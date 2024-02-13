Награды в копилку региона
Гимнастки Гатчины в очередной раз отличились на соревнованиях Северо-Западного федерального округа, которые проходили с 5 по 9 февраля в Великом Новгороде.
Рубрики: Спорт
На Первенстве СЗФО команда 47-го региона в составе гатчинских гимнасток заняла третье общекомандное место. Маргарита Захарова завоевала «бронзу» на брусьях по программе мастера спорта, Анна Глухова взяла второе место в опорном прыжке и стала третьей на брусьях по программе кандидата в мастера спорта. Элина Селюжина победила на бревне по программе кандидата в мастера спорта.
На чемпионате СЗФО команда Ленобласти заняла второе место. Злата Осокина стала победительницей в многоборье, опорном прыжке, брусьях и вольных упражнениях и второй на бревне. Анастасия Дмитриева взяла «бронзу» в вольных упражнениях.
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