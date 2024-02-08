Где отключат свет в Гатчинском районе 9 февраля

Работа администрации Таицкого городского поселения строится в соответствии с приоритетами, которые определены стратегией президента Российской Федерации В.В. Путина и задачами, которые ставят правительство Ленинградской области и администрация Гатчинского муниципального района, и направлена на улучшение качества жизни жителей поселения. О том, что сделано в 2023 году и какие задачи предстоит решить в 2024 году, рассказывает глава администрации Таицкого поселения Ирина Владимировна Львович.