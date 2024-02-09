Михаил Заславский: руководитель с государственным подходом

Государство отметило его труд высокими наградами. За заслуги в области торговли и многолетний добросовестный труд в потребительской кооперации Михаил Ефимович удостоен почетного звания «Заслуженный работник торговли Российской Федерации», награжден почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Количество же ведомственных и региональных наград представляет собой такой внушительный список, что еле помещается на двух листах. И это действительно по заслугам. За плечами Михаила Ефимовича большой интересный жизненный путь, насыщенная созидательная деятельность, результатом которой стало становление и развитие в Гатчинском районе совершенно новой современной формы потребительской кооперации.

Конечно, было не просто. Далеко не про каждого руководителя можно сказать, что он успешно работал в советское время, прошел испытание перестройкой и сегодня шагает в ногу со временем. А Михаил Ефимович смог! В его лице представлена целая эпоха потребкооперации в ее истинном предназначении – с заботой о людях, поддержкой производителей продукции, заготовителей, тружеников села.

На сегодняшний день общий стаж работы Михаила Ефимовича Заславского составляет 58 лет, из них 48 лет он работает в потребительской кооперации Гатчинского района и уже 22 года возглавляет организацию.

Эта удивительная преданность делу свойственна всем членам его семьи! На сегодняшний день династия Заславских насчитывает более 330 лет трудового стажа в отрасли.

Михаил Ефимович родился в Ленинграде в 1949 году. За год до его рождения, в 1948 году, в заготовительную контору райпо пришел Ефим Борисович Заславский – отец Михаила Ефимовича. Помогать своему отцу Михаил начал с 12 лет и делал это постоянно, даже когда работал на заводе.

В 1965 году он окончил восемь классов школы и в 16 лет начал свой трудовой путь учеником слесаря на завод им. Я.М. Свердлова. Затем работал слесарем-инструментальщиком, механиком, слесарем экспериментально-производственного завода ЦНИИ Лесосплава.

В 1970 году, в 21 год, он стал мастером цеха фабрики спортивного инвентаря «Динамо». Еще через несколько лет – начальником штамповочного участка филиала «Юность» производственного объединения «Ленинградская игрушка» в городе Пушкине. Награждался грамотами и денежными премиями за рационализаторские предложения.

Но, как говорится, гены берут свое. В 1976 году Михаил Ефимович перешел в заготовительную контору Гатчинского райпо мастером по переработке вторсырья, затем там же десять лет отработал заведующим складом. И дело пошло. В 1979 году он был награжден почетной грамотой райпо «Лучший заготовитель».

В 1980-е годы потребительская кооперация стала единственной системой, осуществляющей торговлю и заготовку сельскохозяйственной продукции на селе, обеспечивая поступление товаров от «поля до прилавка».

Важными вехами истории стало включение в сферу деятельности колхозного рынка города Гатчины, начало компьютеризации, строительство жилого дома в

Войсковицах, строительство «магазина на дому». Особой популярностью у жителей и гостей стал пользоваться оформленный в историческом стиле трактир «У Самсона Вырина» в деревне Выра. После второй реконструкции в 1987 году здание приняло практически тот облик, который оно имеет в настоящее время.

В 1989 году Михаил Ефимович был назначен директором Коопзаготпрома Гатчинского райпо.

К началу 1990-х годов потребительская кооперации Гатчинского района была на пике своего развития: имела крупные универмаги, хозяйственные и продовольственные магазины, учреждения общественного питания, сильный опт, большой автопарк, а том числе автомагазины, и много заготовительных пунктов. Численность работающих составляла более двух тысяч человек.

Последующие десять лет стали для всей кооперации района, как и для всей страны, переломными.

В 1991 году Михаил Ефимович был назначен директором Торгово-заготовительного объединения (объединилась база, автотранспорт и заготконтора). В его ведении находилось овощехранилище на 10 тысяч тонн, холодильники и камеры площадью 1280 кв.м на 400 тонн. В это же время на базе появились первые восемь компьютеров, открылась машиносчетная станция и столовая для работников.

