Авиакомпания «Россия» связала Гатчину и Санкт-Петербургский университет

С апреля 2016 года воздушным судам авиакомпании присваиваются названия городов Российской Федерации. На носовой части фюзеляжа под кабиной пилотов размещается название и герб города. В 2017 году этой чести была удостоена Гатчина.

Вчера Санкт-Петербургский университет и авиакомпания «Россия» представили фирменную ливрею самолета, носящего имя Гатчина, подготовленную специально к 300-летию СПбГУ.

Как отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель организационного комитета по празднованию 300-летия СПбГУ и член попечительского совета университета Дмитрий Чернышенко, брендирование самолета — одно из самых масштабных и ярких событий празднования, которое показывает практически безграничные возможности Санкт-Петербургского университета.

Дизайн для окраски воздушного судна выбирали универсанты: в голосовании приняли участие обучающиеся и сотрудники университета. На выбор было представлено семь вариантов логотипа, посвященных юбилею университета и учитывающих фирменный стиль авиакомпании. По словам ректора СПбГУ Николая Кропачева, сотрудничество ведущего перевозчика и старейшего университета России способствует привлечению внимания широкой общественности к ценностям нашей страны.

Как отметил генеральный директор авиакомпании Ян Бург, региональный пассажирский самолет с уникальной ливреей, посвященной 300-летию Санкт-Петербургского университета, можно будет встретить на различных маршрутах авиакомпании.

«Для авиакомпании «Россия» большая честь выступать партнером празднования 300-летнего юбилея знаменитого университета, в ознаменование которого на борту одного из воздушных судов Superjet 100 нашей авиакомпании нанесена юбилейная символика университета, — сказал Ян Бург. — На протяжении целого года этот самолет будет осуществлять полеты не только в города России, но и за ее пределы, обеспечивая наш общий вклад в дело популяризации классического высшего образования в одном из старейших и престижнейших вузов России».

Это значит, что и имя города воинской славы Гатчины на ливрее самолета привлечет внимание многочисленных пассажиров по всему миру. И кто знает, может кто-то захочет узнать о городе, где зарождалась военная авиация России, поближе и приедет в наш город.

Фото: пресс-служба авиакомпании «Россия»