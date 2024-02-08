Таицкое поселение: итоги года и планы на будущее

Бюджет

Для администрации поселения первостепенным было и остается увеличение собственной доходной части бюджета, участие в областных и федеральных программах.

Основные источники бюджета поселения – это собственные доходы, а также безвозмездные поступления из бюджетов всех уровней. Начиная с 2019 года, сохраняется устойчивая тенденция роста собственных доходов.

Собственные доходы, которые включают в себя налоговые и неналоговые поступления, в отчетном году получены в размере 71,3 млн рублей, что на 14,4 млн рублей больше, чем в 2022 году. А по сравнению с 2019 годом собственные доходы выросли в 1,6 раза.

Из них налоговые поступления (а это НДФЛ, земельный налог, налог на имущество и акцизы) составили 49,1 млн рублей. Неналоговые доходы в размере 22,2 млн рублей поступили от аренды и продажи земли, найма и прочих неналоговых доходов.

Один из основных бюджетообразующих налогов и показателей благополучной работы предприятий - налог на доходы физических лиц, поступил в сумме 19,3 млн рублей. Прирост к прошлому году составил 17 % или 2,3 млн рублей. За последние пять лет НДФЛ вырос почти на 50%.

Но самыми большими налоговыми поступлениями в бюджет являются налоги на имущество физических лиц и земельный налог физических и юридических лиц. Поэтому администрацией ведется постоянная работа с жителями, и она дает видимые результаты. Так, поступающие в бюджет имущественный и земельный налоги ежегодно растут, и за отчетный год составили 26,4 млн рублей, что больше на 3 млн рублей, чем в 2022 году, и в 1,5 раза, чем в 2019 году.

Одним из показателей эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом является доход, получаемый от его использования, а именно предоставление в аренду земельных участков и недвижимого имущества. В 2023 году сумма поступлений от аренды земли и имущества составила 7,3 млн рублей, что на 1,4 млн рублей выше показателей 2022 года.

В числе неналоговых доходов, поступивших в бюджет, были доходы от продажи жилого дома, признанного непригодным для проживания, и земельного участка по адресу: п. Тайцы, ул. Песочная, д. 11, в рамках исполнения плана приватизации муниципального имущества, а также доходы от продажи земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, посредством аукционов.

В рамках реализации полномочий по распоряжению земельными участками, собственность на которые не разграничена, в бюджет поступило 10,3 млн рублей. Был проведен аукцион по продаже 5 земельных участков, 39 земельных участков выкуплено их арендаторами, с 11 правообладателями земельных участков заключены соглашения о перераспределении земель в целях увеличения площади земельных участков.

В администрации создана и работает комиссия по сокращению недоимки в местный бюджет. За год было проведено 16 заседаний, в том числе выездная районная комиссия с участием представителей заинтересованных структур. В результате работы недоимка в бюджеты всех уровней снизилась на 9,3 млн рублей.

Продолжается работа по взысканию в судебном порядке с должников арендной платы за пользование земельными участками, а также необоснованного обогащения с физических и юридических лиц.

Эффективная организация системы муниципальных закупок позволяет экономить бюджетные средства и увеличить возможности муниципального бюджета. В 2023 году экономия средств по результатам проведения 11 электронных аукционов и конкурсов составила 2,8 млн рублей. Эти средства были направлены на благоустройство и ремонт дорог.

За нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ взыскано штрафных санкций на общую сумму 400 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из федерального, областного и районного бюджетов в виде дотаций, субсидий, субвенций и трансфертов в 2023 году составили 98,6 млн рублей или 58 % от доходной части бюджета.

Всего в доходную часть бюджета за отчетный год поступило 169,9 млн рублей, что на 58,9 млн рублей меньше, чем в 2022 году. Уменьшение доходной части произошло из-за уменьшения субсидии на строительство 2-й очереди КДЦ, т. к. срок завершения строительства перенесен на текущий год.

Второй год подряд по итогам мониторинга показателей оценки результативности деятельности глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Таицкое поселение занимает 1 место.

