В Сиверской больнице установили маммограф

Для размещения аппарата в рентгеновском отделении Сиверской больницы выделили два кабинета, в которых произвели перепланировку и капитальный ремонт: поменяли электропроводку, системы отопления, вентиляции и водоснабжения, напольное покрытие, отремонтировали стены и потолок.

- Во-первых, появление маммографического аппарата в поликлинике Сиверской районной больницы расширит диагностические возможности больницы. Во-вторых, приблизит медицинскую помощь населению, потому что людям не придется ездить на исследование в Гатчину. В-третьих, позволит сократить сроки ожидания исследования и повысит выявляемость патологий на ранней стадии. На сегодняшний день сотрудники рентгенологической службы прошли обучение работе на новом оборудовании, сейчас оформляются все необходимые для работы разрешительные документы, - отметил заведующий вспомогательными и диагностическими службами Антон Шадрин.

Новый цифровой полноформатный маммограф с низкой дозой облучения и высокой разрешающей способностью обеспечивает высококачественное изображение молочной железы, необходимое для точной диагностики.

Оборудование закуплено комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках федерального проекта «Модернизации первичного звена здравоохранения РФ», который входит в состав национального проекта «Здравоохранение».