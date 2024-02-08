Президентская библиотека к 300-летию Российской академии наук

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с коллекцией «Академия наук и становление российской науки», посвящённой Российской академии наук (РАН). В коллекцию включены современные официальные документы, архивные материалы, указатели литературы, юбилейные издания, исследования, труды членов Академии наук и периодические издания. Также в подборку вошли материалы, которые рассказывают о начале 300-летней истории учреждения.

Царь-реформатор Петр I задумал великие преобразования. Для этого требовались учёные люди самых разных профессий: инженеры, астрономы, картографы, врачи. В России учебных заведений, которые могли бы обеспечить подготовку специалистов технического и естественнонаучного профилей, тогда не было. Царь и его сподвижники также понимали, что необходимо решать не только сугубо практические задачи, но и создавать благоприятную среду для проведения фундаментальных научных исследований, без которых будет невозможен дальнейший прогресс.

Свой замысел создания Российской академии наук Пётр I тщательно продумывал. Первоначально он хотел создать в России только университет, но к тому времени университеты в Европе утратили свое господствующее положение в научной жизни. Всё большую роль стали играть научные общества и академии.

С их деятельностью Пётр I познакомился во время европейских путешествий, когда в 1697 году инкогнито впервые отправился за границу в составе Великого посольства.

Тогда же молодой царь познакомился и с голландским анатомом Фредериком Рюйшем, собравшим потрясающую коллекцию анатомических препаратов. В 1717 году государь выкупил эту коллекцию. Впоследствии она стала частью первого российского государственного публичного музея, основанного в 1714 году. В настоящее время это Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук. Подробнее об истории Кунсткамеры можно узнать из материалов отдельной цифровой коллекции Президентской библиотеки.

В том же 1714 году начала свою работу первая в России общедоступная библиотека, ныне – Библиотека Академии наук.

В ходе путешествия с Великим посольством Пётр познакомился не только с Рюйшем, но и с выдающимся мыслителем и математиком Готфридом Вильгельмом Лейбницем. Лейбниц писал: «Покровительство наукам всегда было моей главной целью, только недоставало великого монарха, который достаточно интересовался бы этим делом». Историки считают, что именно в беседах с Лейбницем у Петра I оформилась идея создания Академии наук в Петербурге.

Важную роль в разработке организационных принципов будущей Академии наук сыграло посещение Петром в 1717 году Франции. Там он побывал во многих научных и образовательных учреждениях. В том числе в парижской Академии наук, где Петру продемонстрировали новейшие достижения французской науки и техники: модели подъёмных машин, химические опыты и рисунки для издания по истории искусств.

На практике идея создания Академии наук в России постепенно начала реализовываться с начала 1720-х годов.

Первым президентом Академии стал Лаврентий Блюментрост. Его отец был уроженцем Саксонии, известным врачом, поступившим на русскую службу. Лаврентий Блюментрост родился уже в Москве, и тоже получил медицинское образование. Своей деятельностью Блюментрост заслужил особое доверие Петра I, в 1719 году он был назначен личным врачом государя.

Помимо Академии наук Блюментросту было поручено заведование Библиотекой и Кунсткамерой. В помощники к себе он взял выходца из Эльзаса библиотекаря Иоганна-Даниэля Шумахера.

В 1721 году Пётр I отправил Шумахера за границу для подбора научных кадров. Наиболее охотно откликались на приглашение немецкие ученые. В Германии складывались неблагоприятные условия для занятия наукой – мешала раздробленность страны. Привлекали учёных и установленные академикам оклады, которые были значительно выше, чем в других европейских академиях.

К началу 1724 года Блюментрост и Шумахер подготовили проект положения «Об Академии наук и Университете при ней». С ним можно ознакомиться по оцифрованной копии многотомного издания «Материалы для истории Императорской Академии наук» (1885), представленного в коллекции Президентской библиотеки.

