«Мы гордимся и поддерживаем наших ученых, чья кропотливая работа помогает решать действительно насущные вопросы и конкретные задачи в агропромышленном комплексе, в медицинской сфере, в энергетике. Убежден, что надо сокращать расстояние между фундаментальными исследованиями и практическим внедрением результатов», ― сказал, вручая награды от имени главы региона, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Семь победителей получили дипломы за вклад в развитие науки и техники, а также за лучшую научно-исследовательскую деятельность.

В номинации «Аграрная наука» премия присуждена ведущему научному сотруднику НИИ сельского хозяйства «Белогорка» – филиала ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г.Лорха» доктору биологических наук Елене Пасынковой за многолетние исследования технологий возделывания зерновых культур на сложных почвах Нечерноземья.

Премия «За достижения в области цифровых и информационных технологий» присуждена ведущему научному сотруднику ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского института», доктору физико-математических наук Алексею Фомину за разработку программного обеспечения для моделирования экспериментов на атомных реакторах.

В номинации «За достижения в области высоких технологий» присуждена премия заместителю начальника отдела по научной работе «НИИ оптико-электронного приборостроения», кандидату технических наук Владимиру Васильеву за результаты многолетней научной деятельности по созданию и модернизации оптико-технического оборудования.

Премия «За достижения в области фундаментальных исследований» в номинации «Естественные и технические науки» присуждена профессору кафедры естествознания и географии, заведующему научно-исследовательской лабораторией клеточной биотехнологии Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, доктору биологических наук Валерию Терлецкому. Он разработал новую научную идею, позволяющую выявлять на птицефабриках Ленинградской области и других регионов России пути распространения инфекций.

Три премии губернатора распределены между молодыми учеными за лучшую научно-исследовательскую работу.

Награждена младший научный сотрудник института ядерной физики им. Б.П. Константинова Алена Копытова за разработку новых препаратов для терапии болезни Гоше и болезни Паркинсона.

Два сотрудника ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова» Андрей Тимчук и Нарек Нерсесян отмечены за исследования в области безопасности работы ядерных реакторов на быстрых нейтронах.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области