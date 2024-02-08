Ленобласть готовится к благоустройству-2024

«За семь лет реализации нацпроекта в Ленобласти благоустроено почти 950 разноплановых пространств. На этих объектах можно прогуляться, провести время с родными и близкими, много детских и спортивных объектов - и веревочные парки, и уличные тренажеры, и скейт-парки, и шахматные столы, и теннисные столы, и площадки. Тренд - разные покрытия на детских площадках: песок, галька, щепа - детям это интересно и полезно для развития моторики. Содержанием после проведения благоустроительных работ занимаются местные власти. Обращаюсь к жителям: пожалуйста, давайте вместе беречь то, что сделано!

Планы этого года - 119 проектов во всех районах региона. По половине уже определены подрядчики, по остальным идут конкурсы. Строительные работы начнутся в апреле, чисто зависит от наступления погоды, подходящей для проведения работ. Следуем трендам в нашей сфере: это цифровизация городского хозяйства, элементы «Умного города», вписанность в природный ландшафт. Это учет интересов туристов - чтобы им было интересно и комфортно проводить время. И многофункциональность: ищем такие формы, чтобы можно было их планомерно менять, трансформировать какие-то элементы, обновлять пространства», - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

В Ленинградской области работает чат-бот, который принимает идеи по благоустройству и направляет их в Центр компетенций: @vmeste_47_bot в телеграме.

До 16 февраля идет голосование по выбору территорий для благоустройства на портале вМесте47.рф в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Выбор территорий в крупных городах начнется весной.