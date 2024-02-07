Сусанинское поселение: работаем на результат

В состав Сусанинского сельского поселения входит три поселка, пять деревень и поселок при железнодорожной станции. По итогам переписи 2021 года численность постоянно проживающего населения на территории Сусанинского сельского поселения составляет 10014 человек.

Обращения граждан

В 2023 году зарегистрировано 2347 входящих обращений и 2120 исходящих писем. В том числе от граждан поступило 335 письменных обращений. Более половины из числа поступивших вопросов относились к вопросам благоустройства населенных пунктов. Все обращения, заявления и жалобы граждан рассмотрены в установленные законом сроки, по ним даны исчерпывающие ответы.

Администрацией оказывается 47 муниципальных услуг. В 2023 году за их получением обратились 359 человек, в том числе 221 через МФЦ.

В социальной сети «ВКонтакте» работает официальная группа администрации поселения, в которой размещается информация о деятельности органов местного самоуправления, там же жители могут высказывать свои предложения.

Экономика

На территории Сусанинского поселения зарегистрировано 21 юридическое лицо, из числа которых только одно – СПК «Кобраловский» относится к категории малых предприятий, а 20 – это микропредприятия. Самые известные из них – это ЗАО «Микельанджело» (производство мягких сыров) и ООО «С.К.С.» (оптовая торговля строительными и лесоматериалами). Также на территории поселения ведут свою деятельность 10 фермерских хозяйств и 167 индивидуальных предпринимателей.

На конец 2023 года в поселении функционировало 24 стационарных магазина, в том числе 5 сетевых. Во всех трех крупных населенных пунктах поселения - поселках Сусанино, Семрино и Кобралово выделены места под нестационарную торговлю.

Жилищная политика

По состоянию на 31 декабря 2023 администрацией Сусанинского поселения в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий признано 47 семей (в том числе 8 многодетных семей).

В рамках реализации областных законов о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 2023 году на территории Сусанинского поселения было предоставлено 16 земельных участков (9 семьям, имеющим троих и более детей, 7 ветеранам боевых действий). В настоящее время на очереди стоят 46 семей нашего поселения, из которых 29 многодетных семей, 17 ветеранов боевых действий.

Бюджет

Доходная часть бюджета Сусанинского поселения в 2023 г. составила 90,1 млн рублей. В структуре доходов наибольший удельный вес занимают налоговые и неналоговые доходы – 71 %. Как и в прежние годы, бюджет поселения является дотационным. Доля безвозмездных поступлений составила 29% в структуре доходных источников, в том числе из бюджета Гатчинского района поступило 13,2 млн рублей, из бюджета Ленинградской области – 29,3 млн рублей.

Расходная часть бюджета по итогам 2023 года исполнена в сумме 120,5 млн рублей.

За 2023 год на территории поселения была реализована муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», сумма расходов составила 98,2 млн рублей, которая включает в себя восемь комплексов процессных мероприятий и два мероприятия, направленные на достижение целей федеральных проектов.

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2023 году на электронной площадке «Портал Госзакупок» проведено 2 открытых электронных конкурса. Сумма заключенных контрактов составила 36,2 млн рублей.

Благоустройство, дороги

Администрация поселения уделяет большое внимание работам по благоустройству и дорожной деятельности в границах населенных пунктов. За период с 2019 по 2023 годы администрацией был выполнен большой объем работ.

В 2023 году администрация впервые участвовала в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», были выполнены работы по благоустройству общественного пространства в поселке Кобралово – парк «Дикси».

В 2022 и 2023 годах администрация принимала участие в государственной программе «Охрана окружающей среды Ленинградской области», в населенных пунктах Семрино, Сусанино и Кобралово проведены мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в 2022 году установлено 9 контейнерных площадок, в 2023 - 10 контейнерных площадок.

