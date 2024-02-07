Рождественское поселение: итоги и перспективы

В состав Рождественского сельского поселения входит 14 населенных пунктов.

Территория поселения составляет 29059 гектаров, из них:

- земли населенных пунктов – 1602 гектаров,

- земли сельскохозяйственного назначения – 4269 гектаров, в том числе земли СНТ и ДНП – 249 гектаров (2 тысячи участков), земли крестьянских хозяйств -139 гектаров, земли промышленности – 155 гектаров, остальные заняты лесом и водой.

По состоянию на 1 января 2024 года численность населения в Рождественском поселении составляет 6935 человек.

На территории поселения зарегистрировано 53 юридических лица (из которых работает 31) и 149 индивидуальных предпринимателей (из числа которых работают 45). Приоритетными направлениями деятельности являются торговля, сельское хозяйство, общественное питание и автосервис.

Работа с обращениями

В администрации поселения работают 12 муниципальных служащих.

В 2023 году администрацией уделялось особое внимание заполнению реестра муниципальных услуг, вносились изменения и разрабатывались новые административные регламенты. В настоящее время в реестре муниципальных услуг на сайте администрации и на портале области размещено 47 услуг.

За 2023 год в администрацию Рождественского поселения на прием обратились 1845 человек. На личном приеме у главы администрации побывали 95 человек. На все вопросы были даны подробные ответы в рамках законодательства.

Поступило 470 запросов от учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности.

Гражданами подано 818 заявлений по различным вопросам. Все жалобы и обращения граждан рассматриваются в сроки, установленные законом. По всем обращениям администрация взаимодействует со службами ЖКХ, правоохранительными органами.

В 2023 году администрацией издано 618 постановлений, в том числе 92 нормативно-правовых акта, 325 постановлений по присвоению адресов жилым домам и земельным участкам, из них по заявлениям из МФЦ – 82.

Входящая корреспонденция составила 2635 документов, исходящая корреспонденция – 3739 документов.

Поступило 68 обращений граждан на официальный сайт Рождественского поселения, а также 57 обращений на платформу обратной связи (ПОС).

Администрацией внедрена и освоена программа «Поквартирная карта Ленинградской области», идет заполнение базы из домовых книг. Освоена и внедрена электронная программа «Похозяйственный учет».

Администрация поселения выполняет государственное полномочие по первичному воинскому учёту граждан. В 2023 году план по призыву перевыполнен: призвано 14 человек при плане 11 человек.

Бюджет

Доходная часть бюджета поселения за 2023 год исполнена в сумме 71,85 млн рублей или на 102 % к годовому плану. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 69,92 млн рублей, что составило 98 % от годового плана.

Основными расходными обязательствами в бюджете поселения являются:

- жилищно-коммунальное хозяйство – расходы составили 20,6 млн рублей (29,5% от общей суммы расходов), в т.ч. на благоустройство направлено 26 %, жилищное хозяйство – 2,7%, коммунальное хозяйство – 0,3 %;

- общегосударственные вопросы – 18,4 млн рублей (26,3 %);

- культура –15,69 млн рублей (22,43 %);

- национальная экономика – 11,06 млн рублей (15,81 %), в том числе дорожное хозяйство – 12,4 %.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Гатчинского муниципального района составила 19,9 млн рублей.

За 2023 год в бюджет поселения поступило и исполнено субсидий областного бюджета в сумме 12,57 млн рублей, в том числе:

- на ремонт дорог местного значения – 4,63 млн рублей, из них 152 тыс. рублей на обустройство пожарного водоема в п. Дивенский, 1 млн рублей - авансовый платеж по муниципальному контракту на строительство пешеходного моста через реку Оредеж;

- на вывоз несанкционированных свалок - 1,5 млн рублей;

- на благоустройство детской площадки на ул. Комсомольской и приобретение оборудования – 2 млн рублей;

- на установку спортивного оборудования в п. Дивенский – 526 тыс. рублей,

- на оснащение Батовского КДЦ компьютерной техникой - 105 тыс. рублей,

- субсидия на увеличение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений – 3,42 млн рублей.

