Научные стипендии молодым ученым ПИЯФ

Стипендия имени В.Н. Грибова за работы в области теоретической физики присуждена лаборанту-исследователю сектора теории конденсированного состояния Отделения теоретической физики Юлии Барамыгиной за работу «Теоретическое исследование аномального теплового транспорта решеток магнитных скирмионов».

Стипендия имени Г.М. Драбкина за работы в области физики конденсированного состояния присуждена младшему научному сотруднику лаборатории физики неупорядоченного состояния отдела исследования конденсированного состояния Отделения нейтронных исследований Любови Азаровой за работу «Дисперсия магнонов в аморфных ферромагнетиках».

Стипендия имени С.Е. Бреслера за работы в области биологии в этом году присуждена сразу двум молодым ученым - лаборанту-исследователю лаборатории молекул генетики человека Отделения молекулярной и радиационной биофизики Анастасии Безруковой за работу «Мишени для терапии болезни Паркинсона на основе изменения транскриптомного профиля генов клеточной и животных моделях паркинсонизма при дисфункции глюкоцереброзидазы» и младшему научному сотруднику лаборатории биотехнологий и Курчатовского геномного центра – ПИЯФ Любови Ивановой за работу «Роль внеклеточной ДНК в процессе бактериальной биоминерализации, индуцированной планктонной культурой B. cereus»

Лауреатом новой стипендии, учрежденной в октябре 2022 года, - стипендии им. А.А. Воробьева за работы в области физики высоких энергий и физики элементарных частиц, стал лаборант-исследователь лаборатории релятивистской ядерной физики Отделения физики высоких энергий Назар Бурмасов за работу «Исследование фотон-фотонных и фотон-ядерных взаимодействий в ультра-периферических столкновениях ядер на коллайдере LHC».

Также в рамках праздничного заседания Ученого совета сотрудникам были вручены медали им. И.В. Курчатова и А.П. Александрова и почетные грамоты в честь 80-летия Курчатовского института, отмечаемого в 2023 году.

Директор НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ Сергей Горчаков, поздравляя коллег с Днем российской науки, пожелал всем больших научных свершений, масштабных проектов и самой высокой оценки достигнутых результатов.

Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