-оз;

- ремонт дворовой территории многоквартирного дома 2/71 в д. Тойворово (462 кв. м). Расходы составили 1,3 млн руб., средства выделены в рамках государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» на реализацию областного закона № 147-оз;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 2/54, 2/6 в д. Тойворово. Средства в сумме 2,1 млн руб. предоставлены из бюджета Ленобласти по ходатайству депутатов Законодательного собрания Т.В. Бездетко и С.В. Коняева.

На разработку проектно-сметной документации и ее экспертизу направлено 300 тысяч рублей.

Землеустройство и землепользование

В 2023 году из бюджета поселения 200 тысяч рублей направлено на проведение комплексных кадастровых работ при постановке земельных участков на кадастровый учет. Речь идет о земельных участках под кладбищем и проезда Спортивный в д. Старые Низковицы.

Жилищное и коммунальное хозяйство

Затраты по статье «Жилищное хозяйство» составили 1,6 млн руб. В том числе 1065 тыс. руб. были направлены на оплату взносов в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд. Ремонт муниципальных квартир обошелся бюджету в 227,5 тыс. руб., оплата жилищных и коммунальных услуг маневренного жилого фонда – 44 тыс. руб., услуги по расчету, формированию и печати счетов, начислений найма – 27 тыс. руб.

По статье бюджета «Коммунальное хозяйство» израсходовано 1,4 млн руб. Практически все средства были направлены на содержание и функционирование муниципальных общественных бань – 1,3 млн руб.

Культура и спорт

Больше всего бюджетных средств в 2023 году направлено на развитие культуры и спорта - 45,3 млн рублей.

По разделу «Культура» расходы составили 27,5 млн руб. Эта сумма в 2 раза выше, чем в предшествующем году благодаря реализации значимых проектов. В 2023 году выполнен капитальный ремонт здания МКУК «Сяськелевский ИДЦ» в части фасадных, электромонтажных, общестроительных и сантехнических работ - израсходовано 12,9 млн руб.

На содержание МКУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр» направлено 14,1 млн руб., в частности, на оплату труда сотрудников, оплату коммунальных услуг, содержание имущества, проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам. На приобретение театральных костюмов Сяськелевскому ДК 250 тыс. рублей выделил депутат ЗакСа В.Ф. Гришков.

Большим событием для поселения стало строительство универсальной спортивной площадки в д. Старые Низковицы (затраты составили 6,8 млн руб.). Также в 2023 году был произведен капитальный ремонт хоккейного комплекса в д. Сяськелево (затраты составили 10,4 млн руб.).

При Сяськелевском ДК за счет средств бюджета поселения открыты 15 бесплатных кружков и спортивных секций для детей и взрослых, еще 6 работают на платной основе. В Жабино без оплаты проводят занятия 4 кружка творчества и спортивная секция. Значительно возросло число участников в хоровом коллективе «Ивушка». Растет мастерство участников коллектива и география их гастролей. Благодарю за отличную работу директора ДК А.А. Лябову и ее коллектив.

В 2023 г. в д. Старые Низковицы администрация поселения подобрала небольшое помещение для проведения культурных мероприятий. С апреля в выделенном помещении должен начаться ремонт.

Политика администрации, направленная на поддержку тренеров и физкультурников в поселении, приносит отличные результаты. Среди достижений спортсменов поселения в 2023 году – два призовых места в чемпионате Гатчинского района по мини-футболу среди детских команд (3 место у команды «Спортинг 2012» и 1 место – у «Спортинг 2014»), 3 место в «Веревской лиге». Взрослая команда «Спортинг» - обладатель малого кубка Гатчинской футбольной лиги. Футбольные команды принимали участие в первенстве Северо-Западного федерального округа в Пскове, Кировске, Пушкине (тренер Р.М. Костанян). Тренеру по волейболу А.Н. Фуфыгину удалось создать команду «Рассвет» и начать принимать активное участие в районных соревнованиях. Пользуется популярностью секция суставной гимнастики для женщин (тренер Е.Н. Сафин).

Третье место завоевали работники администрации Сяськелевского поселения на 22-й спартакиаде работников администраций Гатчинского района.

Ежегодно Сяськелевское поселение входит в список победителей среди поселений Гатчинского района по развитию физкультуры и массового спорта. Благодарю за отличную работу всех методистов по спорту.

В 2023 году на территории поселения было проведено 297 культурно-досуговых, патриотических и спортивных мероприятий, в том числе 129 на базе библиотек. Самые яркие – это праздничные мероприятия к Дню Победы, народные гулянья на Масленицу и на День поселения, спартакиада им. Г.Л. Тимофеева. На базе Сяськелевского ДК в рамках кинофестиваля «Литература и кино» прошла встреча жителей с артистами Кристиной Кузьминой и Евгением Ганелиным.

На высоком воспитательном и художественном уровне проходят занятия в Сяськелевской школе искусств (руководитель Н.Г. Кирилина). В школе занимаются 85 детей по 5 направлениям. Они приняли участие в 49 мероприятиях поселения и района. Особенно запомнилось и тепло было встречено жителями и гостями поселения театрализованное представление агитбригады, которая в преддверии Дня Победы проехала по нескольким деревням поселения. Учащиеся школы искусств принимали участие в 32 конкурсах (7 из них всероссийских) и более 170 раз становились дипломантами и лауреатами.