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2023 году отделом муниципальных закупок администрации поселения проведено 6 электронных аукционов, что позволило сэкономить 287 тыс. рублей. Всего подготовлено и заключено 311 муниципальных контрактов и договоров на общую сумму 19 млн 318 тыс. рублей.

Муниципальное имущество и землеустройство

По состоянию на 1 января 2024 года в реестре муниципальной собственности числится имущество с балансовой стоимостью 431,4 млн рублей, в том числе жилой фонд (квартиры) – 164 ед., нежилые здания - 4 ед., нежилые помещения - 6 ед., сооружения (дороги) – 71 ед.

В течение года приватизировано 3 жилых помещения муниципального жилого фонда общей площадью 135,87 кв. м.

В 2023 году в бюджет поселения поступило:

- от продажи муниципального имущества – 13,57 млн рублей,

- от сдачи в аренду муниципального имущества – 667,3 тыс. рублей

Задолженности по арендной плате нет.

В 2023 году проводилась работа с должниками, проживающими в муниципальном жилом фонде, по оплате социального найма. Получено 24 судебных приказа на взыскание задолженности. Судебные приказы переданы в службу судебных приставов.

В 2023 году администрацией поселения подавалась заявка для участия в конкурсе на предоставление субсидии на проектирование дорог в д. Грязно и д. Даймище для обеспечения подъезда к земельным участкам, предоставленным администрацией Гатчинского муниципального района многодетным семьям. К сожалению, данная заявка не была удовлетворена комитетом по строительству Ленинградской области.

На начало 2023 года в очереди на получение земельных участков в поселении стояли 16 многодетных семей, на конец года – 21 семья. Одна семья в 2023 году получила земельный участок в д. Межно.

В 2023 году администрацией присвоены адреса 250 земельным участкам.

Рассмотрено и согласовано 640 схем земельных участков, расположенных на территории поселения.

Выдано 7 разрешений на размещение объектов газоснабжения: распределительный газопровод и газопроводы в с. Рождествено, д. Грязно, д. Выра и д. Замостье, строительство которых обеспечит газификацию данных населенных пунктов.

Дорожное хозяйство

В 2023 году благодаря участию администрации Рождественского поселения в муниципальных программах дорожного комитета и комитета по местному самоуправлению Ленинградской области на территории села Рождествено выполнены работы по устройству тротуара у Рождественской школы протяженностью 110 метров, стоимость работ составила 534,9 тыс. рублей Отремонтировано асфальтовое покрытие площади у администрации, стоимость работ составила 2 млн рублей.

По ул. Песчаной выполнен щебеночный ремонт автомобильной дороги протяженностью 620 метров от д. 33 до д. 51. Благодаря экономии, образовавшейся в результате проведения аукционных процедур, удалось отремонтировать дополнительно 120 метров дороги по ул. Песчаной от Рождественской школы до д. 33.

В деревне Новое Поддубье восстановлено щебеночное покрытие автомобильной дороги местного значения протяженностью 573 метра от д.19 до д. 52 по ул. Дачной на сумму 538,9 тыс. рублей, и на сэкономленные средства удалось выполнить щебеночный ремонт Пионерского переулка в пос. Дивенский площадью 273 кв. м.

На средства администрации выполнен щебеночный ремонт больших ям по ул. Пионерской в пос. Дивенский; по ул. Песчаной в с. Рождествено от Киевского шоссе до д. 14; восстановлен съезд в пос. Дивенский с ул. Володарского на ул. Песочную.

Для приведения дорог местного значения в соответствие с требованиями нормативов РФ проведена огромная работа по разработке и согласованию с ГИБДД и комитетом дорожного хозяйства проекта организации дорожного движения на территории Рождественского сельского поселения. Затраты на данный проект составили 400 тыс. рублей.

В декабре 2023 года заключен муниципальный контракт на сумму 32 млн рублей на строительство Рылеевского моста, связывающего д. Даймище и д. Батово. В соответствии со сроками контракта строительство пешеходного мостового перехода будет завершено в ноябре 2024 года.

