Где отключат свет в Гатчинском районе 8 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
08.02.2024 с 10:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Коммолово, ул. Нижняя, ул. Верхняя,
д. Горки.
08.02.2024 с 09:00 до 17:30
Сусанинское поселение:
СНТ «Березовая Роща».
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