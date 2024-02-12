Ленобласть готовится провести год спортивно

О спортивных планах на 2024 год на совещании с руководителями региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления рассказал председатель комитета по физкультуре и спорту Ленинградской области Евгений Пономарев.

В Календарный план на 2024 год включены 1 385 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

К оду Команды Заботы приурочены областной фестиваль «Вперед к ГТО» среди молодежи и студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, областная спартакиада для инвалидов всех категорий «Сильные духом», XXII областной спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Эй, товарищ, больше жизни!», посвященный Международному дню инвалидов, областной фестиваль равных возможностей «Завтра лето», в рамках которого пройдет «Специальная Олимпиада по конному спорту» и летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Ленинградской области.

Кроме того, в Ленобласти пройдут более 126 межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятий. Среди них ― Международные спортивные соревнования по индорхоккею «Кубок Содружества», Международные соревнования по велосипедному спорту на шоссе, чемпионаты России по автомобильному спорту баха «Россия – Северный лес», водному поло, волейболу, городошному спорту, парусному спорту, спорту сверхлегкой авиации.

В условиях санкционного давления, отстранения российских спортсменов от международных соревнований, а также в целях мотивации и поддержания физической подготовленности и спортивной формы спортсменов Ленинградской области впервые с 27 по 30 августа 2024 года в Выборге пройдут региональные спортивные соревнования «Губернаторские спортивные Игры Ленинградской области 2024 года», в которых примут участие 650 человек. В программу войдут 13 видов спорта: баскетбол 3х3, бадминтон, бокс, спортивная борьба (вольный стиль), волейбол, дзюдо, настольный теннис, плавание, спортивное ориентирование, теннис, художественная гимнастика, шашки, шахматы.