Пётр I пожелал, чтобы утверждение проекта Академии было сделано публично. Таким образом, император хотел подчеркнуть его важность и значение. Создание нового научного учреждения обсуждалось в начале 1724 года на заседании Сената. Председательствовал Пётр I, который во время заседания вносил в документ собственноручные правки. Присутствовали ближайшие сподвижники царя-реформатора: князь Александр Меншиков, адмирал Фёдор Апраксин, канцлер Гавриил Головкин, генерал-прокурор Сената Павел Ягужинский и другие. В ходе обсуждения проект был принят.

Одобренный Петром проект Положения об Академии наук остался неопубликованным, поэтому не являлся официально утвержденным уставом. Однако именно он определил основы, на которых была создана и функционировала Академия наук до 1747 года, когда императрица Елизавета Петровна официально утвердила «Регламент Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге». С оцифрованной копией раритетного документа XVIII века также можно ознакомиться в коллекции Президентской библиотеки.

Академия наук учреждалась из трёх классов наук: первый – математический, в него входили теоретическая математика, механика, астрономия, география, навигация; второй – физический, с кафедрами теоретической и экспериментальной физики, химии, анатомии, ботаники; третий – гуманитарный со специальностями «красноречие и древности», «история древняя и новая», «право», «политика и этика».

При своём создании Академия выступала не только научным, но и образовательным центром – в её состав входили университет и гимназия. По идее Петра I они должны были готовить новые кадры для Академии.

Первыми академиками стали иностранные учёные. В Петербург переехали братья Даниил и Николай Бернулли, французский астроном и картограф Жозеф-Николя Делиль, математик Леонард Эйлер. Некоторые из них уже были известными европейскими учёными, другие приобрели мировую известность и научный авторитет благодаря своей деятельности в России.

Создание Университета при Академии предполагало замещение в будущем иностранных учёных русскими. Так и случилось. Первым русским действительным членом (адъюнктом) Петербургской академии наук по кафедре высшей математики в 1733 году стал Василий Евдокимович Ададуров, до этого закончивший академическую гимназию, а затем университет. Среди учеников Ададурова был Михаил Васильевич Ломоносов. Он и поэт Василий Кириллович Тредиаковский стали в Академии первыми русскими профессорами. Фактически создание Академии наук привело к возникновению в России новой профессии – учёного, который пришёл на место древнерусского книжника.

К сожалению, Пётр I не дожил до официального открытия Академии наук. Он скончался в феврале 1725 года. Унаследовавшая власть императрица Екатерина I взяла под свое покровительство детище покойного супруга. За короткое время были заключены контракты со всеми профессорами первоначального состава Академии. Уже в августе 1725 года Блюментрост представил императрице в её Летнем дворце нескольких академиков.

Открытие Академии состоялось 27 декабря 1725 года (7 января 1726 года).

Специально для Академии наук на стрелке Васильевского острова было построено здание «палат Санкт-Петербургской Академии Наук, Библиотеки и Кунсткамеры». В конце XVIII века рядом со старым зданием было возведено новое здание Академии наук. Старое здание в настоящее время занимает только Кунсткамера. Библиотека Академии наук переехала в специально построенное для неё здание в 20-х годах XX века.

Завершением организационного периода создания Академии наук стало публичное Общее собрание, состоявшееся в августе 1726 года. Подробности этого события можно также узнать из материалов электронной коллекции Президентской библиотеки.

Первым на собрании выступил академик Готлиб Зигфрид Байер, который произнес благодарственную речь, адресованную Екатерине I. Затем академик Якоб Герман сделал доклад о важнейших математических открытиях, совершённых к этому времени в мире. Учёный говорил и о смелых планах на будущее. Он выразил надежду на то, что исследователям удастся «изготовить такой телескоп, чрез который будут видны жители других планет, буде таковые существуют».

По завершении официальной части был устроен торжественный банкет, во время которого Екатерина I пожелала Академии наук, «чтобы она вечно жила, процветала и приносила государству истинную пользу».