Ежегодно поселение принимает участие в государственной программе «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», в рамках которой выполнены работы:

- установка нового игрового оборудования для детей младшего и среднего возраста на площадке внутри территории многоквартирных домов по ул. Лесной в пос. Кобралово;

- обустройство новой детской площадки в пос. Семрино на углу 4-й линии и Большого проспекта;

- приобретение видеокамеры, одежды сцены, акустической системы, комплекта оборудования для онлайн трансляций, микрофонов, мебели, а также замена дверных блоков в Сусанинском культурно-досуговом центре;

- приобретение материалов для освещения улично-дорожной сети пос. Кобралово;

- реновация детской площадки в пос. Семрино (Большой проспект внутри территории многоквартирных 3-этажных жилых домов).

В рамках реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» администрацией поселения выполнено:

- установка хоккейной коробки и спортивного оборудования в пос. Сусанино;

- обустройство дренажных канав вдоль 3-й линии пос. Сусанино;

- ремонт 6-й линии пос. Сусанино от Петровского до Среднего проспекта в щебеночно-песчаном исполнении;

- устройство Петровского проспекта пос. Сусанино от 7-й до 10-й линии в асфальтобетонном исполнении.

В рамках реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» выполнено:

- устройство части автомобильной дороги без названия в дер. Виркино в щебеночно-песчаном исполнении;

- обустройство дренажных канав вдоль ул. Урожай-1 пос. Кобралово;

- обустройство детской площадки в пос. Кобралово на ул. Урожай-2.

В рамках инвестиционного проекта 2023 года, реализуемого на территории Гатчинского муниципального района, выполнены работы по капитальному ремонту части автомобильной дороги на 3-ей линии в пос. Сусанино от земельного участка № 82 до кладбища в асфальтобетонном исполнении.

В рамках мероприятий по дорожной деятельности:

В 2023 году выполнены работы по обустройству автомобильных дорог: ул. Ленинградская пос. Кобралово и 8-я линия пос. Семрино в асфальтобетонном исполнении.

Выполнены работы по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения к земельным участкам, предоставленным семьям, имеющим троих и более детей (дер. Красницы, пос. Сусанино часть 10-й линии и часть 5-й линии).

Ежегодно в весенний и осенний период осуществляется планировка и профилирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В течение агротехнического периода ведутся работы по очистке и обустройству водоотводных канав, пожарных водоемов, по уборке территории, покосу травы на территории населенных пунктов.

В 2023 году выполнены мероприятия:

- ремонт и восстановление уличного ограждения у школы пос. Кобралово и на детской площадке пос. Семрино, замена ограждения на детской площадке в д. Красницы;

- организация пешеходной дорожки между улицами Партизанская и Ленинградская в пос. Кобралово;

- организация парковочной площадки в пос. Кобралово.

В д. Красницы выполнены работы по обустройству уличного освещения.

В пос. Кобралово выполнен ремонт муниципальной бани.

За истекший период администрация приняла участие в следующих государственных программах:

- «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»;

- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области»;

- «Развитие транспортной системы Ленинградской области»;

- «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

В рамках реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ленинградской области Сусанинскому поселению ежегодно предоставляется субсидия из областного бюджета на выполнение данных мероприятий.

Большое внимание уделено мерам по безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения. Установлены искусственные дорожные неровности с дорожными знаками «Искусственная неровность» на 3-й линии и Петровском проспекте пос. Сусанино, на 8-й линии пос. Семрино.

Планы на 2024 год

Особое внимание будет уделено содержанию и ремонту автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения (подсыпка щебнем) и игрового и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство Семринского школьного парка.

Будут обустроены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

В рамках областного закона № 147-оз «О старостах» планируется ремонт части дорожного покрытия автомобильной дороги в д. Виркино в щебеночно-песчаном исполнении.

В рамках областного закона № 3-оз «Об инициативных комиссиях» планируется ремонт части дорожного покрытия 10-й линии пос. Сусанино в щебеночно-песчаном исполнении.

Планируется установка спортивного оборудования в д. Красницы и дополнительного игрового оборудования на детскую площадку в пос. Семрино (угол 4-й линии и Большого проспекта).

Администрация планирует приобрести тяжелый полноприводный грейдер в рамках участия в отборе на получение субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района.