Таицкое поселение заняло 2 место среди городских поселений Ленинградской области по качеству управления муниципальными финансами за 2022 год.

Расходы бюджета поселения были направлены на решение социальных и экономических задач поселения, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов.

Расходная часть бюджета на 2023 год была утверждена в размере 241,4 млн рублей, исполнение – 163,5 млн рублей.

Программные расходы бюджета в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Таицкое городское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составили 83,9 % или 137,2 млн рублей.

Основными статьями расходов в 2023 году стали: строительство 2-й очереди КДЦ, расселение граждан из аварийного жилого фонда, реализация проекта в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», а также ремонт и содержание дорог, плата за уличное освещение, благоустройство, культура и спорт.

Самые большие расходы – 32,7 млн. рублей составили расходы на строительство 2-й очереди КДЦ под размещение музыкальной школы им. Римского-Корсакова. Окончание работ – 3 квартал 2024 года.

ЖКХ

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2023 году было израсходовано 25,1 млн рублей.

На оплату электроэнергии для уличного освещения направлено 2,7 млн рублей. Для комфортного передвижения населения по улицам в темное время суток в прошлом году администрацией проводилась плановая замена вышедших из строя светильников, а также обустроено освещение подъезда к ул. Ореховая горка в дер. Истинка. Затраты бюджета составили 1 млн рублей. Получены технические условия на обустройство уличного освещения в массивах Западный и Ключевой. В настоящее время готовятся документы для проведения конкурсных процедур на заключение контрактов для проведения работ по строительству. Срок исполнения 4 квартал 2024 года.

Затраты на содержание муниципального фонда, в том числе бани, а также перечисления в региональный фонд капитального ремонта составили 4,3 млн рублей.

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта проведены работы по ремонту фасада, крыши и системы электроснабжения в многоквартирном доме 22 по ул. Красногвардейской.

Благоустройство

Всем хочется жить в чистом и ухоженном поселении. Поэтому большое внимание уделяется вопросам благоустройства территории поселения и оздоровлению экологической обстановки - это спил аварийных деревьев, окашивание территорий и уборка стихийных свалок, а также навалов в виде веток, травы, строительного и другого мусора, не относящегося к ТКО, которые складируются нашими жителями рядом с контейнерными площадками. На это было израсходовано 1,2 млн рублей.

В рамках реализации мероприятий в области охраны окружающий среды была расчищена территория возле многоквартирных домов по ул. Островского от свалки, образовавшейся на месте старых деревянных сараев, а также убрана свалка в дер. Александровка. Затраты составили

1 млн рублей. В текущем году работы по ликвидации несанкционированных свалок продолжатся.

В декабре прошлого года были снесены два многоквартирных дома, которые были расселены по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». Затраты составили 1,2 млн рублей.

Особое внимание уделяется вопросам пожарной безопасности. В течение года проводилась ревизия пожарных водоемов и пожарных гидрантов. Для устранения выявленных нарушений в работе источников наружного противопожарного водоснабжения были проведены следующие работы:

- произведен ремонт пожарного резервуара в д. Тихвинка;

- установлен пожарный резервуар в д. Старицы;

- обустроен подъезд к пожарному водоему в д. Истинка;

- расчищен подъезд к пожарному водоему в д. Большая Ивановка.

Продолжается благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Отремонтированы проезды и подходы к подъездам во дворах домов 93, 95, 97, 98 и 100 на ул. Пушкина. На это было затрачено 2 млн рублей, в том числе по обращению депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Русских субсидия из областного бюджета на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения составила 1,9 млн рублей.

Продолжилось и благоустройство дворов домов с 5 по 9 на ул. Санаторской, в рамках которого отремонтированы подходы к подъездам, заменено дорожное полотно и обустроены парковки. Стоимость работ – 3,6 млн рублей.

