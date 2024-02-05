Пудостьское поселение: итоги и перспективы

- На территории Пудостьского поселения расположено 28 населенных пунктов. Численность постоянного населения на 1 января 2024 г. составила 12665 человек.

В экономике поселения занято 1958 человек, в том числе среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям составила 900 человек. Уровень регистрируемой безработицы в поселении остался на уровне 2022 года и составил 0,14% (8 человек).

Среднемесячная заработная плата одного работника (по крупным и средним предприятиям) в 2023 г. выросла на 118,6% к уровню предыдущего года и составила 63 047,40 рублей.

По данным статистики на 1 января 2024 г., на территории поселения зарегистрирована 191 организация и 346 индивидуальных предпринимателей.

В 2023 г. консультационную поддержку в «Муниципальном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района получили 80 субъектов малого и среднего предпринимательства Пудостьского поселения, что в 5 раз больше, чем в 2022 году.

На территории поселения располагается: 46 объектов торговли (в том числе 16 субъектов нестационарной торговли); 6 предприятий общественного питания; 6 предприятий оказывают бытовые услуги населению. Также население обслуживают 3 постоянно функционирующие автолавки.

В 2023 году в администрацию поселения поступило 264 письменных обращения. Издано 751 постановление, в т.ч. 331 по присвоению адресов жилым домам и земельным участкам. Выдано 896 справок.

Полномочия по управлению и распоряжению землей исполняет администрация Гатчинского муниципального района. По соглашению с администрацией района специалист администрации поселения: принимает граждан, формирует пакет документов, выезжает на участки для согласования границ, готовит заключения по заявлениям граждан, проводит обследование земельных участков.

В 2023 году предоставлено на территории поселения 28 земельных участков многодетным семьям Гатчинского района, из них многодетным семьям Пудостьского поселения – 28 участков, еще 1 многодетная семья поселения реализовала свое право на меру социальной поддержки «Земельный капитал» в Ленинградской области.

Не обеспечено на 1 января 2024 года земельными участками 32 многодетные семьи, 22 семьи ветеранов и 1 семья инвалида, проживающие в Пудостьском поселении.

Проведены работы по оформлению 59 объектов в муниципальную собственность и четырех бесхозяйных объектов на территории поселения.

Вся информация о работе администрации регулярно размещается и обновляется на официальном сайте Пудостьского сельского поселения. Официальная группа администрации поселения в социальной сети «ВКон-такте» сегодня один из наиболее оперативных инструментов для взаимодействия с населением.

Администрация поселения выполняет государственные полномочия по первичному воинскому учету. План по призыву в 2023 году выполнен на 100 %, план по первичной постановке на воинский учет - на 100%.

Бюджет

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории Пудостьского поселения является бюджет.

Доходы поселения за 2023 год с учетом безвозмездных поступлений от других бюджетов РФ (дотации, субвенции) составили 124,1 млн руб., что составляет 101,0 % к утвержденному годовому плану. Собственные доходы бюджета (налоговые, неналоговые) составили 42,7 млн руб. –

104 % от запланированных. Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов - 34,4 %.

Расходная часть бюджета поселения за 2023 год исполнена в сумме 125,9 млн руб., что составляет 99,1% к годовому плану. Удельный вес программных расходов в общей структуре составляет 82,7% или 104,2 млн руб., непрограммные расходы составляют 17,3% или 21,7 млн руб.

В 2023 году было проведено 11 аукционов на сумму 40,7 млн руб. По результатам проведения аукционов экономия составила 5,6 млн руб. Также за нарушение сроков исполнения контрактов в бюджет поселения поступило 35,4 тыс. руб. штрафов и пеней.

Благоустройство

Одно из основных направлений работы администрации - это благоустройство населенных пунктов поселения. В 2023 году по разделу «Национальная экономика», подразделу «Дорожное хозяйство» израсходовано 35,6 млн рублей (областной бюджет Ленинградской области – 4,9 млн рублей, бюджет Гатчинского муниципального района – 19,4 млн рублей, местный бюджет –

11,3 млн рублей), в том числе:

- В рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» проведен ремонт дворовой территории в п. Пудость, ул. Зайончковского, д. 6.

- В рамках реализации областного закона №147-оз от 28.12.2018 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» проведен ремонт участка автомобильной дороги в д. Сокколово и ремонт дороги в п. Терволово, ул. Дачная.

