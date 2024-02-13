Награды в копилку региона

На Первенстве СЗФО команда 47-го региона в составе гатчинских гимнасток заняла третье общекомандное место. Маргарита Захарова завоевала «бронзу» на брусьях по программе мастера спорта, Анна Глухова взяла второе место в опорном прыжке и стала третьей на брусьях по программе кандидата в мастера спорта. Элина Селюжина победила на бревне по программе кандидата в мастера спорта.

На чемпионате СЗФО команда Ленобласти заняла второе место. Злата Осокина стала победительницей в многоборье, опорном прыжке, брусьях и вольных упражнениях и второй на бревне. Анастасия Дмитриева взяла «бронзу» в вольных упражнениях.