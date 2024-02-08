Где отключат свет в Гатчинском районе 9 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
09.02.2024 с 12:00 до 17:00
Пудостьское поселение:
д. Ивановка, д/с №9, водозабор.
09.02.2024 с 09:00 до 17:00
Сусанинское поселение:
СНТ «Березовая Роща».
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.