- В рамках областного закона №3-оз от 15.01.2018 г. «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» отремонтирована ул. Солнечная в п. Пудость.

- В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области» проведен ремонт участка автомобильной дороги в п. Терволово, ул. Ленинградская от д. 12 в сторону школы и отремонтирована улица Новая в п. Терволово.

- В рамках реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории Гатчинского муниципального района, в части выполнения работ по капитальному ремонту объектов общественной инфраструктуры проведен капитальный ремонт автомобильных дорог в д. Скворицы, ул. Восточная и ул. Западная, а также проселочной дороги – участок автомобильной дороги «Подъезд к д. Скворицы до ул. Восточная». Проведен капитальный ремонт подъезда к физкультурно-оздоровительному комплексу открытого типа в пос. Терволово.

Денежные средства по подразделу «Дорожное хозяйство» также израсходованы на:

- содержание автодорог (расчистка от снега, подсыпка песком);

- разработку и экспертизу смет по ремонту дорог и дворовых территорий;

- технический надзор за выполнением работ;

- изготовление и установку дорожных знаков;

- ремонт участков дорог: в д. Корпиково (Речной пер.), в д. Хиндикалово, в п. Терволово (на ул. Сиреневой) и участка дороги от ул. Шоссейной до дома № 2 в п. Мыза-Ивановка.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» израсходовано 699 тысяч рублей, в том числе на межевые планы, технические планы сооружений, проведение рыночной оценки недвижимости, вынос в натуру местоположения поворотных точек.

В 2023 году по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу «Благоустройство» израсходовано 29 млн рублей (из бюджета Российской Федерации 2,3 млн рублей; из бюджета Ленинградской области - 8,4 млн рублей; из бюджета Гатчинского муниципального района –

171,4 тысячи рублей; из местного бюджета – 18,1 млн рублей), в том числе:

- в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского - 741,2 тыс. рублей;

- на оплату электроэнергии за уличное освещение населенных пунктов, обслуживание сетей уличного освещения, приобретение энергосберегающих уличных светильников израсходовано 5,2 млн рублей;

- в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» установлено 8 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на сумму 2,6 млн рублей. В поселении имеется 44 оборудованных места накопления твердых коммунальных отходов;

- в рамках реализации государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» оборудован «Сквер детского творчества в п. Пудость, ул. Зайончковского, у домов 1 и 2 на сумму 8,5 млн рублей;

- на содержание и уборку территории от мусора израсходовано 5,9 млн рублей (в том числе из бюджета района 1,5 млн рублей). За 2023 год с территории поселения убрано 12 стихийных свалок;

- прочие мероприятия по благоустройству выполнены на сумму 6 млн рублей. Это в том числе работы по окашиванию травы, опиловке аварийных деревьев, акарицидной обработке территории от клещей. Приобретены скамьи и урны с логотипом в п. Пудость, п. Терволово, д. Ивановка. Приобретена рассада цветов на мемориал «Гвоздика». Составлена сметная документация для ремонта дорог, проведены работы по ремонту и содержанию детских и спортивных площадок, выполнены работы по содержанию хоккейных коробок, проведен ремонт металлических ограждений моста через реку Ижору в п. Мыза-Ивановка. Подготовлен проект благоустройства общественного пространства в д. Большое Рейзино. Приобретено игровое оборудование на детскую площадку в п. Мыза-Ивановка, ул. Шоссейная и хоккейные ворота на хоккейную коробку в д. Ивановка и другое.

Подводя итог проделанной работе по благоустройству, хочу выразить благодарность всем, кто участвовал в этой работе, кто не остался в стороне. Это наши депутаты, наши старосты, которые всегда помогают нам в работе с населением, обращают внимание на важные проблемы. Мы очень благодарны школьным бригадам и руководителям этих бригад за проделанную работу в 2023 году: уборку мусора, покраску ограждений, благоустройство воинских захоронений и многое другое. Мы благодарны нашим активным местным жителям, которые помогают в работе по благоустройству населенных пунктов, и очень надеемся, что все больше людей будут проявлять свою активную позицию в жизни и благоустройстве поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу «Жилищное хозяйство» израсходовано 2,6 млн рублей, в том числе:

- оплачены взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области на сумму 1 822,4 тысячи рублей;