Затраты на содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период 2023 г. составили 2,8 млн рублей, что на 708 тысяч рублей больше, чем за 2022 год.

У Рождественской школы поставлены дорожные знаки «Пешеходный переход».

Благоустройство

В мае 2023 года удалось воплотить в жизнь проект «Сад памяти» у Рождественской школы: заасфальтированы пешеходные дорожки, выполнено благоустройство территории, выравнивание рельефа и устройство газона.

Благоустроена территория возле Международного центра реставрации на ул. Музейной в с. Рождествено, а именно:

- выполнен снос аварийных сооружений;

- вывезен строительный и бытовой мусор;

- произведен спил и утилизация разросшихся кустарников и старых аварийных деревьев;

- выполнено выравнивание рельефа и посев газона рядом с пешеходной зоной и зоной парковки.

В с. Рождествено благоустроена детская игровая площадка по ул. Комсомольской у д. 5: выполнено устройство резинового покрытия площадки на сумму 1,6 млн рублей, а на сэкономленные средства от проведения аукционных мероприятий приобретено и установлено новое детское игровое оборудование на сумму 437 тыс. рублей.

На средства администрации проведены работы по установке дополнительного детского оборудования и малых архитектурных форм на детской площадке у д.5 по ул. Терещенко.

В д. Батово отремонтировано оборудование на детской площадке между домами 7 и 8 на сумму 134,6 тыс. рублей.

В пос. Дивенский у Дома культуры появилась новая тренажерная площадка, затраты на ее устройство составили 401,6 тыс. рублей. Также у Дома культуры обустроен пожарный водоем на 10 тысяч куб. м стоимостью 153 тыс. рублей.

Проведена работа по установке упоров для пожарных машин и отсыпка щебнем заездов к пожарным водоемам в деревнях Замостье, Межно, Рыбицы, Чикино и Ляды на сумму 200 тысяч рублей.

Проведена большая работа по вывозу несанкционированных свалок с территории Рождественского поселения. За 2023 год вывезено около 1000 куб. м мусора на сумму около 1,3 млн рублей. Эти работы будут продолжены и в 2024 году.

В 2023 году разработан проект благоустройства территории за зданием администрации, где планируется обустройство парка отдыха для взрослых и детей с установкой качелей и лавочек, а также оборудованной площадки для скейтбордов, самокатов и спортивных велосипедов. До 16 февраля продлится голосование граждан по выбору территории для благоустройства в 2025 году, где жителям Рождественского поселения предложена в том числе и эта территория.

В 2023 году продолжались работы по борьбе с борщевиком Сосновского. Рождественское поселение завершило 3-летнее участие в программе по выполнению работ по обработке территорий земель от борщевика Сосновского химическим методом. Всего было обработано и уничтожено 0,6 гектаров ядовитого растения. На это мероприятие израсходовано 45 тысяч рублей. В 2024 году администрация также подала заявку на участие в данной программе еще на 3 года.

Жилищное хозяйство

В 2023 году выполнена программа по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными в 2016–2017 гг.

Продолжается работа по признанию аварийными многоквартирных домов в поселке Дивенский по ул. Лесничество, которые в 2021 году комитетами по строительству и по управлению имуществом Ленинградской области были переданы администрации Рождественского поселения.

Газификация

В 2023 году выполнены работы по строительству основного газопровода с. Рождествено, д. Даймище, д. Грязно, д. Выра, д. Рыбицы и д. Замостье.

Наше поселение активно принимает участие в федеральной программе «Догазификация населенных пунктов», разработанной в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. Жителями поселения заключено 213 договоров на газификацию частных домовладений, из них в Рождествено - 131 договор, Даймище - 58 договоров, Грязно - 23 договора, Батово – 1 договор.

В 2024 году в соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2021–2025 годов запланировано строительство межпоселковых газопроводов в пос. Дивенский, д. Новое Поддубье, д. Старое Поддубье, д. Межно, д. Чикино, д. Ляды.