Успехи поселения

В 2023 году успешно решены еще несколько важных задач:

- Администрации поселения благодаря хорошей платежной дисциплине и слаженной работе активных собственников жилых помещений удалось перенести работы по капитальному ремонту фасада 60-квартирного дома №16 в д. Сяськелево с 2039 на 2023 г. Фонд капитального ремонта Ленинградской области выполнил в 2023 году свои обязательства в полном объеме.

- Отремонтирована в асфальтовом исполнении районная дорога «Подъезд к деревне Реболово».

- Оформлены в муниципальную собственность бесхозяйные дороги: подъезд к СНТ «Балтика» и СНТ «Прометей-Учхоз» переданы в муниципальную собственность Гатчинского района.

- В рамках программы Министерства цифрового развития РФ при содействии администрации поселения установлено антенно-мачтовое оборудование и обеспечена устойчивая сотовая связь в д. Новые Низковицы.

- По проекту, разработанному поселением и переданному в АО «Газпром газораспределение Ленинградской области», построен распределительный газопровод по д. Старые Низковицы.

- Оформлено в муниципальную собственность бесхозяйное гидротехническое сооружение плотина Черная-Парица и передано в государственную собственность.

- За счет средств поселения отремонтировано нежилое муниципальное помещение в д. Сяськелево и передано в собственность «Почты России».

- ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» построили очистные сооружения в

д. Тойворово. За счет средств бюджета ГМР произведен ремонт участков трубопроводов отопления и ГВС в д. Сяськелево общей протяженностью 2,850 км.

- При содействии администрации поселения социальную выплату на приобретение жилья получила молодой специалист бюджетной сферы по государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий…»

- Администрация поселения предоставила двум многодетным семьям квартиры по договорам социального найма и учителю Пламенской школы служебную квартиру.

План на 2024 год

Основные задачи, которые ставит перед собой администрация Сяськелевского поселения:

- провести работу по подготовке и проведению на высоком уровне двух выборных кампаний: выборов Президента РФ и выборов депутатов в представительный орган местного самоуправления;

- обустройство общественной территории между детским садом и многоквартирным домом 19 в д. Сяськелево (Тополиная аллея);

- ремонт в асфальтовом исполнении дворовой территории дома 2/81 и подъезда к площадке ТКО в д. Тойворово;

- строительство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Большое Ондрово, Туганицы;

- ремонт в щебеночном исполнении Банного проезда в д. Сяськелево;

- строительство сети уличного освещения по ул. Школьной;

- реализация комплекса мер по борьбе с борщевиком на территории 31,7 га (д. Сяськелево, Тойворово, Туганицы, Старые Низковицы, Переярово, Войсковицы, Большое Ондрово);

- капитальный ремонт здания ДК в. Жабино (в части кровельных, фасадных, отделочных, сантехнических и электромонтажных работ);

- ремонтные работы по адаптации здания ДК в д. Сяськелево для инвалидов и маломобильных групп (обустройство подъемника);

- приобретение мебели в ДК Сяськелево.

Гатчинская КМБ планирует продолжить капитальный ремонт помещений в амбулатории (запланирован ремонт коридора, кабинетов) и получить лицензию на деятельность стоматологического кабинета в амбулатории д. Сяськелево.

Сплоченный профессиональный коллектив администрации Сяськелевского поселения в 2024 году готов участвовать в конкурсных отборах, проводимых 10-ю комитетами правительства Ленинградской области на получение субсидий (2025-2027 гг.), привлечь дополнительные средства на территорию и реализовать новые проекты.

Создание современного облика села невозможно без активного участия жителей в составлении и реализации проектов комплексного обустройства населенных пунктов, а также практического участия в благоустройстве территорий, субботниках, волонтерском движении, в бережном отношении к тому, что уже создано.

На единой цифровой платформе Ленинградской области проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для включения в программу «Формирование комфортной городской среды на 2025 год». Администрацией поселения представлены для голосования две общественные территории в д. Сяськелево. Мы просим жителей принять активное участие в голосовании.

Давайте вместе будем стараться сделать все, чтобы наше поселение стало образцовым по комфортности проживания людей.

В 2023 году проведена огромная работа, за что благодарю специалистов администрации, депутатов поселения и лично главу поселения М.М. Алексееву.

Благодарю правительство Ленинградской области и лично губернатора А.Ю. Дрозденко, руководство Гатчинского района в лице Л.Н. Нещадим и В.А. Филоненко, областных депутатов Т.В. Бездетко, А.В. Русских, С.В. Коняева, руководителя приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Л.П. Сенькину за поддержку и помощь в решении задач.

Много проблемных вопросов еще есть в поселении, которые необходимо решить. План основных мероприятий на 2024 год определен – он направлен на улучшение качества жизни нашего населения, повышение духовности и благосостояния. Уверена, вместе мы все задачи успешно выполним!