- перечислены денежные средства Гатчинскому муниципальному району по переданным полномочиям на осуществление муниципального жилищного контроля и реализацию прав граждан для участия в федеральных, региональных и муниципальных целевых программах, на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья в сумме 405,9 тысяч рублей;

- на прочие работы и услуги израсходовано 338,8 тысяч рублей, в том числе произведены расчеты с АО «ЕИРЦ» МО «Гатчинский район» за услуги по расчетам начислений за найм жилых помещений от населения, проведена оценка технического состояния многоквартирного дома 4 в д. Ивановка, проведены ремонтные работы в муниципальных квартирах, произведена оплата содержания свободных муниципальных жилых помещений, проведено обследование многоквартирного дома 6 в п. Пудость на ул. Заречной.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» израсходовано 1,3 млн рублей, в том числе:

- оплачено отопление свободного муниципального жилого фонда и свободных помещений здания банно-прачечного комбината, оплачены работы по опрессовке системы отопления здания в п. Пудость, ул. Половинкиной, д. 93, перечислены денежные средства Гатчинскому муниципальному району по переданным полномочиям, оплачена электроэнергия на котельной и водозаборе, обслуживающих жилые дома Лесосеменной станции в п. Терволово, оплачены работы за техобслуживание сетей трех газопроводов, находящихся в муниципальной собственности.

В прошедшем году на территории поселения введено в эксплуатацию 3827 кв. м жилья.

На 1 января 2024 года задолженность населения за найм жилых помещений составляет – 2,7 млн рублей. Ведется претензионная работа с неплательщиками.

По состоянию на 1 января 2024 г. 7 семей состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 42 семьи признаны нуждающимися для участия в программах. В течение 2023 года 4 семьи сняты с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по разным основаниям, в том числе двум семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений.

Газификация

В 2023 году продолжилась работа по газификации населенных пунктов поселения. В настоящее время газифицированы 16 населенных пунктов из 28, расположенных на территории поселения, в которых проживают 95% жителей нашего поселения.

В соответствии с Программой газификации Ленинградской области завершено строительство распределительного газопровода по пос. Мыза-Ивановка протяженностью более 16 км, начались работы по проектированию межпоселкового газопровода д. Ивановка, Мута-Кюля, Скворицы с отводами на д. Петрово и Кезелево. Администрацией поселения направлены запросы на получение технических условий для разработки схем газификации д. Петрово, Мута-Кюля, Скворицы, Кезелево.

Разработана схема газоснабжения и построен распределительный газопровод в д. Малое Рейзино. Доработаны схемы газоснабжения д. Покизен-Пурская, Ивановка и п. Терволово. Разработана схема газоснабжения д. Алапурская (вдоль автомобильной дороги Стрельна-Кипень-Гатчина), в настоящее время схема находится на согласовании.

За период 2022-2023 годов 523 домовладельца подали заявления на газификацию. В 2022 году было газифицировано 87 домов, а в 2023 году – 137 домов. Граждане продолжают подавать заявления в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на газификацию своих домов.

За счет собственных средств построены газопроводы к ДНП «Алапурские дачи», животноводческому комплексу АО «ПЗ «Красногвардейский», к трем предприятиям, расположенным на территории бывшей птицефабрики в п. Пудость.

К сожалению, прокладка распределительных газопроводов и газопроводов-вводов ведет к нарушению целостности дорожного покрытия автомобильных дорог и проездов в населенных пунктах. Администрация поселения контролирует состояние мест прокладки газопроводов и обязывает подрядчиков проводить работы по восстановлению элементов благоустройства. Надо отметить, что в этом нам помогают и сами жители населенных пунктов.

Социальная работа

Одним из важных направлений работы администрации является социальная сфера, направленная на улучшение качества жизни населения.

На территории поселения проживают 19 опекаемых детей и 44 ребенка инвалида.

На 1 января 2024 г. на территории поселения проживает 54 ветерана Великой Отечественной войны.

Администрация работает в тесном контакте с советом ветеранов поселения. Традиционно проводятся мероприятия ко всем памятным датам, ветераны принимают активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, за что мы говорим им огромное спасибо.

Ежегодно на территории поселения проводится благоустройство воинских захоронений.

В рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» проводятся реставрационные работы на двух из шести памятников, расположенных на территории поселения, являющихся объектами культурного наследия регионального значения:

- «Памятник-стела на месте, где советский воин Сохнов А.В. повторил подвиг А. Матросова в январе 1944 г.» в д. Педлино;

- «Братское кладбище советских воинов и местных жителей, погибших в фашистском концлагере 1941-1944 гг.», расположенное в д. Скворицы.

Заказчиком работ выступает ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия». Сроки окончания работ - октябрь 2024 года.

Большую помощь в поддержании данных объектов оказывают подростковые трудовые бригады, школы поселения, ООО «Ритуал».

В 2023 г. были приобретены подарки для жителей блокадного Ленинграда и ветеранам Великой Отечественной войны, членам Совета ветеранов поселения, работникам учреждений культуры и детям работников учреждений культуры. Администрацией поселения ведется работа с семьями участников специальной военной операции.

Молодёжная политика

В 2023 году по разделу «Образование» подраздела «Молодежная политика» израсходовано 893,8 тыс. рублей, в том числе основные расходы - оплата труда подростковых трудовых бригад на сумму 637,9 тысяч рублей. В 2023 году работали три бригады (24 подростка и 3 бригадира), которые занимались благоустройством и очисткой населенных пунктов поселения от мусора.

Молодежный совет и Клуб молодых семей поселения принимают активное участие в реализации молодежной политики в поселении, привлекают к своей работе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Команда молодежного совета принимала участие в спартакиаде молодежных советов Гатчинского района, где на разных этапах занимала призовые места, а также заняла 1 место в XIV районном марафоне молодежного творчества «Время молодых» и 2 место в интеллектуальной игре «Квиз».

Спорт

Из бюджета Пудостьского поселения по разделу «Физическая культура и спорт» израсходовано 3 млн рублей, в том числе выплачена заработная плата с начислениями спортинструкторам на сумму 1 043,9 тыс. рублей; оплачены заявочные взносы команд на участие в соревнованиях - 753,6 тыс. рублей; приобретен спортивный инвентарь и спортивная форма, проведены спортивные мероприятия - 362,7 тыс. рублей; оплачены транспортные услуги для доставки команд на соревнования - 390 тыс. рублей; на содержание физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Терволово затрачено 457,9 тыс. рублей.

В прошедшем году наши спортсмены показывали хорошие результаты. Вот некоторые из них:

- команда Пудостьского поселения заняла 1 место на областных сельских спортивных играх по городошному спорту, 1 место на первенстве ГМР по городошному спорту и 2 место на Фестивале народных игр и национальных видов спорта;

- мужчины футбольного клуба «Терволово» заняли 2 место в «Кубке ГМР» по футболу;

- юноши 2007-2008 г.р. заняли 1 место в турнире по мини-футболу «Памяти Капитона Крылова» и 1 место в турнире по мини-футболу «День Победы»;

- юноши 2012-2013 г.р. заняли 2 место и юноши 2014-2015 г.р.

3 место в турнире по мини-футболу «День Победы»;

- юноши до 16 лет заняли

2 место в Первенстве ГМР по мини-футболу;

- команда Пудостьского поселения заняла 3 место в турнире по футболу «Кубок Гартвига»;

- семья Поярковых из пос. Пудость заняла 3 место в конкурсе семейных команд «Мама, папа и я – спортивная семья».

В 2023 году состоялось награждение по итогам районного смотра-конкурса по организации работы по физической культуре и спорту в поселениях за 2022 год, где наше поселение заняло 1 место.

Важной задачей является привлечение большего числа людей к активным занятиям физической культурой, здоровому образу жизни, развитие и популяризация простых и доступных видов спорта.

Культура

Пудостьский культурно-спортивный комплекс, в состав которого входят: Пудостьский КДЦ, Терволовский СДК, Рейзинский сельский клуб, три библиотеки, проводит работу по организации самодеятельного творчества, организует досуг населения и проводит культурно-массовые мероприятия.

По разделу «Культура» в 2023 году израсходовано 31,2 млн руб., в том числе на заработную плату с начислениями работникам культуры – 19,2 млн руб., на оплату коммунальных услуг зданий – 3,9 млн руб.; на оплату услуг по содержанию имущества – 2,8 млн руб.; на проведение культурно-массовых мероприятий – 1,2 млн руб.