Сотрудники администрации осуществляют мониторинг заключенных договоров между гражданами и AO «Газпром Газораспределение ЛО», для граждан проводятся консультации по вопросам газификации и догазификации, а также производится согласование схем размещения газопроводов на территории Рождественского поселения.

Культура

В состав муниципального казённого учреждения «Батовский культурно-досуговый центр» входит три Дома культуры на 502 посадочных места и три библиотеки.

При учреждениях культуры работают кружки и любительские объединения, творческие коллективы и спортивные секции - всего 44 формирования, в которых принимают участие 1416 человек. В их числе 17 спортивных секций, которые в 2023 году посещали 777 человек.

В 2023 году в трех Домах культуры проведено 331 мероприятие (в том числе 134 для детей и 114 для молодежи), в которых приняли участие 24748 человек.

Творческие коллективы Батовского культурно-досугового центра участвуют в районных, всероссийских и международных конкурсах. Так, творческий коллектив «Родничок» принял участие в XI открытом конкурсе литературно-музыкальных композиций, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне «Когда о вас потомки говорят», и занял 3 место.

Творческий коллектив «Радуга» принял участие в районном фестивале-конкурсе «Дед Мороз – Парад» и победил в номинации «Лучший актёрский ансамбль».

Хоровой коллектив «Россиянка» стал лауреатом I степени в дистанционном Международном фестивале-конкурсе «Жар птица России», а также лауреатом II степени XIII Районного фестиваля-конкурса хорового творчества «Коль песня общая - она приятна миру».

Книжный фонд трех библиотек составляет 37200 книг. Читателями являются 2053 человека, в том числе 679 детей. В 2023 году книговыдача составила 60024 экземпляра.

В 2023 году в Батовском культурно-досуговом центре произведена замена 35 отопительных радиаторов на сумму 475 тысяч рублей.

Совместно с Домами культуры, школами, активом в Рождественском поселении проведены праздники, митинги и акции ко всем государственным праздникам и памятным датам. Так, в День Победы традиционно прошли концерты и митинги, поздравления и подарки получили участники Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби, 22 июня, в с. Рождествено у захоронения советских воинов, погибших в фашистском концлагере, состоялась акция «Свеча памяти».

6 августа в Дивенском доме культуры прошел праздник поселка, где в торжественной обстановке чествовали активных жителей, юбиляров, золотых юбиляров семейной жизни и новорождённых.

Каждый год делегация Рождественского поселения принимает активное участие в районном смотре-конкурсе «Подворье». В 2023 году поселение было представлено в трех номинациях. В номинации «Лучшие умелые руки» Алексей Валерьевич Басов занял 1 место.

Спорт и молодёжная политика

Рождественское поселение принимает активное участие в спортивной жизни Гатчинского района. По итогам районного смотра-конкурса на Дне физкультурника наше поселение было награждено кубком за 3 место в развитии физической культуры и массового спорта на селе.

В июне на традиционном туристском слете среди работников предприятий, учреждений, организаций Гатчинского района спортивная команда Рождественского поселения заняла 2 место.

На районном фестивале по народным играм и национальным видам спорта, который проходил 8 сентября в п. Пудость, команда Рождественского поселения среди 23 трёх команд-участников заняла 1 место.

21 октября в п. Сиверский состоялся районный конкурс «Папа, мама и я - спортивная семья», на котором Рождественское поселение представляла семья Поповых из с. Рождествено, занявшая 4 место.

На районных соревнованиях по дартсу, которые состоялись 28 октября в п. Войсковицы, команда Рождественского поселения заняла 2 место.

На территории Рождественского поселения активно работает спортивная секция флорбола под руководством Алексея Давыдова. Её воспитанники участвуют во Всероссийских и Международных турнирах по флорболу и занимают призовые места. Так, в июне в Санкт-Петербурге состоялся 11-й Международный турнир по флорболу «St.Petersburg Open 2023», где наши флорболисты представили 4 команды в разных возрастных категориях, и во всех четырех категориях были взяты призовые места. В октябре ребята стали победителями турнира «Кубок вызова KIDS 2023» в Санкт-Петербурге.

