ЖКХ: латание крыш и цифровизация

В управлении и на обслуживании ЖКХ г. Гатчины находится 527 многоквартирных домов разных годов постройки, из разных строительных материалов: деревянные, кирпичные, крупнопанельные. На содержание, текущий ремонту и обслуживание этих домов в 2023 году было потрачено более 327 млн рублей, что на 6 млн больше, чем в 2022 году. Предприятие провело ряд общестроительных, сантехнических, электротехнических и других работ.

В частности, за год было отремонтировано 126 подъездов, что на 26 больше, чем в 2022 году, причем силами ремонтно-строительной службы ЖКХ г. Гатчины выполнена большая часть работ – по 122 адресам города.

Также был выполнен текущий ремонт сантехнических и электротехнических сетей, в том числе работы по техническому обслуживанию системы отопления. На 285 домах произведена герметизация межпанельных швов.

Как заметил Максим Поздняк, состояние фасадов некоторых многоквартирных домов уже сегодня требует капитального ремонта. Для решения этих проблем принимаются меры по утеплению стеновых панелей теплосоставом «Корунд-фасад». На 9 объектах была выполнена теплоизоляция наружных стеновых панелей – более 115 кв. метров. Отремонтировано и установлено более 40 металлических дверей, заменены разбитые стекла в подъездах.

50 балконов и козырьков

Под особым контролем управляющей организации – работы, обеспечивающие безопасность и безаварийность жилых помещений домов, своевременность реагирования на обращения граждан. Инженерами производственно-технического отдела обследовано более 1000 помещений, строительных конструкций. В результате силами ремонтно-строительной службы предприятия было отремонтировано более 50 балконов, 50 козырьков, в 25 подъездах был выполнен ремонт крылец, плит входов, отмосток.

Также производились работы по ремонту водостоков и техобслуживанию кровель. Через аварийно-диспетчерскую службу в 2023 году поступило более 600 заявок по протечкам кровель. Кровельных работ было выполнено на сумму порядка 26 млн рублей. На двух крышах – на пр. 25 Октября, 32 и ул. 7-й Армии, 15 – для предотвращения протекания были установлены греющие кабели.

Неплательщики: слабое звено

Как заметил Максим Поздняк, на работу ЖКХ влияют и внешние слабые стороны. Наблюдается недостаточная осведомленность граждан в вопросах жилищного законодательства: права знают, обязанности – нет. Отсюда – низкая активность собственников при проведении собраний, затрудненность при принятии решений.

Другая проблема – недобросовестность оплаты жилищно-коммунальных услуг. На 1 января 2024 года дебиторская задолженность населения за содержание жилых помещений составила 107 млн 850 тысяч рублей. А получая платежи от населения не в полном объеме, МУП ЖКХ г. Гатчины вынуждено откладывать сроки выполнения текущего ремонта.

За 2023 год сотрудниками ЖКХ выписано 2453 уведомления собственникам и нанимателям жилых помещений, имеющим задолженности на сумму свыше 68 млн рублей. Полностью погасили долг 862 человека на сумму порядка 10 млн. В уведомлениях должникам не только напоминалось о необходимости погасить задолженность, но и предлагалось заключать соглашения на рассрочку. За 2023 год заключено 33 соглашения на погашение задолженности по содержанию жилого помещения на сумму 1 млн 430 тысяч рублей.

Также за год было подано 462 заявления о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности за содержание жилого помещения на сумму 4 млн 774 тысяч рублей, часть судебных приказов была оплачена до передачи в службу судебных приставов. В Гатчинский отдел судебных приставов УФССП РФ по Ленинградской области в 2023 году было подано 459 судебных приказов. Ежемесячно юридический отдел МУП ЖКХ проводит сверку оплаченных судебных приказов с инспектором Гатчинского отдела судебных приставов, ответственным за коммунальные платежи. Благодаря активной целенаправленной работе сотрудников юридического отдела в тандеме с судебными приставами по судебным приказам, оформленным за 2023 год, погашено задолженности на сумму свыше 4 млн рублей.

Ремонты

В 2023 году МУП ЖКХ г. Гатчины полностью исполнило контракты по муниципальной программе ремонта жилых помещений. Были отремонтированы две муниципальные квартиры – на ул. Новопролетарской, 52 и на ул. Рысева, 53. На бульваре Авиаторов в доме 3, корпус 3, был сделан пандус для ребенка-инвалида.

Как и ранее, в 2023 году МУП ЖКХ г. Гатчины работало с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области, представляя интересы собственников жилых помещений по вопросам капремонта, запланированного в соответствии с региональной программой капремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2043 годы, – по краткосрочной программе 2022-2023 годов. В 2023 году было проведено 143 собрания собственников многоквартирных домов по вопросам содержания, ремонта (в том числе капитального), обслуживания и управления общим имуществом. В рамках капремонта был полностью обновлен фасад домов № 59 и № 63 на пр. 25 Октября, в доме № 8, корпус 3 на ул. Авиатриссы Зверевой заменено лифтовое оборудование.

На 2024 год запланировано 45 объектов по 191 виду работ капитального ремонта.

Пользуйтесь приложением «Госуслуги.Дом»

В работе МУП ЖКХ г. важен и процесс управления многоквартирными домами. В 2023 году через государственную информационную систему – ГИС – ЖКХ, включая новое мобильное приложение «Госуслуги.Дом», в МУП ЖКХ г. Гатчины было направлено 262 обращения. Все обращения зарегистрированы и обработаны в срок. Дополнительно поступило 127 обращений, которые были отработаны мгновенно, так как с помощью «Госуслуги.Дом» пользователь имеет прямой канал связи с управляющими организациями: мгновенная подача жалобы в управляющую организацию либо в Государственную жилищную инспекцию. Также в приложении можно увидеть детализацию счетов, напоминание внести плату за жилищно-коммунальные услуги, можно вести учет и хранить данных индивидуальных приборов учета с возможностью контроля начислений.

В МУП ЖКХ г. Гатчины организована работа в системе «Госуслуги. Решаем вместе» – платформа обратной связи, через которую официально зарегистрировано 83 обращения, отработанных в установленные сроки. Дополнительно на 52 обращения сотрудники ЖКХ отреагировали непосредственно в день поступления.

Екатерина Дзюба