В 1997 году Михаил Ефимович был избран директором филиала «Рождественский» Гатчинского райпо. И позитивные перемены не заставили себя ждать. Так, через год его стараниями на территории продовольственного рынка в Гатчине открылся первый магазин самообслуживания с евроремонтом.

В 2001 году Михаил Ефимович был избран председателем Совета Гатчинского райпо, кем и является уже более двух десятков лет.

Благодаря его целенаправленной деятельности возглавляемая им организация сформировалась в единую систему, располагающую современной материально-технической базой и квалифицированными кадрами.

Высокая работоспособность, широта интересов, умение видеть перспективу, находить суть проблем помогают ему ориентироваться в сложнейших ситуациях сегодняшнего дня. Всей душой он переживает за свое дело, старается более эффективно организовать работу не только коллектива Гатчинского райпо, но и всей системы потребительской кооперации Ленинградской области.

В 2005 году Михаил Ефимович окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «Сервис».

Под руководством Михаила Ефимовича была разработана концепция развития потребительской кооперации Гатчинского района, основной целью которой является формирование устойчивой экономической базы и стабильное повышение благосостояния жителей Ленинградской области.

Гатчинское райпо продолжает развивать торговую, заготовительную деятельность и сеть общественного питания на селе, совершенствует формы торговли, развивая сеть специализированных торговых предприятий в сельской местности.

За период работы Михаила Ефимовича были реконструированы по европейскому стандарту около 60 предприятий торговли и общественного питания, которые полностью отвечают современным требованиям. Вновь увеличилось количество рабочих мест в отрасли.

Большое внимание Михаил Ефимович уделяет работе универсального рынка города Гатчины (Торгового комплекса на ул. Соборной). Для улучшения условий труда и культуры торговли в 2008-2011 годах был отремонтирован главный павильон, установлено новое технологическое и холодильное оборудование. Также отремонтированы инженерные коммуникации, системы энергоснабжения, улучшены социально-бытовые условия для работников рынка.

В 2018 году закончено строительство рынка в Вырице. А еще через четыре года открылось новое стильное кафе «У Демидова» в поселке Тайцы.

Благодаря заслуженному авторитету жители неоднократно избирали его депутатом Рождественского сельского поселения и депутатом Гатчинского муниципального района. Михаил Заславский является главой Рождественского сельского поселения. В 2010 году он был удостоен звания «Почетный гражданин Гатчинского района».

Из года в год по инициативе Михаила Ефимовича Гатчинское райпо оказывает благотворительную помощь детским домам, церквям, общественным организациям, пайщикам потребительского общества.

А скольким людям он помог лично! Уже много лет за поддержкой к нему обращаются ветераны, творческие коллективы, молодежные и патриотические организации. Причем, все отмечают, что, оказав помощь один раз, он помогает столько, сколько в этом есть необходимость.

Творческое отношение к труду, инициативность, высокие организаторские способности, преданность делу и коллективу, умение подчинять личные интересы интересам дела снискали Михаилу Ефимовичу уважение работников и пайщиков потребительского общества.

Большое внимание Михаил Ефимович уделяет решению социально-бытовых вопросов своих сотрудников, ветеранов потребительской кооперации. Это - доплаты пенсионерам к государственным пенсиям, оплата учебы в высших и средних учебных заведениях, вручение ценных подарков работникам и ветеранам-пайщикам к юбилейным датам, абонементы в бассейн и оздоровительный центр и многое другое.

Успехи в руководстве Гатчинским райпо неоднократно отмечались Советом Леноблпотребсоюза, администрацией Гатчинского района, Советом Центросоюза Российской Федерации.

А еще Михаил Ефимович – примерный семьянин: его супружеский стаж составляет 54 года, он воспитал троих замечательных детей и теперь радуется внукам.

Татьяна Можаева