Из числа учеников Рождественской школы ежегодно формируется трудовая бригада, которая занимается благоустройством населенных пунктов.

С 2023 года на территории Рождественского поселения ведет свою деятельность молодёжное движение «Оптимисты». Для них 2023 год был насыщен интересными событиями. Ребята участвовали в фестивалях молодых избирателей Гатчинского муниципального района и Ленинградской области, в военно-спортивной игре «Курс молодого бойца» среди молодёжных советов Гатчинского района. В конце июня совет молодежи «Оптимисты» на VI Спартакиаде трудовых бригад Гатчинского муниципального района занял 1 место. В сентябре состоялся XIV районный марафон молодёжного творчества «Время молодых». Из 13 команд, участвовавших в марафоне, наша команда заняла пятое место.

По итогам пяти этапов районной спартакиады молодёжных советов Гатчинского муниципального района спортсмены нашего совета молодежи заняли 3 место.

Социальная политика

На учете в администрации Рождественского сельского поселения состоят 37 ветеранов Великой Отечественной войны. Администрация тесно взаимодействует с советом ветеранов поселения. Члены совета ветеранов посещают пенсионеров, поздравляют юбиляров, принимают активное участие в жизни поселения, являются помощниками в проведении всех мероприятий в поселении.

В поле пристального внимания администрации – семьи участников СВО. С семьями мобилизованных граждан налажена телефонная связь, возникающие проблемы решаются по мере возможности. В преддверии Нового года дети из семей участников СВО были приглашены на новогодний праздник в Гатчинский дом культуры, где каждому были вручены подарки. Администрация поселения также приготовила и вручила детям мобилизованных новогодние подарки.

В Рождественском доме культуры организован сбор гуманитарной помощи для наших бойцов СВО, налажена работа по плетению маскировочных сетей.

Задачи на 2024 год

К основным мероприятиям, финансирование которых подтверждено, относятся:

1. Обустройство пешеходных дорожек и ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги в с. Рождествено от администрации Рождественского поселения до д.1а по ул. Терещенко

2. Щебеночный ремонт автомобильных дорог по следующим адресам:

- д. Даймище, Большой проспект – 325 пог. м,

- д. Даймище, ул. Школьная - 275 пог. м,

3. Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж, связывающего д. Даймище и д. Батово.

В 2024 году планируется подать заявку в комитет дорожного строительства Ленинградской области на софинансирование работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги в д. Межно по ул. Школьной.

Перспективы развития поселения на будущие периоды:

1. Строительство нового Дома культуры в селе Рождествено. В 2023 году администрации Рождественского поселения была передана от Комитета по строительству Ленинградской области проектно-сметная документация на строительство Рождественского ДК, документация прошла государственную экспертизу, и получено разрешение на строительство. В настоящее время администрацией производится мониторинг программ, по которым возможно подать заявку на софинансирование данного строительства.

2. Расчистка, оборудование и создание пожарных водоемов в Рождественском поселении - 2024–2026 гг.

3. Капитальный ремонт Дома культуры в д. Батово (капитальный ремонт фасада, систем водоснабжения и водоотведения). Начало подготовки проектной документации – 2027 г.

4. Расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, – после 2025 г.

5. Проведение работ, направленных на регистрацию права муниципальной собственности на воинские захоронения, находящиеся на территории поселения (мемориальный комплекс, в составе которого три братских захоронения в Даймище; братская могила советских воинов в с. Рождествено; памятное место, где захоронены советские люди, погибшие в фашистском концлагере в 1941 -1943 гг. в с. Рождествено на ул. Болотной; захоронение советского летчика в лесу у д. Старое Поддубье), что включает в себя подготовку технических планов на памятники и кадастровый учет памятников и земельных участков, на которых они расположены - 2024-2025 гг.

Хочу выразить слова благодарности за сотрудничество правительству Ленинградской области, администрации Гатчинского муниципального района, депутатам Законодательного собрания Ленинградской области, депутатам нашего поселения, старостам, членам общественных советов, руководителям предприятий и учреждений. Только совместными усилиями мы можем сделать наше поселение комфортным для жизни.