После проведения оценки состояния детских игровых и спортивных площадок были выполнены работы по их ремонту. А во дворе домов 104 и 106 на ул. Пушкина по просьбе жителей заменены игровые элементы на детской площадке.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году появилась новая общественная территория, которая расположена вблизи домов 8 и 9 по ул. Санаторской. Здесь обустроены пешеходные дорожки на месте транзитных «народных» троп, которыми привыкли пользоваться жители для подхода к детскому саду и поликлинике, а также появились зоны отдыха со скамейками и парковыми качелями. Построены современная детская площадка и навес для сушки белья. Установлено освещение.

В текущем году в рамках вышеназванной программы будет благоустроена территория вблизи улицы Карьерной. По желанию жителей там появится зона отдыха для взрослого населения, две игровые зоны для детей разного возраста, а также зона для активного отдыха детей (скейт-парк). Стоимость проекта – 14 млн рублей, из которых 9 млн рублей – это федеральный и областной бюджеты.

Всего за последние пять лет, начиная с 2019 года, в рамках благоустройства выполнены следующие мероприятия:

- в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроены три общественные территории: на въезде в поселок, вблизи футбольного поля на ул. Некрасова и на ул. Санаторской,

- благоустроено братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-45 гг., расположенное на территории храма во имя Святителя Алексия митрополита Московского,

- отремонтированы дворы 10 домов по ул. Санаторской и 9-ти домов по ул. Пушкина,

- построено 5 детских площадок,

- на 8 улицах появилось уличное освещение, а на всех остальных светильники заменены на светодиодные,

- построены 24 контейнерные площадки для сбора ТКО,

- ликвидированы 3 свалки,

- идет строительство 2-й очереди КДЦ.

Дороги

Одна из важнейших составляющих благоустройства населенных пунктов – это ремонт дорог. Состояние дорог, тротуаров, остановок волнует всех – и пешеходов, и автомобилистов.

В 2023 году на содержание и ремонт дорог было израсходовано 11 млн рублей.

На средства дорожного фонда были отремонтированы:

- в сплошном асфальтовом исполнении - ул. Колхозная;

- с применением щебеночно-песчаной смеси: ул. Чапаева в п. Тайцы; 2-й Полевой пер. в дер. Большая Ивановка; проезды от д.23 до д.25а в д. Истинка, а также проезды от д.18 до д.30а в д. Тихвинка.

В рамках исполнения решения Гатчинского городского суда в 2023 году выполнено строительство пешеходной дорожки вдоль улиц Евгеньевской и Железнодорожной, протяженность которой более 1 км.

В весенний период 2023 года был выполнен ямочный ремонт на улицах Санаторская, Евгеньевская, Островского, Юного Ленинца, Советская, Пушкина и Железнодорожная.

За счет экономии денежных средств по результатам проведенных конкурсных процедур нам удалось дополнительно выполнить следующие работы:

- ремонт части ул. Железнодорожной (от ул. Песочной до ул. Юбилейной);

- обустройство парковки в щебеночном исполнении вблизи школы, что помогло разгрузить подъезд к школе;

- подсыпка щебнем улиц Балтийская, Усадебная, Красносельская, Альпийская, Духовная, Земская в массиве жилой застройки вблизи д. Александровка, а также в массиве «Ключевой».

В рамках мероприятий по безопасности дорожного движения выполнено нанесение горизонтальной дорожной разметки – пешеходных переходов по ул. Санаторская и знаков «Дети» по ул. Садовая, установлен комплект знаков и искусственная неровность на ул. Юного Ленинца.

Многих жителей интересует вопрос установки дорожных знаков на Привокзальной площади. Данный вопрос прокомментирую. Проект организации дорожного движения на Привокзальной площади разработан подрядной организацией и согласован с отделом ГИБДД в Гатчинском районе. По проекту практически на всей территории Привокзальной площади должны быть установлены знаки, запрещающие стоянку транспортных средств. Поэтому сначала необходимо определить и обустроить альтернативное место для парковки машин, а потом устанавливать знаки. В настоящее время администрация прорабатывает данный вопрос и планирует обустроить парковку и установить знаки до сентября текущего года.

