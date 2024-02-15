В Гатчине почтили память воинов-интернационалистов

Отдать дань памяти и уважения героям пришли жители города, ветераны локальных войн.

После возложения в Гатчинском доме культуры при полном аншлаге прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Ветеранов боевых действий приветствовали руководители Гатчины и района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Александр Русских, председатель правления Гатчинской организации Союза ветеранов Афганистана Александр Давыдов.

В концертной программе приняли участие творческие коллективы Гатчинского района.

Сегодня же в фойе Гатчинской библиотеки им. Куприна состоялось открытие выставки, посвященной 35-летию вывода советских войск из Афганистана. Выставка организована Гатчинской организацией Союза ветеранов Афганистана.