Важную роль в культурной жизни поселения играют библиотеки, расположенные в пос. Пудость, пос. Терволово и д. Ивановка, читателями которых являются 1636 человек. В 2023 году работниками библиотек проведено 235 мероприятий.

В 2023 году на территории поселения проведено три районных мероприятия:

- Х районный фестиваль народных игр и национальных видов спорта организован совместно с общественной организацией ингерманландских финнов «Инкери Сеура»;

- XIV районный марафон молодежного творчества «Время молодых»;

- XII районный открытый фестиваль чтецов «Живое слово».

Коллективы поселения выступают на мероприятиях своего поселения, районного и регионального уровней, а также участвуют во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях:

- народный коллектив «Ансамбль русской песни «Россияночка» Пудостьского КДЦ награжден дипломом лауреата 1 степени на международном фестивале-конкурсе «Жар-птица России», дипломами лауреатов 3 степени на областном фестивале-конкурсе песенного и инструментального искусства, посвященного памяти композитора Григория Пономаренко «Я обязательно вернусь» и на II районном вокальном конкурсе патриотической песни «Подвигу твоему, Ленинград»;

- участницы образцового коллектива «Вокально-эстрадная студия «Хорус» Пудостьского КДЦ стали лауреатами 3 степени VII детского областного фестиваля-конкурса эстрадной песни «Созвездие талантов», получили дипломы 2 степени на районном открытом фестивале патриотического творчества «О доблестях, о подвиге, о славе!» и районном вокальном конкурсе «Голос Феникса», стали лауреатами 1, 2 и 3 степени на районных конкурсах «Жар-птица» и «Малышок»;

- участники хореографического коллектива «Арабески» Пудостьского КДЦ стали лауреатами 1 степени на международном конкурсе-фестивале «Лебединая верность», лауреатами 1 степени на всероссийском конкурсе «Таланты белых ночей» и лауреатами 2 степени всероссийского фестиваля-конкурса «Танцевальный марафон», получили диплом 3 степени на областном фестивале-конкурсе песенного и инструментального искусства, посвященного памяти композитора Григория Пономаренко «Я обязательно вернусь», дипломы 1 и 3 степени на районном конкурсе-фестивале «Жар-птица»;

- участницы танцевального коллектива «В движении» Рейзинского сельского клуба стали лауреатами 1 и 2 степени международного танцевального конкурса «Северная Пальмира», получили диплом 3 степени на танцевальном фестивале «Кислород»;

- участники театральной студии «Непоседы» Рейзинского сельского клуба заняли 1 место на фестивале патриотического творчества «О доблестях, о подвиге, о славе!», стали лауреатами 1 и 2 степени на XII районном фестивале чтецов «Живое слово»;

- участники хореографического ансамбля «Первоцвет» Рейзинского сельского клуба стали лауреатами 1 степени на всероссийском конкурсе «Танцующая столица», на всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава» и на конкурсе «Жар-птица»;

- участники вокального ансамбля «Звездочки» Рейзинского сельского клуба заняли 1 и 2 место на международном конкурсе «Талантливые дети России»;

- участники ансамбля русской песни «Хорошее настроение» Рейзинского сельского клуба стали лауреатами 3 степени всероссийского конкурса «Душа баяна», лауреатами 2 степени XIII Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачья застава»;

- участники хорового коллектива «С песней по жизни» Терволовского СДК стали лауреатами 2 степени в конкурсе патриотической песни «Подвигу твоему, Ленинград», получили диплом 2 степени на областном фестивале-конкурсе песенного и инструментального искусства, посвященного памяти композитора Григория Пономаренко «Я обязательно вернусь».

Гордимся!

Пудостьское поселение заняло 2 место в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» за 2022 год.

Семья Головых стала участником всероссийского конкурса «Семья года» и конкурса «Почетная семья Гатчинского муниципального района». Семья Абкиных стала участником фестиваля молодых семей Гатчинского муниципального района.

Владимир Александрович Осипов получил диплом за участие в районном конкурсе «Человек слова и дела», а Александра Владимировна Исакова - диплом за участие в районном конкурсе «Женщина года».

В районном конкурсе «Подворье» Любовь Валентиновна Пакканен заняла 1 место в номинации «Лучшие умелые руки», Ирина Леонидовна Спиридонова - 1 место в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство». Владимир Анатольевич Подольский - 3 место в номинации «Лучший пчеловод».

