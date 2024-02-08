«20/22»
Кинокомпания ООО «ББГ» при содействии АНО «Институт Развития Интернета» осуществила производство художественного фильма «20/22».
Это первая художественная картина, посвященная событиям начала специальной военной операции, которая рассказывает историю двух главных героев, Даниила и Алисы, сюжет фильма отражает то, как актуальные события воспринимаются молодым поколением, на какие решения и жизненный выбор их сподвигают.
Главные и эпизодические роли в фильме исполняют молодые артисты, уже заявившие о себе в российском кинопрокате.
Съемки фильма на протяжении 45 дней проводились в Мариуполе, а также в Москве, Московской и Ростовской областях.
Официальная премьера фильма состоится в феврале 2024 года:
22 февраля 2024 года:
Предпремьерный показ фильма в г. Москве.
23 февраля 2024 года:
Выпуск первой и второй серии на Первом канале и онлайн-платформе 1TV.
24 февраля 2024 года:
Выпуск третьей и четвертой (заключительной) серии на Первом канале и онлайн-платформе 1TV.