ООО «ОЗСК»: новую станцию «Восток» создавали в Гатчине

В церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде 28 января 2024 года в режиме видеоконференции приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Проект новой станции «Восток» был представлен в 2019 году председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Разработка рабочей документации и изготовление модульных конструкций, комплектация оборудованием и мебелью, а также контрольная сборка комплекса производились на ООО «ОЗСК» в городе Гатчине Ленинградской области.

Контрольная сборка завершилась 27 августа 2020 года, а в декабре 2021 года новый комплекс был разобран и отправлен из Гатчины через порт Санкт-Петербурга в Антарктиду.

Новый зимовочный комплекс станции «Восток» представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков площадью более трех тысяч квадратных метров. Комплекс рассчитан на комфортное размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек - в сезонный. В двух жилых блоках имеются лаборатории, личные комнаты, кухня, столовая, зона отдыха, спортзал, сауна и медцентр с операционной. В двух инженерных блоках размещены котельные, склады, электрощитовые с генераторами. В пятом блоке – гараж, мастерская и снегоплавильная установка.

Общий внешний корпус станции изготовлен с минераловатным утеплителем толщиной 95 см. Фасад выполнен из композитных панелей, устойчивых к экстремальным морозам. Все основное оборудование – отопление, энерго- и водообеспечение – российского производства.

Посёлки нефтяников, арктические базы, отели

Новый зимовочный комплекс станции «Восток» - один из крупнейших проектов, реализованных ООО «ОЗСК». История предприятия начинается в 2002 году. На сегодняшний день завод завоевал надежные позиции в России по строительству и обустройству объектов инфраструктуры в регионах с суровыми климатическими условиями, в районах Крайнего Севера, Арктических островов, Приморского края.

ОЗСК производит быстровозводимые модульные здания и металлоконструкции широкого ассортимента для нужд гражданского строительства, Министерства обороны и нефтегазового сектора. Среди заказов - рабочие поселки по заказу

«Роснефти», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «Новатэк», а также первый этап масштабного проекта в Усть-Луге Ленинградской области, где возводится крупный газохимический комплекс.

Компания принимала непосредственное участие в разработке и возведении уникальных зданий и сооружений для обустройства арктических баз на островах Котельный («Северный клевер») и Земля Александры («Арктический трилистник»).

Еще одно востребованное направление деятельности в области быстровозводимого строительства – гостиничные комплексы. ООО «ОЗСК» предлагает индивидуальные и типовые решения для корпусов городских, загородных, служебных отелей. В числе успешно реализованных проектов – отели «Точка на карте» в поселке Видлица и городе Лодейное Поле, отель «Игора. Времена года», служебные апартаменты в городе Приозерске.

Общий объем работ, выполненных за четыре года (2019-2022), составляет более 16 млрд рублей.

Производственные мощности завода – 50 тысяч квадратных метров зданий и сооружений и порядка 5 тысяч тонн металлоконструкций в год.

Предприятие имеет в своем распоряжении производственные и офисные площади, склады материалов и готовой продукции. Общие площади завода, включая производственные и складские зоны, - более 40 тысяч квадратных метров в Гатчине и Ржеве.

Штатная численность сотрудников - более 500 человек.

В настоящее время завод занят производством и монтажом зданий в строительстве крупного аэропорта «Левашово» в Санкт-Петербурге.

Развитие производства – достойные условия труда

В настоящее время работы по модернизации, дооснащению производства и расширению цехов продолжаются. Вскоре появятся и новые участки производства - чистые, светлые, теплые и аккуратные. Производится закупка нового оборудования.

Необходимо отметить, что в наше экономически непростое время не каждое предприятие тратит силы и средства на развитие. Здесь заботятся и о комфортных условиях труда сотрудников. Тому подтверждение – хорошо оснащенные помещения для отдыха и приема пищи, новые санузлы и душевые, теплые переходы между зданиями, новая заводская столовая.

Предприятие выдает сотрудникам спецодежду, специальные средства и много внимания уделяет повышению квалификации сотрудников. Сотрудники направляются на аттестацию и обучение специальностям электромонтажник, водитель погрузчика, электрогазосварщик и другим наиболее востребованным направлениям.

Значительная доля успеха предприятия - в правильной организации труда и внутренней дисциплине, что позволяет руководству и коллективу работать слаженно, на одной волне. Поэтому, если вы хотите стабильную работу рядом с домом, в хорошем коллективе - ООО «ОЗСК» приглашает на работу специалистов.

Татьяна Можаева