Задачи на 2024 год

1. Реализовать проект по программе «Комфортная городская среда» - строительство сквера детского творчества в д. Большое Рейзино у домов 31 и 36.

2. Провести работы по газификации Рейзинского сельского клуба.

3. Провести ремонт дворовой территории в п. Пудость,

ул. Зайончковского, дома 12-13.

4. Провести ремонт дороги в п. Пудость от ул. Половинкиной до моста.

5. Провести частичное благоустройство территории в п. Пудость, ул. Половинкиной, д. 93.

6. Провести благоустройство территории парковки и тропинки у детского сада в дер. Ивановка.

7. Продолжить работы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации систем наружного освещения.

8. Продолжить работы по газификации населенных пунктов.

9. Продолжить работы по благоустройству и ремонту дорог в населенных пунктах поселения.

10. Выполнить капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома 4 в д. Ивановка.

11. Провести капитальный ремонт части внутренних помещений и входной группы Пудостьского КДЦ.

Краткие итоги работы с 2020 по 2023 годы

1. Капитально отремонтированы 27 дорог местного значения общего пользования в населенных пунктах Пудость, Терволово, Ахмузи, Покизен-Пурская, Лайдузи, Скворицы, Мыза-Ивановка, Кезелево, Сокколово, Юля-Пурская, Алапурская.

2. Проведен ремонт 7 дворовых территорий в населенных пунктах Пудость, Терволово и Ивановка.

3. Обустроена подъездная дорога с тротуаром к жилому комплексу «Кивеннапа».

4. Введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) в п. Терволово.

5. Обустроена подъездная дорога с тротуаром и парковой к ФОКОТ в п. Терволово.

6. Построена спортивная площадка в д. Большое Рейзино.

7. Построены детские площадки в п. Мыза-Ивановка и д. Алапурская.

8. Обустроена общественная территория в п. Пудость у дома 6 по ул. Зайончковского.

9. Выполнено благоустройство сквера детского творчества в п. Пудость.

10. Обустроены пешеходные дорожки в п. Пудость и д. Ивановка.

11. Проведен капитальный ремонт фасада, внутренних помещений и системы электроснабжения Пудостьского КДЦ.

12. Оборудовано 25 площадок для сбора твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Пудость, Терволово, Скворицы, Сокколово, Хиндикалово. Пеньково, Алапурская, Покизен-Пурская, Петрово, Большое Рейзино, Кезелево. Педлино, Мыза-Ивановка, Кямяря, Малая Оровка, Ивановка, Мута-Кюля.

13. Расселено 9 многоквартирных домов, признанных аварийными, – это 36 квартир, в которых проживали 86 человек.

14. По программам газификации:

- построен и введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод ГРС Гатчина - д. Корпиково, д. Черново, д. Педлино с отводом на д. Хиндикалово и д. Пеньково. Спроектированы и построены распределительные газопроводы данных населенных пунктов;

- выполнено проектирование и построен межпоселковый газопровод от д. Большое Рейзино до п. Мыза-Ивановка и выполнено проектирование распределительного газопровода по п. Мыза-Ивановка, в 2022 году построен распределительный газопровод в пос. Мыза-Ивановка;

- по инициативе и за собственные средства граждан построены и введены в эксплуатацию распределительный газопровод с газопроводами-вводами д. Покизен-Пурская, д. Юля-Пурская, д. Алапурская, распределительный газопровод и газопроводы-вводы в п. Пудость по улицам Половинкиной, Комсомольская, Луговая и Лесная, распределительный газопровод в д. Сокколово;

- разработана схема газоснабжения и построен распределительный газопровод в д. Малое Рейзино;

- начались работы по проектированию межпоселкового газопровода д. Ивановка, д. Мута-Кюля, д. Скворицы с отводами на д. Петрово и д. Кезелево;

- доработаны схемы газоснабжения д. Покизен-Пурская, д. Ивановка и п. Терволово. Разработана схема газоснабжения д. Алапурская (вдоль автомобильной дороги Стрельна-Кипень-Гатчина), в настоящее время схема находится на согласовании.

15. В 2020 году администрация Пудостьского поселения награждена серебряной медалью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за участие в конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях».