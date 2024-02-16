«Парта Героя» - в Гатчинской школе №1

Николай Яструбенко родился в 1961 году, учился в Гатчинской школе № 1, жил на улице Гагарина и с детства мечтал о небе. Занимался в судомодельном и радиокружках Дома пионеров, в авиамодельном при Гатчинской станции юных техников, в Ленинградском аэроклубе ДОСААФ… После окончания в 1982 году Сызранского высшего воздушного авиационного училища летчиков служил в Группе Советских войск в Германии, в Закавказском военном округе, а в сентябре 1985 года был направлен в Афганистан. На его счету 235 боевых вылетов. За время прохождения службы в Афганистане имел 9 поощрений. Участвовал в боевых операциях в провинциях Кабул, Логар и Пактия. Он скончался от смертельных ран, полученных в воздушном бою с противником, в 1986 году. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.

На здании Гатчинской школы № 1, в которой учился Н. Яструбенко, открыта мемориальная доска. А сегодня в школе появилась Парта Героя. Среди участников торжественной церемонии была мама Николая - Алла Алексеевна.

Подробности расскажем в ближайшее время.

Фоторепортаж Юлии Лысанюк