За последние 5 лет по дорожной отрасли:

- отремонтировано почти 20 км дорог;

- построено 5 тротуаров и пешеходных дорожек общей протяженностью более 2 км;

- обустроено две автомобильные парковки у школы и у детского сада;

- отремонтирована Привокзальная площадь.

Жильё и земля

В настоящее время на территории поселения расположены 76 многоквартирных домов, из них полностью благоустроенных – 18 домов, частично благоустроенных -12 домов, и 46 многоквартирных домов являются неблагоустроенными.

18 домов признаны аварийными по факту износа и включены в реестр аварийных домов по Ленинградской области.

В отчетном году в рамках реализации этапа 2022-2023 годов региональной адресной программы «Переселение из аварийного жилого фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» закончилось расселение трех домов, которые были признаны аварийными до 2017 года. На эти цели из областного бюджета были выделено 23,6 млн рублей, из районного и местного бюджетов – 4,5 млн рублей. Расселено 8 жилых помещений общей площадью 255 кв. м, в которых проживало 15 человек. 4 квартиры были приобретены на вторичном рынке и предоставлены гражданам по договорам социального найма, и 4-м собственникам жилых помещений была произведена выплата за изымаемые жилые помещения.

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 1 января 2024 г. состоит – 104 семьи, из них 44 семьи по участию в программах и 60 по договорам социального найма.

В Таицком поселении остро стоит вопрос строительства многоквартирных домов. И мы очень надеемся, что собственники земельных участков с видом разрешенного использования под строительство МКД в короткие сроки подготовят все разрешительные документы и начнут строительство. А пока основное строительство на территории нашего поселения – это строительство индивидуальных жилых домов. Так, в отчетном году администрацией выдано 120 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов. Введено в эксплуатацию 48 жилых домов.

В рамках исполнения Ленинградского областного закона № 75-оз от 17.07.2018 г., администрацией Таицкого поселения были предоставлены земельные участки 4 многодетным семьям. В текущем году планируется предоставить многодетным семьям не менее 6 земельных участков.

В целях экономического развития территории, а также повышения уровня инвестиционной привлекательности поселения администрацией было предоставлено в аренду 2 промышленных земельных участка в промзоне Карьерная.

Выданы разрешения на строительство 2-х производственных и 2-х складских объектов, одного объекта торговой деятельности, 2-х административных зданий (офисов). Введены в эксплуатацию 2 производственных объекта и 2 объекта торговли.

Администрация ведет системную и планомерную работу по выявлению и оформлению в собственность бесхозяйных объектов. В настоящее время поданы документы на регистрацию права муниципальной собственности на нежилые здания на ул. Пушкина, 69, которые были ранее признаны бесхозяйными объектами. Принято в муниципальную собственность нежилое здание под №57а по ул. Юного Ленинца (керосинка), проведены работы по постановке на государственный кадастровый учет земельного участка под указанным объектом. В текущем году данные два объекта планируется предоставить в аренду в рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

В связи с введением моратория на проведение проверок в рамках муниципального контроля, администрацией Таицкого поселения были проведены мероприятия по профилактике нарушения обязательных требований. Так, в рамках муниципального земельного контроля было выдано 3 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, одно из которых направлено в адрес правообладателей земель сельхозназначения.

Продолжается работа по разработке проекта нового генерального плана муниципального образования, а также по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительные регламенты, установленные для территориальной зоны Ж-3 (зона индивидуальной жилой застройки).

Культура и спорт

Успешное развитие любой территории не может не зависеть от создания условий для организации досуга, обеспечения населения услугами организаций культуры, обеспечение условий для развития физической культуры, спорта, молодежной политики.

Для решения данных вопросов на территории поселения созданы все условия: работают Таицкий культурно-досуговый центр и Молодежный центр поселка Тайцы, на функционирование которых из бюджета было выделено почти 28 млн рублей.

