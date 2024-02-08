Это первая художественная картина, посвященная событиям начала специальной военной операции, которая рассказывает историю двух главных героев, Даниила и Алисы, сюжет фильма отражает то, как актуальные события воспринимаются молодым поколением, на какие решения и жизненный выбор их сподвигают.

Главные и эпизодические роли в фильме исполняют молодые артисты, уже заявившие о себе в российском кинопрокате.

Съемки фильма на протяжении 45 дней проводились в Мариуполе, а также в Москве, Московской и Ростовской областях.

Официальная премьера фильма состоится в феврале 2024 года:

22 февраля 2024 года:

Предпремьерный показ фильма в г. Москве.

23 февраля 2024 года:

Выпуск первой и второй серии на Первом канале и онлайн-платформе 1TV.

24 февраля 2024 года:

Выпуск третьей и четвертой (заключительной) серии на Первом канале и онлайн-платформе 1TV.