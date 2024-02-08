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Где отключат свет в Гатчинском районе 9 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

09.02.2024 с 12:00 до 17:00

Пудостьское поселение:

д. Ивановка, д/с №9, водозабор.

 

09.02.2024 с 09:00 до 17:00

Сусанинское поселение:

СНТ «Березовая Роща».