В отчетном году работниками КДЦ было проведено более 100 различных культурно-массовых мероприятий. Театральный сезон в центре был насыщен новыми премьерами от детского театра «Мэри», студии-мастерской Андрея Калинина, Государственного драматического театра «Комедианты». Продолжает радовать жителей фестиваль ВИА и рок-групп «Встреча друзей», который собрал музыкантов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Начали работать новые студии: студия КВН, раннего музыкального развития «Колокольчики», программирования, шахматная студия, английский язык для малышей и зумбо-танцы.

В течение прошлого года воспитанники студий и коллективы КДЦ активно принимали участие в фестивалях и конкурсах различного уровня от областных до международных и всегда становились призерами и победителями.

Для создания более комфортных условий для занятий в здании КДЦ ведутся ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы.

На выделенные денежные средства депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Вадима Гришкова в размере 320 тыс. рублей и Александра Перминова в размере 211 тыс. рублей закуплены световое оборудование, ноутбук и сценические костюмы.

Неотъемлемой частью в структуре КДЦ является поселковая библиотека, сотрудники которой организуют книжные, художественные выставки, лекции и встречи писателей к знаменательным и памятным датам; проводят викторины, игры для детей начального школьного возраста. За отчетный год было проведено более 100 различных мероприятий.

Работа Молодежного центра была направлена на организацию досуга молодежи, а также развитие массового спорта в поселении. На его базе создан молодежный совет поселка Тайцы, а также функционируют различные спортивные секции. Сотрудники и воспитанники учреждения принимают активное участие в соревнованиях различного уровня, от районных до международных, где всегда занимают призовые места.

В рамках программы по временному трудоустройству подростков в свободное от учебы время в летний период были созданы две трудовые бригады: трудоустроено 30 подростков, которые выполняли работы по благоустройству поселка.

Важную роль в деятельности муниципального образования играют общественные организации – такие, как совет ветеранов под руководством Людмилы Ашмариной, волонтерский клуб «Тайро» под руководством Елены Никоновой и женсовет.

Актив совета ветеранов всегда принимает участие в памятных и значимых событиях нашего поселения, проводит встречи со школьниками и воспитанниками детского сада. Ветераны поселения не забыты вниманием, на юбилейные даты совет ветеранов организует поздравления на дому для юбиляров.

Ребята из «Тайро», помимо волонтерских проектов, активно участвуют в праздничных и памятных поселковых мероприятиях, субботниках, занимаются благоустройством памятных мест, а также в районных акциях, таких как «День России», «Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти».

Силами Женсовета поселения организуются и проводятся такие мероприятия, как «Забег поколений», Новогодняя елка, различные фотоконкурсы и «Хоровод дружбы», который в этом году выходит на областной уровень.

Задачи на 2024 год

Основными задачами в работе администрации на текущий год стали:

- ремонт части дороги в д. Александровка, улиц Крайняя, Вербная, Горская и Парковая;

- устройство дорожного покрытия ул. Благодатная в д. Тихвинка;

- обустройство уличного освещения в массивах Западный и Ключевой;

- ликвидация двух несанкционированных свалок;

- реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- окончание строительства 2-й очереди КДЦ.

Это только часть запланированных мероприятий. Еще много вопросов и проблем возникнет в течение года, которые надо будет решать и выполнять при тесном взаимодействии органов местного самоуправления и населения.

Подводя итоги, хочется сказать, что позади еще один год напряженной работы. И, может быть, не все так гладко и быстро, как хотелось бы нам всем. Но мы уверенно движемся вперед, направляя все наши с вами усилия на решение одной задачи – сделать наше поселение лучше и краше, а жизнь в нем – комфортнее.

Надеюсь, что слаженная работа приведёт к успеху. Ведь позитивные изменения — это результат совместной работы правительства Ленинградской области, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, администрации Гатчинского муниципального района, Совета депутатов Таицкого городского поселения, руководителей предприятий и организаций и жителей поселения. За что всем большое спасибо!